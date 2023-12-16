ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Kırmızı et üreticilerinden fiyat dalgalanmalarına karşı öneri

Kırmızı et üreticilerinden fiyat dalgalanmalarına karşı öneri

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ithal edilen canlı hayvanların et fiyatlarının düşüşü yönünde piyasaya olumlu etkide bulunmadığını belirterek, "Getirilen canlı hayvanlar küçük işletmecilere de dengeli dağıtılırsa fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir." dedi.

16 Aralık 2023 | 12:50
0
Kırmızı et üreticilerinden fiyat dalgalanmalarına karşı öneri

Tunç, AA muhabirine, kırmızı et fiyatlarına ve büyükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl yurt dışından yaklaşık 800 bin canlı büyükbaş hayvan getirildiğini ifade eden Tunç, "İthal edilen canlı hayvanların küçük işletmelere bir faydası yok. Bu nedenle piyasaya olumlu etkisini göremiyoruz. Büyük işletmelerin ithalat izni var." diye konuştu.

Kırmızı et fiyatlarındaki fiyat artışlarına dikkati çeken Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan canlı hayvan ithalatına rağmen fiyatlar yükseldi. Kilogramı 120 liraya mal edilen ithal canlı hayvanlar, küçük işletmelere yaklaşık 200 liradan satılıyor. Büyük işletmeler hayvanları kendi iş yerlerinde değerlendiriyor. Kalan kısmı ise besiciye pahalı fiyattan satılıyor. Bu durum iç piyasada fiyatları artırıyor. Kısa süre önce 220 lira olan ortalama kilogram başına et kesim fiyatı 300 liraları gördü. Küçük işletmecilerin elindeki hayvan sayısının artması lazım. Getirilen canlı hayvanlar küçük işletmecilere de dengeli dağıtılırsa fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir."

"Hayvan işletmelerinin küçük çaplı olması lazım"

Küçük işletmelerin piyasada rekabetçi konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, ülkede sektörün de küçük işletmeleri düşünerek hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tunç, dünyada 20 bin baş hayvana sahip işletme bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde büyük işletmelerin hayvan sayısı giderek artıyor. Bu işletmeler hayvanı, hatta yemi bile dışarıdan getiriyor. Ayrıca bu işletmelere destek verildiğinde kamu kaynakları da yanlış kullanılmış oluyor. Büyük işletmeler ithal getirdikleri canlı hayvanlarla üretime katkı sağlamıyor. Ülkede hayvan işletmelerinin küçük çaplı olması ve bunun teşvik edilmesi lazım."

"Hayvan sayısı artarsa kırmızı ette fiyat dalgalanmaları yaşanmaz"

Tunç, hayvancılık sektörünün rekabet koşullarının de iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sektörde hayvan sayısının artması için çalışıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Sektöre sağlanan destekler üreticilerimize faydalı oluyor. Verilen destekleri de düşündüğümüzde sektörün büyümesi gerekiyor ancak özellikle hayvan sayısının artmaması büyük bir sorun. Hayvan sayısında kalıcı bir artış yaşandığında kırmızı et fiyatlarında da bu tarz dalgalanmalar yaşanmayacaktır."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
GERİ
İLERİ
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL