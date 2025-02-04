ARA
DOLAR
35,95
-0,08%
DOLAR
EURO
37,19
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
3258,80
0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9820,51
0,47%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kırmızı ete Ramazan’da zam var mı?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

04 Şubat 2025 | 12:46
Kırmızı ete Ramazan’da zam var mı?

Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve sonrasının, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemler olduğunu aktardı.

Böyle dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükselebildiğine, ramazan ayında da talebin artması nedeniyle bir miktar fiyat artış yaşanabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Hacıince, bu dönemde ortaya çıkabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun, 40 bin baş kesimlik sığırın ithal edilip ramazan öncesi piyasaya sürüleceğini duyurduğunu anımsatarak, "Bu planlamanın piyasa üzerinde ve özellikle tüketicide olumlu etki oluşturacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna gelebileceğinin görüldüğünü bildiren Hacıince, şunları kaydetti:

"Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre bu dönemde yeterli miktarda yerli hayvan var. Konseyimizce, sektörümüzün tüm alanlarındaki ihtiyaç miktarları ve üretim imkanları birlikte değerlendirildiğinde, ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatindeyiz." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3258,8 0,04%
  • ALTIN ONS 2819,41 0,1%
  • BIST 100 9820,51 0,47%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,301 0,38%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44236 -0,99597%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,16 -0,469%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9488 -0,0803%
  • EURO/DOLAR 1,0342 0,4526%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1891 0,3167%
  • STERLIN/DOLAR 1,2429 0,21205%
Borsa Haberleri
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL