Giriş bedelsiz büyüme fırsatı: 30 markanın koşullarını araştırdık

Özellikle yüksek maliyetlerin yatırım iştahını azalttığı bu dönemde, giriş bedeli almayan franchise modelleri öne çıkıyor. Bu şirketler, “önce kazandır, sonra kazan” anlayışıyla hareket ederek, girişimcilere daha erişilebilir bir başlangıç fırsatı sunuyor.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Gıda, hizmet ve perakende gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren markalar, yatırımcılardan başlangıç ücreti talep etmeden büyüme stratejilerini genişletiyor. Bazı markalar yatırımcılara ekipman, eğitim ve reklam desteği de sunarak işletmenin ilk dönem risklerini azaltıyor. Böylece girişimciler, kısıtlı sermayeyle tanınmış bir markanın güvencesi altında kendi işinin patronu olabiliyor. Haberimizde 30 markanın franchise koşullarını araştırdık.

BULUT BATUM / CARREFOURSA

ESNEK HAREKET OLANAĞI

Örneğin CarrefourSA, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam bayi sayısı 600’ü geçerek istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bayilere ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik operasyonları, tasarım ve muhasebe gibi alanlarda destekler sunduklarını söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum şöyle konuşuyor: “Franchise giriş bedelinin olmaması, yatırımcının ilk gelirlerini doğrudan işletme gelişimine yönlendirmesine ve daha erken kâr elde etmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda bu yaklaşım, yatırımcının iş modelini test etme ve yerel pazarda markayı konumlandırma sürecinde daha esnek hareket etmesini sağlayarak riskleri azaltıyor.”

DAVUT BAHRİ BALCI / WELTEW GRUP

Weltew Grup, bugün itibarıyla 72 ülkede 300’den fazla mağazasıyla hizmet veriyor. Weltew Home ve Newjoy markaları için franchise giriş bedeli ve royalty ücreti alınmıyor. Weltew Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış & Pazarlama Direktörü Davut Bahri Balcı, “Kurulum, dekorasyon ve açılış süreçlerinde birçok kalemde maliyetleri yatırımcımızla birlikte karşılıyor, mağazanın başarıya ulaşması için ilk günden itibaren sürece aktif biçimde dahil oluyoruz” diyor.

SERVET YETKİN / NATÜREL PARFÜMERİ

REKABET GÜCÜNÜ KORUYOR

Natürel Parfümeri markalarından Black Point de franchising bedeli talep edilmeyen iş modellerini uygulayan markalar arasında yer alıyor. Mağazanın dekorasyonu, firmanın belirlediği kriterlere uygun olarak bayii tarafından yapılıyor. Bu markada açılış paketi yaklaşık 7 bin 500 Euro olarak ifade ediliyor. Genel olarak İşletmenin yatırım maliyeti de ortalama 600 bin ile 650 bin TL arasında oluyor. Natürel Parfümeri Satış ve Pazarlama Koordinatörü Servet Yetgin, kârlılık oranını ortalama yüzde 150 ile 170 arasında tutarak rekabet gücünü en üst seviyede koruma altına aldıklarını belirtiyor.

AKIN CAN / KONFOR GRUP

196 franchise şubesi bulunan Konfor Grup’un 2026 yılı sonuna kadar hedefi ise 36 şube daha açmak. Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Akın Can, giriş bedeli almamalarına ilişkin olarak, “Bu yaklaşım sayesinde bayilerimiz finansal gücünü mağaza kurulumuna, ekip yapılanmasına ve operasyonel süreçlere yönlendirebiliyor” şeklinde açıklama yapıyor.

ANAHTAR TESLİM ŞUBELER

Altınbaş Holding’in sektördeki lider markası konumunda olan, yurt içi ve yurt dışında 150’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk, franchise giriş bedeli almayarak mağazanın büyüklüğüne göre altın ve pırlanta sermayesi belirliyor. Bu sermayenin dışında da mağaza dekorasyon maliyetleri bulunuyor.

KÜRŞAT BATALLI / ARMİS YATAK

Türkiye genelinde 650 şubeyle faaliyet gösteren Armis Yatak, Avrupa, Ortadoğu, Körfez, Karayipler ve Afrika’da 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin bir şubesini açmanın maliyeti 1 milyon ile 1 milyon 250 bin TL arasında ifade ediliyor. Şubeler için aylık 1 milyon ile 1,5 milyon TL arasında ciro hedefleniyor. Armis Yatak İcra Kurulu Başkanı Mehmet Kürşat Batallı, “Amacımız, iş ortaklarımızın başlangıç maliyetlerini minimize ederek onların finansal yükünü hafifletmek ve işlerini daha hızlı bir şekilde kurmalarını sağlamak” diyor.

ÖMER FARUK ÜNLÜ / MONKEY JUNGLE

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ İŞ MODELLERİ

Çocuklara oyun alanları sunan Monkey Jungle’ın şube konsepti, oyun parkı, kafe ve etkinliklerden oluşuyor. 200 m2’lik oyun parkuru açmanın maliyeti ortalama 50 bin Euro + KDV. 200-300 m2 oyun alanına sahip şubelerin aylık cirosu ortalama 1 milyon TL olarak ifade ediliyor. Kâr marjı ise yüzde 40-50 arasında değişiyor. Monkey Jungle Kurucu Ortağı ve CEO’su Ömer Faruk Ünlü, mağazanın fiziki koşullarına göre özelleştirilmiş, sürdürülebilir iş modelleri geliştirdiklerini söyleyerek, franchisee’ye konsept seçimi, işletme yönetimi ve pazarlama süreçlerinde kapsamlı danışmanlık desteği verdiklerini belirtiyor.

MUTLU ERTURAN / DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU CEO’SU

“Yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyoruz”

“Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo ve Lova Yatak markalarını aynı çatı altında buluşturarak, geniş bir hedef kitleye hitap eden çok markalı bir yapıdan oluşuyoruz. Franchise giriş bedeli almıyor olmamız, yatırımcılarımızın başlangıçta sermayelerini tamamen mağaza yatırımı ve operasyonel sürece yönlendirmelerine olanak tanıyor; böylece yatırımın geri dönüş süresi kısalıyor ve sürdürülebilir bir büyüme modelini desteklemiş oluyoruz. Her markamız kendi konseptine uygun biçimde bayilerine mimari projelendirme ve dekorasyon desteği, açılış ve tabela desteği, eğitim ve pazarlama desteği gibi temel alanlarda katkı sağlıyor.”