ARA
DOLAR
34,25
0,27%
DOLAR
EURO
37,63
-0,56%
EURO
GRAM ALTIN
2918,25
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
8938,29
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Küresel gıda fiyatlarında son 18 ayın en hızlı artışı: Zirve şekerde!

Küresel gıda fiyatlarında son 18 ayın en hızlı artışı: Zirve şekerde!

Küresel gıda fiyatlarında eylülde son 18 ayın en hızlı artışı yaşanırken, şeker başta olmak üzere tüm emtia gruplarında fiyatlar yükseldi.

04 Ekim 2024 | 14:26
Küresel gıda fiyatlarında son 18 ayın en hızlı artışı: Zirve şekerde!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükselerek ortalama 124,4 puan seviyesine çıktı. Böylece, küresel gıda fiyatlarında şeker fiyatları öncülüğünde son 18 ayın en hızlı artışı görüldü.

Eylülde Şeker Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 10,4 ile en büyük artışı kaydetti.

Brezilya'da zayıflayan hasılat beklentileri ve Hindistan'ın etanol üretimi için şeker kamışı kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararının ülkenin ihracatını etkileyebileceğine yönelik endişeler, bu artışta etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 3 yükseldi. Bu artış, buğday ve mısır ihracat fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 4,6 yükselirken, palmiye, soya, ayçiçeği ve kanola yağı fiyatlarında artış görüldü. Uluslararası palmiye yağındaki artış Güneydoğu Asya’daki başlıca üretici ülkelerin beklenenden düşük gerçekleşen üretimlerinden kaynaklandı.

Süt Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,8 artarken, Et Fiyat Endeksi’nde yükseliş yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Et fiyatlarındaki artış Brezilya’nın ürünlerine yönelik güçlü talep nedeniyle tavuk eti fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yaşandı.

FAO bu yıl için küresel tahıl üretim tahminini yukarı yönlü revize ederek 2,853 milyon ton seviyesine yükseltirken, buğday üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 0,5 artacağını öngördü.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2918,25 0,06%
  • ALTIN ONS 2650,3 -0,22%
  • BIST 100 8938,29 0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,51 1,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35784 0,17152%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95,625 1,0568%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2473 0,2726%
  • EURO/DOLAR 1,0976 -0,4932%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6258 -0,5622%
  • STERLIN/DOLAR 1,30954 -0,23389%
Borsa Haberleri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
GERİ
İLERİ
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL