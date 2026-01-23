Menü mühendisliğine dikkat: Restoranda daha az hesap ödemek için 5 ipucu

Menü mühendisi Gregg Rapp’in Süddeutsche Zeitung’a yaptığı açıklamaya göre, restoran menülerinin fazla uzun olması yemek seçimini güçleştiriyor. Misafirlerin seçenek bolluğuyla bunalmaması için her kategori altında 3 ila 7 alternatif sunulmasının ideal olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, bir yemeğin tarihçesi gibi ekstra açıklamaların da karar verme sürecini zorlaştırabildiğine dikkat çekiliyor. Menünün daha düzenli ve sade hazırlanması, misafirlerin tercih yapmasını kolaylaştırıyor.