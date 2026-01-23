Menü mühendisliğine dikkat: Restoranda daha az hesap ödemek için 5 ipucu

"Menü mühendisliği"yle bazı restoranlar müşterilerin daha fazla harcama yapması sağlayabiliyor. Uzmanlar ise, restoranlarda en çok uygulanan taktikleri sıraladı.
Menü mühendisleri, restoranların menülerini tasarlamanın yanı sıra maliyetleri yönetmeye ve kârlılığı artırmaya yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu kapsamda ürün maliyetlerini hesaplıyor, fiyatlandırma stratejilerini belirliyor.
Menüdeki yemeklerin konumu, sıralaması ya da fiyatların yerleşimi gibi küçük detaylar bile müşterilerin tercihlerini önemli ölçüde etkileyebiliyor.
Alman Focus dergisinde yer alan habere göre, restoranların satış psikolojisine dayalı olarak uyguladığı beş taktik ise şöyle:
1 Çok sayfalı menüler seçim yapmayı zorlaştırıyor
Menü mühendisi Gregg Rapp’in Süddeutsche Zeitung’a yaptığı açıklamaya göre, restoran menülerinin fazla uzun olması yemek seçimini güçleştiriyor. Misafirlerin seçenek bolluğuyla bunalmaması için her kategori altında 3 ila 7 alternatif sunulmasının ideal olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, bir yemeğin tarihçesi gibi ekstra açıklamaların da karar verme sürecini zorlaştırabildiğine dikkat çekiliyor. Menünün daha düzenli ve sade hazırlanması, misafirlerin tercih yapmasını kolaylaştırıyor.
2 Bazı restoranlar menülerinde para işareti kullanmıyor
Bazı restoranlar, menülerde fiyatların yanında para birimi işaretine yer vermiyor. Bu yöntemle müşterinin dikkati doğrudan fiyata yönelmiyor. Araştırmalar da fiyatların para birimi belirtilmeden yazıldığı menülerde daha fazla sipariş verildiğini ortaya koyuyor.
Fiyatın menüdeki konumu da tercihleri etkileyebiliyor. Fiyat, yemeğin açıklamasının sonunda göze çarpmayacak şekilde yer aldığında daha az fark ediliyor ve bu da o ürünün sipariş edilme ihtimalini artırıyor.
3 "Ev yapımı" ya da "büyükanne tarifi": Bu tür yemekler daha çok tercih ediliyor
Menülerde aynı ürün yer alsa da, kullanılan ifadeler yemeğin daha farklı yol açabiliyor. Menüde “ev yapımı” vurgusunun siparişleri artırdığı, “anneanne usulü” gibi tanımların ise bu etkiyi daha da güçlendirdiği belirtiliyor.
4 Yemeklerin sıralaması
Menüyü açtığınızda ilk yemeklerin fiyatlarının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Gözünüzü aşağıya kaydırdığınızda daha uygun seçeneklerle karşılaşmak ise çoğu zaman rahatlamanızı sağlar. Bu durum, satış psikolojisine dayalı bir yöntem olarak değerlendiriliyor.
Çoğu müşteri, menünün başındaki en pahalı seçeneği değil, biraz daha aşağıda yer alan görece daha uygun fiyatlı yemeği tercih ediyor. Bu tercih değişikliği ise tesadüf değil, bilinçli bir menü kurgusunun sonucu.
5 Menüdeki yerleştirme
Pazarlamada etkili olan yöntemlerin benzeri, menülerde de işe yarıyor. Gözler, milisaniyede tüm menüyü genel hatlarıyla tarıyor.
İlk bakışın da çoğunlukla sağ üst ya da sol üst köşeye yöneldiği belirtiliyor. Bu nedenle iyi kurgulanan menülerde, özel teklifler veya restoranın öne çıkan yemekleri bu alanlara yerleştiriliyor. Böylece daha kolay fark ediliyor ve satışların artmasına katkı sağlıyor.
Kısaca, insanlar ilk gördüklerini genellikle daha iyi hatırlıyor ve bu ürünleri daha olumlu değerlendirebiliyor.