O marka birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırıyor

Fransız ünlü süt ürünleri şirketi, toksinler içerebileceği iddiasıyla birçok ülkede satışta olan bebek mamalarını geri çağırdığını duyurdu. Ürünlerin piyasadan çekilmesi için süreç başladı.


O marka birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırıyor

Fransız merkezli çok uluslu süt ürünleri şirketi Lactalis, toksin riski gerekçesiyle farklı ülkelerde satışa sunulan bebek mamaları için geri çağırma süreci başlattı.

18 ülkede bebek mamaları geri çağrıldı

France 24'ün Lactalis grubu açıklamasına dayandırdığı habere göre şirket, Şili, Çin, Kolombiya, Kongo, Çekya, Ekvador, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Kuveyt, Madagaskar, Meksika, Monako, İspanya, Peru, Avustralya, Özbekistan ve Tayvan'da bebek mamalarını geri çağırma kararı aldı.

Açıklamada, eczanelerde ve süpermarketlerde satılan "Picot" marka bebek mamasının 6 partisinin bir tedarikçiden temin edilen bileşeninde tehlikeli toksin tespit edilmesinin ardından piyasadan çekilmesi istendi.

Bebek mamasında tespit edilen bakteriyel kökenli toksinin çocuklarda ishal ve kusmaya yol açabileceği belirtilen açıklamada, parti numarası açıklanan 6 grup dışında diğer ürünlerin güvenli olduğu konusunda taahhütte bulunuldu.

