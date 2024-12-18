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Ortadoğu ve Körfez'e hindi eti ihraç ediyor

Türkiye hindi etli işlenmiş et ürünleri perakende pazarında yüzde 70’lik pazar payına sahip Pınar Et'in Genel Müdürü Hüseyin Demir, "Yurtdışında en çok Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’de talep görüyoruz" diyor.

18 Aralık 2024 | 22:57
Son Güncellenme: 18 Aralık 2024 | 23:03
Ortadoğu ve Körfez'e hindi eti ihraç ediyor

Türkiye hindi etli işlenmiş et ürünleri perakende pazarında yüzde 70’lik pazar payına sahip Pınar Et’in hindi şarküteri ürünleri, yurtdışında en çok Irak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’de talep görüyor. Pınar Et, Türkiye genelindeki 80 çiftliğinde, toplam 190 bin metrekare kapalı alanda hindi yetiştiriciliği yapıyor.

Düşük kolesterol ve yüksek protein oranıyla dikkat çeken hindi etinin sağlıklı beslenme farkındalığı arttıkça sofralarda daha fazla yer bulduğunu dile getiren Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir; “Yılbaşına özel hazırladığımız hindileri Pınar Et’in sürdürülebilir kalite ve sağlık anlayışıyla hazırlıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları ile belgelenmiş bu çiftliklerde, yemden kesime kadar yüzde 100 izlenebilirlik sağlayarak  2024’ün ilk 9 ayında 40 bin 803 ton hindi eti ürettik. Yıl sonunda bu miktarın 52 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. 2024 yılının sonunda yüzde 16,7’lik bir artış sağlamış olacağız" dedi. 

Pınar Et’in hindi şarküteri ürünleri, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da büyük ilgi gördüğünün altını çizen Hüseyin Demir, “Pınar Et Hindi ürünleri en çok Irak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’de talep ediliyor. Türkiye’de kişi başı hindi eti tüketimi halen 540 gram seviyesinde. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında bu miktarın 6-7 kg seviyelerine çıkma potansiyeli var. Bu alanda büyümeye ve ihracat başarımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.
 

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