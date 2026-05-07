Yeşil dönüşüm çelik sektöründe rekabet standardını değiştiriyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve SteelData organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, çelik sektöründe karbon azaltımına yönelik uygulamalar ve dönüşüm süreci sektör profesyonelleri tarafından değerlendirildi.

Zirvede konuşan Metsims CEO’su Dr. Hüdai Kara, karbon düzenlemelerinin sanayi için yeni bir rekabet çerçevesi oluşturduğunu vurguladı. Dr. Kara, karbon düzenlemelerinin çelik sektörü açısından kritik bir eşik olduğunu belirterek, şirketlerin en önemli adımının emisyonları ölçen, raporlayan ve sürekli iyileştiren yönetim sistemleri kurmak olduğunu söyledi. Kara, “Rekabet gücü yalnızca uyumla sınırlı değil. Şeffaf ve doğrulanabilir veriye sahip olmak, müşteri güveni, finansman koşulları ve pazarda konumlanma açısından da stratejik avantaj sağlar” dedi.

Çelik Üretiminde Karbon Yoğunluğu Üç Kat Farklılık Gösteriyor

Dr. Hüdai Kara, çelik sektöründe karbon salımının üretim yöntemine göre ciddi şekilde değiştiğine dikkat çekti. 2024 verilerine göre, dünyada ortalama her ton çelik için yaklaşık 1,92 ton CO₂ salınıyor. Ancak kömür bazlı yüksek fırın yöntemiyle üretilen çelikte bu miktarın 2,34 tona kadar çıkabildiğini, hurda kullanılarak elektrik ark ocaklarında üretilen çelikte ise 0,69 ton seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağı kombinasyonunda ise yoğunluğun 1,47 ton CO₂ civarında olduğunu belirtti.

Türkiye’nin avantajlı bir konumda olduğunu dile getiren Kara, “Ülkemizde çeliğin yaklaşık yüzde 70’i hurda bazlı elektrik ark ocaklarında üretiliyor. Bu da kömür bazlı yüksek fırın yöntemine ağırlık veren ülkelere kıyasla çok daha düşük karbon salımı sağlıyor” dedi.

Dr. Kara, Avrupa Birliği’nin uygulamaya aldığı Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) ile bu farkın ihracatta doğrudan maliyet avantajına dönüşebileceğini belirtti. “Tesislerin ve ürünlerin gerçek emisyon verilerini doğru ölçüp belgelemeleri kritik. Bu veriler, yalnızca uyum için değil; ihracatta maliyetleri belirlemede ve rekabette doğrudan etkili oluyor” diye ekledi.

