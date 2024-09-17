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Pınar, Balkanlar ve Uzakdoğu’daki ihracat ağını genişletiyor

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Pınar, mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelirken ihracatını geliştirecek adımlar attı.

17 Eylül 2024 | 21:54
Pınar, Balkanlar ve Uzakdoğu’daki ihracat ağını genişletiyor

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası WorldFood İstanbul 2024’e katılan Pınar, ziyaretçileri ile bir araya gelerek zengin ürün portföyünü sergiledi. 30’u aşkın ülkeye ihracat yapan ve 2024 yılı içerisinde de Tayland, Arnavutluk ve Bosna - Hersek pazarlarına giriş yaparak, Balkanlardan Uzakdoğu’ya ihracat ağını genişletti.

Yaklaşık 80 ülkeden 900'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiren WorldFood İstanbul 2024’te Pınar, mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelirken fuara Irak, KKTC, Amerika, Kosova, Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Libya, Bulgaristan bayileriyle katılarak sahip olduğu gücü sergiledi. Fuar kapsamında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Dış Ticaret Başkan Yardımcısı Cüneyt Başbakkal ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu’nun katılımıyla 4 Eylül akşamı yurt dışı bayileri ile  bir araya gelinerek gelecek hedefleri konuşuldu. 

WorldFood İstanbul fuarında Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir, Pınar Protein Süt, Pınar Laktozsuz Labne  ve Aromalı Labne ürünleri ziyaretçiler tarafından deneyimlenirken; Pınar Et ürünleri Planty Power Burger, Köfte, Nugget, Pizza ürünleriyle Pınar Tahinli Börek, lezzet açısından büyük beğeni topladı.

Pınar Süt yeni pazarlara açılmayı hedefliyor

Fonksiyonel ve yenilikçi çalışmalarıyla yeni ürün çeşitleri geliştirerek, pazardaki güçlü konumunu korumayı amaçlayan Pınar Süt, 2024 yılında ihracatı artırarak büyümeyi sürdürmeyi ve mevcut pazarlardaki payını güçlendirmeyi hedefliyor.

İhracat çalışmalarına Orta Doğu ve yakın coğrafyada bölgesel güç olma stratejisi doğrultusunda devam eden Pınar Süt, 2023 yılında Türkiye toplam markalı süt ürünleri ihracatının değer bazında %17,5‘ini gerçekleştirdi.
Pınar Süt, yurt dışı satışlarını çoğunlukla Körfez ülkelerine (BAE, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan) gerçekleştirirken Irak, KKTC, ABD, Kuzey Afrika Ülkeleri (Mısır, Cezayir, Libya ve Fas), BDT Ülkeleri (Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan),  Avrupa Birliği, Kanada, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Çin, Mauritius, ve Tayland  global pazarlarda ihracat yaptığı önemli ülkeler arasında bulunuyor.

Pınar markası ve ürünleriyle dünyanın farklı bölgelerinde varlık gösteren Pınar Süt 2023 yılında Mauritius ve Kanada pazarlarına giriş yaptı. Çin pazarına ise UHT süt ürünleri gönderimi yapılarak; tam yağlı, yarım yağlı ve light süt ile birlikte, Protein Süt, Kido Süt ve Barista Latte Art Süt ihracatı yapıldı.

Küresel pazarlarda etkin hizmet

Nitelikli şarküteri ürünleri ve Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin başında gelen börek çeşitleri ile dış pazarlardaki tüketicileri tarafından tercih edilen Pınar Et’in başlıca faaliyet gösterdiği pazarlar arasında KKTC, Irak, B.A.E, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Gürcistan yer alıyor.
Pınar Et, yıl boyunca vegan ve vejetaryen diyetleri uygulayan tüketici kitlesine cevap verebilmek için ürün portföyündeki bitkisel kaynaklı protein içeren lezzetli ve besleyici ürünleri geliştirmeye devam etti. Pınar Et’in Planty markası altında geliştirdiği, yüksek protein değerine sahip Power Burger ürünü, markanın global pazarlardaki rekabetçi ürünü haline geldi. Planty markası ile PowerBites ürünü de 2023 yılında global pazarlara sunuldu. Pınar Et, bu kategorideki Falafel, Veggie Bites ve Soğan Halkası ürünlerini de yurt dışındaki pazarlara sunmaya devam ediyor.  

 

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