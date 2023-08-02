ARA
Bist 100
7400,57
2,48%
Bist 100
Dolar/TL
26,9665
-0,0374%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6841
0,5304%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,101
0,548%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1684,39
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2023-2024 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

02 Ağustos 2023 | 09:22
0
Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1684,39 0,41%
  • ALTIN ONS 1942,8 0,45%
  • BIST 100 7400,57 2,48%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9665 -0,0374%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6841 0,5304%
  • EURO/USD 1,101 0,548%
  • INGILIZ STERLINI 1,275 0,3305%
  • JAPON YENI 141,755 -0,548%
  • KANADA DOLARI 1,33803 0,20257%
  • RUS RUBLESI 95,875 1,455%
Günün En Çok Okunanları
SPK onayladı: 3 yeni halka arz geliyor
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (04.08.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (04.08.2023)
Kia ve Hyundai 92 bin aracı geri çağırdı
Kia ve Hyundai 92 bin aracı geri çağırdı
Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verisine odaklandı
GERİ
İLERİ
SPK onayladı: 3 yeni halka arz geliyor
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (04.08.2023)
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (04.08.2023)
Kia ve Hyundai 92 bin aracı geri çağırdı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL