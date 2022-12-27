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Süt üreticileri 2023'te koruyucu tedbirler alınmasını istiyor

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, "İhtiyacımız, sektörün tüm girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda kalite ve verimlilik odaklı üretim modellerinin geliştirilmesi." dedi.

27 Aralık 2022 | 12:25
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Süt üreticileri 2023'te koruyucu tedbirler alınmasını istiyor

Coşkun, AA muhabirine sektöre ilişkin yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, Türkiye'de süt ve süt ürünleri üretiminin 2021'de 23,2 milyon ton olduğunu ifade etti.

Üretim miktarının bu yıl ise yüzde 3 azalarak 22,5 milyon ton civarında olmasının beklendiğini belirten Coşkun, "Sektörün dış ticaretine bakıldığında 10 aylık verilere göre ihracatta bu yıl geçen yıla göre miktar olarak yüzde 9,1 azalma, cari olarak yüzde 35,4 artış görülmektedir. Yıl sonu tahminimiz ise ihracatımızın 212 bin ton seviyelerinde gerçekleşeceği yönündedir. İhtiyacımız, sektörün tüm girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda kalite ve verimlilik odaklı üretim modellerinin geliştirilmesi. 2023 yılında süt sektörünün, üretim, tüketim ve dış ticarette yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Üretim maliyetlerindeki artışın sektörde yarattığı olumsuzluklara işaret eden Coşkun, kırmızı ette girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle son iki yıldır dişi hayvan kesiminin devam ettiğini, bu durumun, şimdi süt arzını, gelecekte de besi sığırcılığını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Coşkun, bu yılın 10 ayında 66 bin 807 baş canlı hayvan ithal edildiğini belirterek, "İki yıldır kesim yapılması ve kırmızı et besicisinin maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 2023’te canlı hayvan arzında daralma görülebilir. Döviz kurunda yaşanan artışlardan dolayı hayvan ithalatı, besilik materyal alımı, çiftliklerin sürü yenilemesi ve yeni yatırım girişimleri zorlaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"En çok ihtiyacımız olan şey üretmek"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de girdi maliyetlerinin arttığını, bu zor dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli tedbirler alındığını söyledi. Keskin, "Son olarak Ulusal Süt Konseyinin aldığı doğru kararla da çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline geçecek net fiyat olarak belirlendi. Bu durum üreticimizi rahatlattı ve süt fiyatını sürdürülebilir bir rakama ulaştırdı." dedi.

Üreticinin eline geçecek net çiğ süt tavsiye fiyatını belirleme kararının alınmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Keskin, şunları kaydetti:

"Ülke olarak en çok ihtiyacımız olan şey üretmek. Üreticilerimiz sütten kar etmezse hayvanlarını kestirme kararı alıyor ve geriye dönüş zor oluyor. O yüzden Bakanlığımızın gelecek yıl da üreticilerimizi koruyucu tedbirler alarak tarım politikalarına devam etmesini bekliyoruz. Ülkemiz için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Sütün üreticileri ve sahipleri olarak ülkemizin her noktasından, birlik, beraberlik ruhu ve vatan sevgisi sorumluluğuyla üretmeye devam edeceğiz. Emeklerimizin karşılığını alacağımız, daha fazla üreteceğimiz, istihdama katkı sağlayacağımız ve işletmelerimizi ayakta tutabilecek şekilde üretim yapmak istiyoruz."

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