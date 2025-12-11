Türkerler Enerji Grubu’ndan Sivas'ta rüzgâr yatırımı

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda 1,75 TWh temiz elektrik üretecek proje, yaklaşık 650 bin hanenin yıllık tüketimine eşdeğer enerji sağlayacak. Böylece Türkiye elektrik şebekesi dikkate alındığında yılda 1,1 milyon tonun üzerinde CO₂ emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.

Türkerler Enerji Grubu Ceo’su Ali Kındap, yatırımın Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir eşik olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Bu dev rüzgâr yatırımıyla Türkiye’nin düşük karbonlu büyüme hikâyesine güçlü bir katkı sunuyoruz. Rüzgârın doğal gücünü rekabetçi maliyetli elektrik üretimine dönüştürerek hem enerji arz güvenliğine hem dışa bağımlılığın azalmasına hem de iklim hedeflerine destek veriyoruz.”

Kındap, “YEKA RES 2025 Sivas projesinin Türkiye’de tek fazda gerçekleştirilen en büyük rüzgâr projesi olduğuna da dikkat çekti.Ali Kındap, enerji dönüşümünün artık ekonomik bir zorunluluk hâline geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Küresel rekabette karbon yoğun üretim dezavantaj yaratıyor. Türkiye’nin güçlü kalabilmesi, yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmasından geçiyor. Sivas YEKA RES 2025 ile hem 2053 net sıfır vizyonuna katkı sağlıyoruz hem de sanayimize sürdürülebilir ve öngörülebilir maliyetli enerji sunuyoruz.”

Proje kapsamında; her yıl 1,1 milyon tonun üzerinde CO₂ salınımın engellenmesi, 650 bin haneye eşdeğer temiz enerjinin şebekeye aktarılması, bölge ekonomisine yüzlerce kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması ve yYerel tedarikçiler için yeni iş fırsatları oluşturulması hedefleniyor.