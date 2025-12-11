Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: "Finansta en büyük sınav yapay zekada olacak"

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı 5. Finansın Geleceği Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde devam ediyor.

Bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, katılım finansı, kalkınma finansmanı ve bankacılık dışı finans alanlarında katılımcıları buluşturan zirveye, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun katıldı.

"Dijitalleşme her zaman en önemli başlıklardan biri"

Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, geleceği konuşurken dijitalleşmenin her zaman en önemli başlıklardan biri olduğunu belirterek, finans sektörünün özellikle bankacılık başta olmak üzere Türkiye'de dijitalleşmenin en ileri safhada olduğu sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Dünyadaki uygulamalar açısından da Türkiye'nin finans sektöründeki dijitalleşmesinin birçok ülkeyi geride bırakarak parmakla gösterilen bir başarı hikayesine dönüştüğünü dile getiren Dağlıoğlu, "Bunu yalnızca bankacılıkta değil, sigorta ve hatta çok geleneksel bir alan olan sermaye piyasalarına dahi yansıtmış olmak çok büyük bir başarı. Yalnızca büyük kurumsal aktörlerin değil, finansal teknoloji şirketlerinin de dijitalleşmeyi hızla şekillendirdiği, sürüklediği bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye'de yaklaşık 1000 finansal teknoloji şirketi olduğunu, bu FinTek şirketlerinin yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel bir şampiyon aktör olarak geleceğe hızla gitmelerini istediklerini ifade etti.

Gelecek döneme dair en ciddi sınamanın yapay zeka olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Özellikle finans gibi regülasyonun çok önemli olduğu ve veri politikaları başta olmak üzere birçok alanda stratejik kararlar verilmesi gereken bir alanda önümüzdeki dönemdeki en büyük sınamanın, yapay zeka ve yapay zekanın bu sektörlere entegrasyonu olduğunu düşünüyoruz. Eminim ki geçmişte olduğu gibi gelecekte de regülatörlerimiz en doğru kararları vererek, en isabetli politikayı geliştirerek finans sektörünün, bankacılık sektörünün yapay zekayla dönüşümünü de sağlayacaklardır." dedi.

"Katılım finansı daha adil bir sisteme önayak oluyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek, dünyanın en büyük ekonomik aktörünün, mevcut politika yapıcılarının biraz yeşilden farklı konuşmasına rağmen dünyada bu gerçekliğin devam ettiğini dile getirdi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda "daha adil bir dünya" çağrısı yaptığını belirterek, katılım finansın bu adil dünya çağrısına yönelik önemli bir başlık olduğunu söyledi.

Temel prensipleri gereği katılım finansın daha adil bir sisteme önayak olduğunu düşündüğünü belirten Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda katılım finansın geleceğe yönelik büyümesi bizim için çok kıymetli. Yüzde 15 hedefine ulaşmak için bütün paydaşları olarak çok yoğun çalışılıyor. Özellikle de hepinizin malumu olduğu üzere bir mevzuat çalışması var. Yalnızca bankacılık değil, katılım finans deyince sigorta ve sermaye piyasaları boyutuyla da ele almak lazım ve aslında son dönemde özellikle sermaye piyasaları tarafında katılım finans enstrümanlarının hızla arttığını görmek büyük memnuniyet verici faktör. Fakat bunu daha ileri seviyelere taşımak lazım. Gelecek adına bir diğer vizyon, bu sektörü yalnızca iç dinamiklerle büyütmek mümkün değil. Uluslararası işbirlikleri kaçınılmaz bir gereklilik. Biz de bu bağlamda dünyadaki büyük, gelişmiş katılım finans ekonomileriyle yakın ilişkiler geliştirerek, karşılıklı heyetler düzenleyerek bu sektörün uluslararası işbirliklerini de artırmayı hedefliyoruz."

Dağlıoğlu, finans sektörünün sadece Türkiye'de değil, bölgede de Türkiye merkezli aktörler tarafından şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin artık bölgesel bir ekonomik aktör olduğunu vurguladı.

"Sağlam bir finansal mimari sürdürülebilir büyümenin zemini"

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Türkiye'nin finansal mimarisinin yarınını konuşmak için toplandıklarını dile getirerek, sağlam bir finansal mimarinin sürdürülebilir büyümenin zemini olduğunu ifade etti.

Geçmiş yılların küresel ölçekte eş zamanlı sınamalarla şekillendiğini söyleyen Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz bu sürecin omurgası oldu. Güçlü sermaye yapısı, düşük takip oranları ve yüksek likidite, finansal istikrarı sağlam bir şekilde desteklemeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Kavcıoğlu, dünya finansının köklü bir dönüşüm içinde olduğunu, bu durumun yeni zorluklar doğurduğunu, ancak aynı zamanda verimlilik, kapsayıcılık ve sermayenin reel sektöre daha etkin akışı açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

BDDK olarak dönüşümü izleyen değil, yön veren bir kurum olma hedefiyle, küresel standartlarla uyumlu, öngörülebilir ve etkin bir düzenleme-denetim çerçevesi sunduklarını belirten Kavcıoğlu, "Bu yaklaşım, uluslararası entegrasyonu güçlendirirken sektörün rekabetçiliğine ve risk yönetimi kapasitesine doğrudan katkı sağlamaktadır." dedi.

"Dijitalleşme iş yapış kültürünün omurgası haline geldi"

Şahap Kavcıoğlu, 2025-2028 Stratejik Planlarını kamuoyuyla paylaştıklarını, planın üç temel eksene dayandığını dile getirerek, "Bunlar, finansal piyasalarda güven ve istikrarın güçlendirilmesi, rekabeti ve verimliliği gözeten, kapsayan bir gelişim çizgisinin sürdürülmesi, düzenleme-denetim süreçlerini daha etkili kılacak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi." ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda attıkları adımlara değinen Kavcıoğlu, dijital finans, sürdürülebilir finans ve katılım finansı ekosistemlerini birlikte ele aldıklarını, bireysel bankacılıkta şeffaflığı ve analiz kapasitesini yükselttiklerini belirtti.

Kavcıoğlu, risk temelli denetimi güçlendirirken, açık bankacılık ve servis modeli bankacılığına uyumu, iş sürekliliğini ve iklim risklerine yönelik stres testlerini somut hedeflerle takip ettiklerini bildirdi. Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, 2020'de kurulan ve ülkemizin ilk yerli ve milli derecelendirme kuruluşu olan JCR Avrasya Derecelendirme'nin Risk Merkezi entegrasyonu ve derecelendirme notlarının bankalar nezdinde SYR hesaplamalarında kullanılabilmesinin, Basel uyumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu da belirtmek isterim. Bu mekanizma sayesinde kurumsal firmaların risk ağırlıklarının temel yaklaşımların ötesinde daha duyarlı ve firma özelinde ölçülebilmesine, sektör genelinde risk ağırlıklı varlıkların standart, şeffaf ve uluslararası uyumlu biçimde hesaplanmasına imkan sağlamaktadır."

Şahap Kavcıoğlu, dijitalleşmenin önemine dikkati çekerek, iş yapış kültürünün omurgası haline geldiğini dile getirdi.

"Katılım finansın yüzde 15 sektör payı hedefini yakalayacağını tahmin ediyoruz"

BDDK Başkanı Kavcıoğlu, katılım finans kuruluşlarının da sistemlerinin tamamlayıcı ve stratejik bir unsuru olduğunu belirterek, kurumsal kapasitenin gelişmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve ekosistemin büyümesi için son dönemde önemli adımlar attıklarını söyledi.

Merkezi danışma yapısı, ilkeleri netleştiren düzenlemeler ve yönetişimi güçlendiren çerçevelerle hem uluslararası yaklaşımlara uyum sağlayan hem yerli ilkeleri gözeten bir yapı kurduklarını dile getiren Kavcıoğlu, sadece bankacılık değil bankacılık dışı finans sektörü için de katılım esaslı faaliyetlerin önünü açtıklarını ifade etti.

Kavcıoğlu, "Bu kapsamda katılım esaslı finansman kuruluşlarına izin vermeye başladık. Diğer taraftan tasarruf finansman şirketlerini katılım bankaları ile entegre ederek hem sektöre sinerji kazandırmayı hem de katılım finans ekosistemini büyütmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla birlikte katılım finansın yüzde 15 sektör payı hedefini yakalayacağını, ekosistemin olgunlaşması ve entegrasyon ile nihai adımda yüzde 25 hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Finansal istikrar ile dijital finans uygulamaları ve yeni hizmet modelleri arasında sağlıklı bir dengeyi gözetmenin gelecek dönemin temel sınavlarından biri olacağını kaydeden Kavcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Finansal istikrar ile dijital finans uygulamaları ve yeni hizmet modelleri arasında sağlıklı bir dengeyi gözetmek, önümüzdeki dönemin temel sınavlarından biri olacak. Bu çerçevede üç önceliğimizi paylaşmak istiyorum. Birincisi, finansal dayanıklılık, ikincisi dijitalleşme, üçüncüsü sürdürülebilir finans. Biz de etkin denetim, net kurallar ve güçlü diyalogla bu süreci desteklemeyi sürdürmekteyiz."