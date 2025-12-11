Özel Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre, söz konusu sınavın tarihi netleşti.
1 ÖGG sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Tarihi
Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 94. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi sınavı, bu hafta sonu:
Tarih: 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adayların, sınava giriş belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurarak belirlenen sınav merkezlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Sınavda başarı gösteren adaylar, Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışma hakkı kazanacaktır.
2 118. dönem özel güvenlik sınav giriş yerleri sorgulama
Mevcut bilgilere göre, 118. Dönem Özel Güvenlik sınavı için sınav giriş yerleri ve belgelere erişim genellikle sınav tarihinden birkaç gün önce açılıyor.
ÖGG sınav giriş belgeleri, ÖGNET sistemi üzerinden adayların erişimine sunuluyor.
Sınav giriş yerleri ve belgelerinin kesin olarak açıldığına dair en güncel ve resmi bilgiyi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeniz en doğrusudur. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ile sistem üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirler.
3 ÖGG Sınavını Geçme Kriterleri
Özel Güvenlik sınavı değerlendirmesi, 100 puan üzerinden yapılmaktadır.
Silahsız Adaylar İçin
Silahsız adaylar sadece yazılı sınava tabi tutulur ve bu sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.
Silahlı Adaylar İçin (Çift Kriter)
Silahlı Özel Güvenlik adayları için başarı puanı, iki ayrı bölümün puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanır ve iki temel şarta bağlıdır:
|Bölüm
|Puan Değeri
|Geçme Şartı
|Yazılı Sınav (Silah Bilgisi)
|50 puan
|Minimum 50 puan
|Uygulamalı Atış Sınavı
|50 puan
|Minimum 50 puan
|Başarı Ortalaması
|100 puan
|Minimum 60 puan
Bölüm Puan Şartı: Adayların hem yazılı sınavdaki 25 soruluk silah bilgisi bölümünden (50 puan değerinde) hem de uygulamalı atış sınavından (50 puan değerinde) en az 50 puan alması zorunludur.
Ortalama Puan Şartı: Bu iki bölümden alınan puanların aritmetik ortalamasının (Başarı Puanı) en az 60 olması gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan silahlı adaylar başarılı kabul edilmektedir.