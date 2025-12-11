ARA
ÖGG sınavı ne zaman? 118. dönem özel güvenlik sınav giriş yerleri sorgulama

Özel Güvenlik Temel Eğitimini ve Yenileme Eğitimini tamamlayan adaylar, meslek hayatlarına adım atmak için bu sınavlara katılıyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman? 118. dönem özel güvenlik sınav giriş yerleri sorgulama


ÖGG sınavı ne zaman? 118. dönem özel güvenlik sınav giriş yerleri sorgulama

Özel Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre, söz konusu sınavın tarihi netleşti.  

1 ÖGG sınavı ne zaman?

ÖGG sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Tarihi

Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 94. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi sınavı, bu hafta sonu:

Tarih: 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların, sınava giriş belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurarak belirlenen sınav merkezlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Sınavda başarı gösteren adaylar, Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışma hakkı kazanacaktır.

2 118. dönem özel güvenlik sınav giriş yerleri sorgulama

118. dönem özel güvenlik sınav giriş yerleri sorgulama

Mevcut bilgilere göre, 118. Dönem Özel Güvenlik sınavı için sınav giriş yerleri ve belgelere erişim genellikle sınav tarihinden birkaç gün önce açılıyor.

ÖGG sınav giriş belgeleri, ÖGNET sistemi üzerinden adayların erişimine sunuluyor.

Sınav giriş yerleri ve belgelerinin kesin olarak açıldığına dair en güncel ve resmi bilgiyi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeniz en doğrusudur. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ile sistem üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirler.

ÖGG SINAV GİRİŞ YERİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3 ÖGG Sınavını Geçme Kriterleri

ÖGG Sınavını Geçme Kriterleri

Özel Güvenlik sınavı değerlendirmesi, 100 puan üzerinden yapılmaktadır.

Silahsız Adaylar İçin

Silahsız adaylar sadece yazılı sınava tabi tutulur ve bu sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.

Silahlı Adaylar İçin (Çift Kriter)

Silahlı Özel Güvenlik adayları için başarı puanı, iki ayrı bölümün puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanır ve iki temel şarta bağlıdır:

BölümPuan DeğeriGeçme Şartı
Yazılı Sınav (Silah Bilgisi)50 puanMinimum 50 puan
Uygulamalı Atış Sınavı50 puanMinimum 50 puan
Başarı Ortalaması100 puanMinimum 60 puan

Bölüm Puan Şartı: Adayların hem yazılı sınavdaki 25 soruluk silah bilgisi bölümünden (50 puan değerinde) hem de uygulamalı atış sınavından (50 puan değerinde) en az 50 puan alması zorunludur.

Ortalama Puan Şartı: Bu iki bölümden alınan puanların aritmetik ortalamasının (Başarı Puanı) en az 60 olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan silahlı adaylar başarılı kabul edilmektedir.
