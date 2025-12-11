Özel Güvenlik sınavı değerlendirmesi, 100 puan üzerinden yapılmaktadır.

Silahsız Adaylar İçin

Silahsız adaylar sadece yazılı sınava tabi tutulur ve bu sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.

Silahlı Adaylar İçin (Çift Kriter)

Silahlı Özel Güvenlik adayları için başarı puanı, iki ayrı bölümün puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanır ve iki temel şarta bağlıdır:

Bölüm Puan Değeri Geçme Şartı Yazılı Sınav (Silah Bilgisi) 50 puan Minimum 50 puan Uygulamalı Atış Sınavı 50 puan Minimum 50 puan Başarı Ortalaması 100 puan Minimum 60 puan

Bölüm Puan Şartı: Adayların hem yazılı sınavdaki 25 soruluk silah bilgisi bölümünden (50 puan değerinde) hem de uygulamalı atış sınavından (50 puan değerinde) en az 50 puan alması zorunludur.

Ortalama Puan Şartı: Bu iki bölümden alınan puanların aritmetik ortalamasının (Başarı Puanı) en az 60 olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan silahlı adaylar başarılı kabul edilmektedir.