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Tek tırnaklı eti, sakakat, yabancı madde: İfşa istesine yeni firmalar eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

26 Aralık 2024 | 13:08
Son Güncellenme: 26 Aralık 2024 | 13:10
Tek tırnaklı eti, sakakat, yabancı madde: İfşa istesine yeni firmalar eklendi

Bakanlık son olarak 25 Aralık'ta"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Her iki listeye toplamad 14 yeni ürün girdi.Listeye ekleme yapıldıkça "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" ve taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da artıyor.

Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesine göre bir firmanın parça kırmızı etinde tek tırnaklı eti tespit edildi.  Taklit ve tahşiş yapılan gıdalarda ise kıymada sakatat, kekikte yabancı madde, tavuk sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti gibi tespitler var. İşte her iki listedeki son durum:

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BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
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