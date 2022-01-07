Türkiye’den 2021’de yapılan domates ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 artarak 363 milyon 290 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020’de 51 ülkeye 313 milyon 273 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı. 2021’de ise bir önceki yılın rakamları aşılarak 54 ülkeye yapılan ihracatta 363 milyon 290 bin dolarlık gelir elde edildi.

Geçen yıl en çok domates ihracatı yapılan ülke 68 milyon 14 bin dolarla Rusya oldu, bu ülkeyi 58 milyon 337 bin dolarla Romanya izledi.

Bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke Bulgaristan olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Bulgaristan’a 2020 yılında 28 milyon 824 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirirken, 2021 yılında bu rakam yüzde 42 artarak 40 milyon 962 bin dolara yükseldi.

“Amerika ve Kanada bizim için yeni bir pazar”

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatının 2021 yılını artışla kapatmasından dolayı üreticilerin mutlu olduğunu söyledi.

İhracat rakamlarının bir önceki yıla göre artmasının çok önemli bir gelişme olduğunu aktaran Yanmaz, “İhracat yaptığımız ülke sayımız ve imkanlarımız artıyor. 2021 yılındaki ihracat rakamlarımızın artması ve ihracat yaptığımız ülkelerin çeşitlenmesi bizim açımızdan sevindirici bir gelişme.” diye konuştu.

Rusya’nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıldığını anlatan Yanmaz, Romanya ve Bulgaristan’ın da ihracatta üst sıralara yükselmesinin sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Amerika ve Kanada bugünlerde domates ve biber istiyorlar, bu ülkelere de nasıl bir lojistikle göndereceğimizi ve hangi imkanlarla ihracat yapacağımızın planlamasını yapıyoruz. Amerika ve Kanada bizim için yeni bir pazar, bugünlerde Kanada için çok büyük alımlar yapan bir firmayı Türkiye’de misafir ediyoruz. Bu süreç başladığı takdirde biz ihracat açısından hem ülke sayısını daha da çeşitlendirmiş olacağız hem de ihracat rakamlarını 2022’de daha da yükseltme imkanı bulacağız.”

Bu yıl girdi maliyetlerinin yükseldiğine işaret eden Yanmaz, “İyi tarım uygulamalarıyla üretilip arılı sistemlerle doğal ortamlar sağlanarak üretilen bu domateslerin kalite ve lezzetine alışan tüketicilerin de bu ürünlere taleplerinde artış oluyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda salkım domateslere büyük ilgi var. Bu yıl girdi maliyetlerinin artmış olması üreticilerimizi olumsuz etkiliyor. Bu girdi maliyetlerine destekler sağlanması halinde, yatırım ve üretim ortamının iyileştirilmesi sağlanacak, iç ve dış pazarın taleplerinin karşılanması daha da pekişecektir.” ifadelerini kullandı.

“Ne olursa olsun üreteceğiz”

Şanlıurfa’nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan Mehmet Sambur da 2021 yılında bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtti.

50 dönümlük alanda ürettikleri domatesleri yurt içine ve yurt dışına gönderdiklerini aktaran Sambur, “Biz çiftçi olarak ülkenin ekonomisine katkı sunmak için her şeyi göze aldık. Ne olursa olsun üreteceğiz, üreterek bu sıkıntılarımızı atlatacağız ama girdi maliyetlerinin uygun seviyeye çekilmesini istiyoruz.” dedi.