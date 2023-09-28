Un tedariki için 30 milyon TL’lik yatırım

Eksim Holding bünyesindeki Eksun Gıda, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında daha da önemli hale gelen tahıl ürünlerine erişim konusunda gelecekte yaşanabilecek olası sıkıntılara karşı, silo yatırımlarına hız verdi.

Sinangil markasıyla 30’dan fazla ülkeye markalı un ihracatı yapan şirket, 2023’ün ilk 6 ayında 25 milyon dolarlık ihracata imza attı. Tekirdağ ve Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekarelik iki ayrı tesiste üretim yapan Eksun Gıda, 2022 yılında cirosunu yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’ye taşımıştı. 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 28,63 hissesi borsada işlem görmeye başlayan şirket, 2023 sonunda da geçen yıla benzer bir büyüme hedefliyor.

60 yılı geride bırakan un markası Sinangil ile birlikte yeni çıkardıkları Sinangil Gluten Yok markaları ile 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyelerine kattıklarını ifade eden Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, yeni dönemde küresel olarak tahıl ihtiyacını göz önünde bulundurarak, silo yatırımlarına da hız verdiklerini söylüyor.

30 milyon TL yatırımla toplamda 1000 tonluk 12 adet yeni un silosu kurduklarını kaydeden Yıldız, “Başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere küresel gelişmeler nedeni ile bu yatırımı yaptık. Bundan sonra ayrıca 30 bin tonluk bir buğday deposu yatırımı yapacağız” diye konuşuyor.

Sinangil markasıyla 30’dan fazla ülkeye markalı un ihracatı yapan şirket, 2023’ün ilk 6 ayında 25 milyon dolarlık ihracata imza attı. Tekirdağ ve Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekarelik iki ayrı tesiste üretim yapan Eksun Gıda, 2022 yılında cirosunu yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’ye taşımıştı. 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 28,63 hissesi borsada işlem görmeye başlayan şirket, 2023 sonunda da geçen yıla benzer bir büyüme hedefliyor. 60 yılı geride bırakan un markası Sinangil ile birlikte yeni çıkardıkları Sinangil Gluten Yok markaları ile 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyelerine kattıklarını ifade eden Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, yeni dönemde küresel olarak tahıl ihtiyacını göz önünde bulundurarak, silo yatırımlarına da hız verdiklerini söylüyor.30 milyon TL yatırımla toplamda 1000 tonluk 12 adet yeni un silosu kurduklarını kaydeden Yıldız, “Başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere küresel gelişmeler nedeni ile bu yatırımı yaptık. Bundan sonra ayrıca 30 bin tonluk bir buğday deposu yatırımı yapacağız” diye konuşuyor.

"Un üretimi ve ihracatındaki öncü rolümüz sürecek"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, Türkiye’nin un üretimindeki lider rolününe Eksun Gıda olarak en büyük desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimiyle iç pazarımızın talebini karşılayabilen ülkemizde, ortalama 3 milyon tonu aşkın un ihraç ediliyor. Eksun Gıda olarak küresel dinamiklerin seyrini iyi gözlemleyip proaktif sürdürülebilir vizyonumuz, Ar-Ge gücümüz ve güçlü finansal sermayemizle ihracat pazarındaki payımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi. 2023 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artışla, 52 bin tona ulaşan ihracat hacimlerini yıl sonunda 130 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yıldız, “İhracat yaptığımız 30’dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere’yi de dahil ederek genişlemeye devam ediyoruz. Özellikle Doğu Afrika, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hacmimizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 buğday hasadında artış yaşandı

Bu yılın buğday hasadı sezonunu da değerlendiren Yıldız, “Yurdumuzun dört bir yanından aldığımız hasat verileri neticesinde, geçtiğimiz yıla oranla rekoltede yüksek artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi-Harran Ovası, İç Anadolu ve Trakya olmak üzere pek çok tarım alanında hasat dönemi verimli geçti. Bu verimde yıl genelinde görülen kuraklığa rağmen dönemsel yüksek seviyeli yağışlar büyük rol oynadı. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Rekolte Tahmin Raporu verilerine göre buğdayda bu yıl 21,5 milyon ton rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda bu rakam yaklaşık yüzde 10 artış anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. Global pazarları da değerlendiren Yıldız, tahıl koridoruna ilişkin olarak, “Dünyanın kuzeyinde Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarı diyebileceğimiz bir noktada olması, istemediğimiz bir gerginlik ile birlikte özellikle Kuzey Afrika ülkelerine buğday ve unun gitmesine çok büyük sekte vurdu. Bu bağlamda Türkiye, liderlik yaparak aracı konumunda 3 kere koridorun açılmasını ve korunmasını sağladı. Şu anda koridorun devamına ara verildi. Ama çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla bu koridorun açılacağına inanıyoruz. Türkiye, kendi ihtiyacının çok üstünde olmak üzere, son 5 yılın ortalaması olarak yıllık 20 milyon ton buğday üretimi ile kendi ihtiyacını karşılıyor. “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında, ortalama yüzde 70’i Rusya'dan gelen buğday ile üretilen unlar, ihtiyacı olan ülkelere Birleşmiş Milletler ihaleleri aracılığıyla veya kendi satış kanallarımız ile ihraç ediliyor. Ülkemiz, gerek jeopolitik konumu gerek yüksek kapasiteli şirketleri ile dünya un ihracatında bir numara olmayı sürdürüyor” dedi.

Sıfır atıkla ve verimli enerjiyle üretim

2023 yılının ilk çeyreğinde tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arzla, Eksun Gıda’nın paylarının %28,63’ünün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını hatırlatan Yıldız, yatırım vizyonlarını ise “Sürdürülebilir bakış açımızla üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Konya fabrikamızda yapılması planlanan, toplam 12 adet 90 tonluk un silosu yatırımı için tedarikçilerle anlaşmalar imzalayarak un depolama kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir kalite anlayışını desteklemeyi hedefliyoruz. Tekirdağ ile birlikte Konya’da kurulu un üretim tesislerimizde elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji santrali kurma çalışmalarımıza başladık. Sıfır atıkla üretim kapsamımızda da Ar-Ge merkezimizle birlikte organik atıkların, yem dışında gübre ve ambalaj gibi alanlarda kullanılmasına yönelik geri dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz” sözleriyle aktardı.

Un endüstrisinde inovasyon Tekirdağ’dan çıkıyor

Sinangil’in ev sahipliğinde, Tekirdağ fabrikasında basın mensuplarını ağırlayan Eksun Gıda’nın teknoloji ve Ar-Ge odaklı çalışmalarından detaylar paylaşıldı. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan onayla açılan Ar-Ge merkezinde, araştırma yoğunluklu, uluslararası rekabetçiliği yüksek, ulusal ve uluslararası bilgi kaynağına katkı sağlayacak, üniversite, sanayi ve kamu kuruluşu iş birliklerine öncelik veren projeler ortaya koyuluyor.

Eksun Gıda, mavi ve beyaz yakalı olmak üzere yaklaşık 500 çalışana istihdam sağlıyor. Tekirdağ ve Konya fabrikalarında yeni nesil teknolojileri kullanan şirket, glütensiz un ve unlu mamüller olmak üzere farklı tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak sosyal fayda anlayışıyla ürünler geliştiriliyor.

Sinangil Masterclass ile gastronomi yolculuğu

Türkiye’nin ilk paketli un markası olan ve 200 çeşit ürünüyle 60 yıldır Türk mutfak kültürünün demirbaşı konumunda yer alan Sinangil, EKS Mutfak Akademisi iş birliğinde bir masterclass etkinliğine imza attı. Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç liderliğinde, Eksim Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıde Genel Müdürü Ahmet Demir’in katılımıyla gerçekleşen atölyede basın temsilcileri, kuru domatesli zeytinli kiş, çikolatalı terin ve karabuğday unlu ayçiçekli kurabiye yapımının inceliklerini, profesyonel tekniklerini öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldu.