Türkiye’nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin’de devlet destekleriyle son yıllarda üretim alanı 56 bin dekarı aşan “tescilli ürün” Anamur muzu, 2 ilçenin çiftçilerinin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üretimi yapılan muz, sera ortamında doğal yollarla yetiştiriliyor. Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olmasıyla ithal muza oranla daha çok tercih edilen Anamur muzunda hasat, yılın her ayı yapılabiliyor.

Sübvansiyonlu tarım kredisi ve örtü altı tarım destekleriyle üretim alanları genişlemeye devam eden muz, bu yıl dalında 6 liradan alıcı buluyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre dalındaki fiyatı ortalama 1,5 lira gerileyen muzun üreticileri, market raflarında ürünün 12-15 liraya kadar çıkmasından şikayet ediyor.