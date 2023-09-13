Worldfood İstanbul 31. yılında rekor kırdı

Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul, 31. yılında ziyaretçi, katılımcı ve yabancı satın alma profesyoneli sayılarında önemli bir artış yaşadı. Geçtiğimiz seneye göre ziyaretçi sayısını %67 artıran WorldFood İstanbul Fuarı bu yıl tarihi bir başarı elde etti. Fuarın bu seneki ziyaretçilerinin %30’u uluslararası ziyaretçiler oldu. Toplamda 19.543 uluslararası ziyaretçi ağırlayan fuar, bir önceki yılın uluslararası ziyaretçi sayısını da % 55 üzerinde artırdı.

“31.yılımızda rekora imza attık”

WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste konuya ilişkin olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi : “İlk fuarımızdan bu yana, hedeflediğimiz üç önceliğimize sıkı sıkıya bağlı kaldık ve bu temel prensipler üzerine kurulan stratejilerimizle büyük başarılar elde ettik. İlk önceliğimiz, uluslararası bir fuar olabilmekti. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası katılımcıları ve alıcıları çekmeye büyük çaba harcadık. 31. yılında yine adından söz ettiren fuarımızda, 73 ülkeden 800’ün üzerinde yabancı satın almacı ağırladık. Fuarımızı dünya çapında tanıtmak ve uluslararası katılımı teşvik etmek için yoğun çalıştık. İkinci önceliğimiz, dünyadaki bütün alıcı ve satıcıları bir araya getiren bir cazibe merkezi olmaktı. Bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli gıda sektörlerinden ve coğrafyalardan gelen katılımcıları bir araya getirdik”.

Gıda profesyonellerinin bu fuarda buluşarak iş birliği fırsatları yakalamalarını sağladıklarının altını çizen Semi Benbanaste, “Bu nokta fuarımızı vazgeçilmez bir buluşma platformu haline getirdi. Üçüncü önceliğimiz, sektörlerin tümünü kucaklayan bir platform oluşturmak oldu. Bu hedef doğrultusunda, farklı marka, katılımcı ve ziyaretçileri aynı çatı altında bir araya getirdik. Gıda sektöründeki tüm paydaşlarımızın birbirinden öğrenebileceği ve iş birliği yapabileceği bir ortam oluşturduk. Bu, fuarımızın çeşitliliğini ve zenginliğini artırıyor ve herkesin kendi alanında en son gelişmeleri takip edebilmesini sağlıyor. Dört gün boyunca fuarımıza katılan herkesin verimli vakit geçirmesini sağlamak bizim için çok önemliydi. Katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin beklentilerini karşılamak ve hatta aşmak için çaba harcadık. İyi planlanmış etkinlikler ve panel fırsatları sunarak herkesin fuarımızdan en iyi şekilde yararlanmasını sağladık” dedi.

Benbanaste, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün artık şampiyonlar ligindeyiz ve bundan sonraki dönemde hem ziyaretçi hem katılımcıların artan memnuniyeti ile bu çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyoruz. Gelecekte daha fazla yenilik, daha büyük iş birlikleri ve daha fazla katılım ile fuarımızın başarısını daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Bu başarı hikayesini birlikte yazmaya devam edeceğimize inanıyoruz”.

Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveyt başta olmak üzere 73 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacıyı ağırlayan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra, aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştirilen oturumlarla, sektöre dair hedefler, uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” özelliğini bu yıl daha da güçlendirdi.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi. Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar da “İş Birliği Kuruluşu” olarak WordlFood İstanbul’da yer aldı.

Pınar Süt, Tahsildaroğlu, Malatya Pazarı, Beyoğlu Çikolata, Nuh’un Ankara, Seyidoğlu Gıda, Bolçi Çikolata, Muratbey, Dardenel, Cafe Crown, Reis Gıda, Tayaş Gıda, Meysu, Tariş Üzüm, Sütaş ve Migros Ticaret A.Ş. gibi yüzlerce büyük katılımcı firmanın yer aldığı fuarda, konferansların yanı sıra tematik fuar turları, ulusal ve uluslararası fuar katılımcısı firmaların mutfak atölyeleri, ünlü şefler ile gerçekleştirilen reçete sunumları, tarif sohbetleri, lezzet şovları düzenlendi ve ziyaretçilere etkileşimli bir fuar deneyimi yaşatıldı.

Açılış gününün ilk oturumunda Türkiye Gıda Platformu’nun kurucu yöneticileri ile Başkanlar Oturumu gerçekleştirildi. Bloomberg HT Tarım Editörü ve Gazete Oksijen Yazarı İrfan Donat moderatörlüğündeki “İhracatın Kalbindeki Gıda Sektörü ve 2024 Yol Haritası” başlıklı panel fuarın ilk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GÜVENİRLİLİK, DAYANIŞMA

Üretici ile Köprülerin Güçlendirilmesi paneli ile başlayan fuarın ikinci gününde Ekotürk haber programı sunucusu Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğünde afet dönemlerinde gıda arz güvenliği, sürdürülebilir tedarik zinciri, yeni iş ve pazarlama modelleri ile üreticileri güçlendirme ve pazar yerleri ihracatı konuları ele alındı. Panel katılımcıları aynı zamanda iyileştirici tarım uygulamaları ile ilgili kayda değer öngörüler elde ettiler.

PlumeMag iş birliğinde gerçekleştirilen ikinci günün bir diğer panelinde, Sofranda Ne Kadar Karbon Ayak İzi Var? sorusu PlumeMag Kurucusu Bihter Ayyıldız moderatörlüğünde ele alındı. Dünyamızı korumak için zehirsiz sofralar ve zehirsiz üretim ve tüketim farkındalığı, coğrafi işaretli ürünlerin yerel kalkınmaya etkisi, geleceğin gıda trendleri ve iklim değişikliğinden etkilenen gıda endüstrisi ile çözüm önerileri tartışıldı.

Bölgede pek çok çalışma gerçekleştiren konuşmacılar tarafından “Umudu Yeşertelim!” paneli ile sektörel dayanışma ve bölgesel kalkınma önerileri paylaşıldı. Oturumun moderatörlüğünü web tasarımcısı, Local Makers Dayanışma Ağı Gönüllüsü Eylül Görmüş üstlenirken, gıda sektörünün umudu WorldFood İstanbul’da yeşerdi.

Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen ikinci günün son oturumu “Bölgesel Potansiyeli Güçlendirmek: Türkiye'nin Kalkınma Yolu” oldu. Oturumda Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Oğuz Gıda Ceo’su Enes Öner ve Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis gibi önemli isimler katıldı ve geleceğin kalkınma haritasında izlenecek yollar tartışıldı.

YENİ TRENDLER, YENİ PAZARLAR, YENİ TEKNOLOJİLER

8 Eylül, Cuma- 3. Gün programının açılışında Gezimanya iş birliği ve Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Z. Özbilgi moderatörlüğünde influencer şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Tadını Çıkarmak” isimli oturumda İtalya’dan Dijital İçerik Üreticisi, Gastronomi Araştırmacısı Andrea Mercurio, The LaLit Londra Yönetici Şefi Jomon Kuriakose ve Yönetici Şef, Pasta Ustası Khawla Alsaib öne çıkan mutfak trendleri ile sahnedeydi.

3. gün sektörel oturumlarının Gıda İhracatında Yeni Pazarlar & Büyüme Stratejileri panelinde uluslararası operasyonlarda tedarik zinciri, satın alma kriterleri, gıda yeniliği, güvenliği ve kalitesinin iş birliklerindeki konumu konuları Xsights Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Çiğdem Penn moderatörlüğünde işlendi.

8 Eylül’ün son oturumunda Avrupa’nın en büyük inovasyon ağı EIT'nin desteklediği Empowering Women in Agrifood (EWA) girişimcileri ile de tanışıldı. WorldFood İstanbul’un 2020 yılından beri sürdürdüğü Food Tech Garage projesi ile gıda sektörüne damga vuran, teknoloji ve tarımda değişim yaratan start-uplar fuarda ağırlanırken bu kapsamda 2023 yılının katılımcıları olan Dr. Aronia, Limonita Vegan Kasap, Malty Snacks ve NFS Fonksiyonel Gıda kurucuları “Start-uplar için Dünya Kapıları Ardına Kadar Açık” panelinde, ICA Events içerik yöneticisi Zeynep Gülşen Can moderatörlüğünde biraraya gelerek yeni nesil gıda teknolojilerini, ileri dönüşüm gıda üretimlerini, yapay zeka tabanlı proseslerini, akıllı tarım uygulamalarını ve sağlıklı & organik formüllerini izleyicilerle paylaştı. Kadın liderli girişimcilik kültürü ile start-up ekosisteminde ortaklık ve global iş birliği gündeme alındı.

YARATICI ŞEFLER VE İLHAM VERİCİ REÇETELER İLE SHOW MUTFAĞI

Fuar süresince Öztiryakiler sponsorluğunda kurulan Show Mutfağı’nda, Aşçılar Derneği şefleriyle atıksız mutfak, Hatay Büyükşehir Belediyesi Unesco Hatay Gastronomi Evi şeflerinden miras tarifleri ve Orkide’nin Zeytinyağı ile gerçekleştirilecek Şef Atölyeleri’nin yanı sıra Brezilya’dan “Açai”, Japonya’dan “Yuzu” ve “Wasabi”, Patiswiss’in çikolataları ile tadımlar ve ipuçları yer aldı.

Food Arena, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri oluşturmanın yanı sıra, özel fuar turları, teknoloji girişimleri sunumları, influencer sohbetleri ve zengin etkinliklerle, dopdolu bir fuar deneyimi sunarak katılımcılara bilgi ve ilham verdi.