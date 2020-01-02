Yeni tarım politikası umutla bekleniyor

Ocak 2, 2020 0 Yorum 77 Okunma
Yeni tarım politikası umutla bekleniyor

Türkiye tarımda birçok sorunla 2019 yılını geride bıraktı.

2019, desteklerin yetersiz kaldığı, girdi fiyatlarının genel enflasyonun üzerinde arttığı ve üreticilerin bütçelerinin açık verdiği, hayvan sayısındaki artışa rağmen et fiyatlarının düşmediği, ihraç edilen tarım ürünlerinde dönüşlerin arttığı zorlu bir yıl olarak kapandı.

Tarımda 22 milyar TL desteğin açıklandığı 2020 yılının ise hem çiftçi hem de tüketicinin doğrudan etkilendiği yeni politikaların devreye girdiği bir yıl olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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