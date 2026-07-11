Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 16 düşüş yaşanan otomobil üretimi ise 368 bin 480 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 bin 611 adede yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 6 ayında üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2 geriledi.

Otomobil üretiminde gerileme

Otomobil üretimi ise yüzde 16 gerileyerek 368 bin 480 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 bin 611 adedi buldu. Yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 9, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 6 ayda ihracat 20 milyar doları geçti

Yılın ilk 6 aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi ve 462 bin 552 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 8 oranında arttı.

Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6 bin 653 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026’nın ilk 6 aylık döneminde yüzde 17,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2026 yılı ocak-haziran döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılına göre yüzde 4 oranında artarak 20,8 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ilk 6 aylık dönemde otomobil ihracatı 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 5,4 milyar dolar oldu. OİB verilerine göre, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 5 oranında arttı.

Yılın ilk 6 ayında toplam pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı



2026’nın ilk 6 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 577 bin 583 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında gerileme yaşandı ve 440 bin 234 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 3, ağır ticari araç pazarında yüzde 8, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 2 gerileme görüldü.

2026 yılı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.