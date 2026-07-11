Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris, kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Marshall Adaları bayraklı "Regatta" adlı kruvaziyer, 481 turistle ilçeye demir attı.
1 Lüks butik gemi Marmaris Limanı'na geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 178 metre uzunluğundaki lüks butik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
3 Turistler tarihi mekanları gezdiler
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
4 Bir sonraki rota Girit Adası
"Regatta"nın, akşam saatlerinde Girit Adası'nın Kandiye Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.