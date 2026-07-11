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  • 178 metrelik lüks butik gemi Marmaris'te! Yüzlerce turist ilçeye akın etti

178 metrelik lüks butik gemi Marmaris'te! Yüzlerce turist ilçeye akın etti

Marshall Adaları bayraklı "Regatta" kruvaziyeri, 481 turistle Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. İlçeye gelen yolcular, Marmaris'in turistik noktalarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
178 metrelik lüks butik gemi Marmaris'te! Yüzlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris, kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Marshall Adaları bayraklı "Regatta" adlı kruvaziyer, 481 turistle ilçeye demir attı.

1 Lüks butik gemi Marmaris Limanı'na geldi

Lüks butik gemi Marmaris Limanı'na geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 178 metre uzunluğundaki lüks butik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

2 Gemide 481 yolcu bulunuyor

Gemide 481 yolcu bulunuyor

Gemide, 481 yolcu ve 392 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Turistler tarihi mekanları gezdiler

Turistler tarihi mekanları gezdiler

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

4 Bir sonraki rota Girit Adası

Bir sonraki rota Girit Adası

"Regatta"nın, akşam saatlerinde Girit Adası'nın Kandiye Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.
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