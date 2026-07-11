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15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı şehirler belli oldu! İşte o hatlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı şehirler belli oldu! İşte o hatlar

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirtti.

Uraloğlu, "İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Halkalı-Arnavutköy Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz (bu tarihler dahil) arasında geçerli olduğunu kaydetti.

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