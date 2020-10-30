Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği kurucularından Özlem Denizmen, fintech pazarına girdi. Denizmen’in geliştirdiği Moneye isimli uygulama kullanıcılarına akıllı harcama ve birikim yapma konularında yardımcı oluyor. 30 binin üzerinde kullanıcısı olan şirketin hedefi yıl sonuna kadar en az 100 bin kişiye ulaşmak.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomistcom.tr

İş kadını, girişimci, sivil toplum lideri, TV programcısı ve yazarlık gibi pek çok farklı alanda işler yapan Özlem Denizmen, kısa bir süre önce Moneye isimli uygulamayla fintech (finansal teknoloji) pazarına girdi.

Moneye kullanıcılarına akıllı harcama, birikim yapma konularında yardımcı olan, onlara yepyeni sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandıran hibrit (bot + insan) yapıda bir ‘kişisel finans iyilik hali’ (personal financial wellbe-ng – PFW) uygulaması.

Para Durumu, Moneye Kurucu Lideri Özlem Denizmen, “Bunu yaparken, 2010 yılından beri biriktirdiğimiz tüm bilgi, beceri ve tecrübenin yanı sıra, Nobel ödüllü davranışsal finans metodu ‘Nudge’ın Türkiye öncüsü Prof. Dr. Zuhal Bal-taş’ın ve Stanford Üniversitesi İnsan Davranış Bilimcisi Prof. BJ Fogg’un Davranış Labora-tuvarı‘nın alışkanlık değişimi metodlarını baz alıyoruz” diyor.

Diğer kişisel finansal yönetimi uygulamalarından farklı olarak Mone-ye, kullanıcılarına psikografik, demografik ve finansal açıdan kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi sunuyor. Şu an itibariyle 30 binin üzerinde kullanıcısı olan Moneye, sene sonuna kadar en az 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Denizmen, Moneye’nin ortaya çıkış hikayesini ve hedeflerini anlattı.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Yeni dönemin T insanlarındanım diyebiliriz. Yani bir konuda uzman ama birçok konuda bilgi, ilgi ve deneyim sahibi… İş kadını, girişimci, sivil toplum lideri, TV programcısı ve yazarım. Endüstri işletmeciliği okudum, finans masterı yaptım. 2009 yılında bir gün The Economist dergisinin kapağında Afgan bir kızın kendisinden yaşça büyük

bir adamla evlendirildiğini gördüm ve bu beni çok etkiledi.

Bu fotoğraf artık konfor alanımdan çıkıp toplum için bir şeyler yapmam gerektiğini gösterdi. Bilgim, deneyimim finans alanındaydı. Doğuş Grubu Strateji ve Bütçe Planlama başkanıydım o dönem, Ferit Şahenk Bey’e gidip ‘Ben Türkiye’de finansal okuryazarlık hareketi başlatmak istiyorum, ne dersiniz?’ dedim. ‘Türkiye için her şeye varım, yürü Özlem’ dedi.

2010 yılında Para Durumu Platformu başladı. Sonrasında dernek kurmaya nasıl karar verdiniz?

Ülkemizde bireysel para yönetimi bilinci oluşturacak, kadınların, ailelerin ve gençlerin ekonomik anlamda güçlenmelerini destekleyecek uzun soluklu toplumsal projeler üretip seminerler verirken, baktım bu çok bana bağımlı ve sürdürülebilir değil. Yarı zamanımı Ankara’da devlet kurumlarında geçirirken buldum kendimi. Soluğu TÜSİAD eski başkanı Cansen Başaran Symes’in yanında aldım. ‘Ben ne yapmalıyım?’ dedim o da ‘Dernek kur’ dedi. İçinde Prof. Özgür Demirtaş’ın da bulunduğu güçlü bir ekip ile Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’ni kurduk.

Tüm bu çalışmalarla, Dünya Ekonomik Forumu tarafından ‘Genç Küresel Lider’ seçildim ve birçok uluslararası kuruluşun temsilcisi oldum. Şimdi de teknoloji dünyasının yakından tanıdığı, Gittigidiyor/eBay, Hürriyet Emlak gibi kurumların tepe yöneticiliğini yapmış olan ortağım Cenk Angın ile güçlerimizi birleştirdik ve harika ekibimizle beraber 1 Ağustos itibariyle Moneye mobil uygulamamızı hayata geçirdik.

Moneye fikri nasıl ortaya çıktı?

20 sene önce Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den mezun olurken kendime bir söz vermiştim ‘Bir gün bir teknoloji şirketi kuracağım’ diye. Yedi sene önce Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Lider seçildiğimde ise, herkesin erişebileceği ve insanların para ile olan ilişkisini değiştirecek bir ürüne ihtiyaç var ve bu ürün fintech alanında olmalı kararı aldım.

Üç sene önce bu ürünün hayatında finansal değişim sağlamak isteyen herkesi hedeflemesi gerektiğine inandım… Konunun dünyada önde gelen uzmanları ile tartıştım, yazdım, çizdim ve şu anda Silikon Vadisi’nde dahi yeni yeni atakta olan bir alan seçtim ve tasarrufdavranışına odaklanmaya karar verdim. Bu süreçte de dijital dünyada bilgi ve söz sahibi Cenk Angın ile ortak olduk.

Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Sistem nasıl çalışıyor? Nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Moneye kullanıcılarına akıllı harcama, birikim yapma konularında yardımcı olan, onlara yepyeni sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandıran hibrit (bot + insan) yapıda bir ‘kişisel finans iyilik hali’ (personal financial well-being – PFW) uygulaması.

Kullanıcısının hep yanında olan, ona hedefini hatırlatan ve hedefi için gereksiz harcamalardan, yani zaaflardan tasarruf ettiren bir yol arkadaşı. Bunu yaparken, 2010 yılından beri biriktirdiğimiz tüm bilgi, beceri ve tecrübenin yanı sıra, Nobel ödüllü davranışsal finans metodu ‘Nudge’ın Türkiye öncüsü Prof. Dr. Zuhal Baltaş’ın ve Stanford Üniversitesi İnsan Davranış Bilimcisi Prof. BJ Fogg’un Davranış Labora-tuvarı‘nın alışkanlık değişimi metodlarını baz alıyoruz.

Diğer kişisel finansal yönetimi uygulamalarından farklı olarak Moneye, kullanıcılarına psikografik, demografik ve finansal açıdan kişiselleştirilmiş, keyifli bir sohbet deneyimi sunuyor. Başka bir deyişle fi-nansal okuryazarlığı konuşarak kazandırmaya hevesli bir yol arkadaşı hayal edin.

İş modeliniz nedir?

B2B ve B2C tarafında denemek istediğimiz farklı iş modellerimiz mevcut. B2B tarafında daha çok partnerlikler, B2C tarafında ise üyelik modelleri çalışmalarımız devam ediyor.

Kaç üyeniz var? 2020 yıl sonu hedefi nedir?

Şu an itibariyle reklamsız, sadece kulaktan kulağa yayılarak 30 binin üzerinde kullanıcımız oldu, sene sonuna kadar en az 100 bin kişilik bir aile olma hedefimiz var.

2020 yılı için yeni projeler var mı gündemde?

Moneye sürprizlerle dolu, harika ekibimizle kullanıcılarını sürekli yeni bilgi ve becerilerle donatmak üzere kurgulandı. Moneye’nin eğlenceli tarafı oyunlaştırma kullanarak sizi kendi kendinizle yarıştırıyor.

Yurtdışına açılmayı planlıyor musunuz?

10 sene önce Türkiye’de kitlesel finansal okuryazarlık hareketini başlatırken Beyaz Saray Girişimcilik Zirvesi’ne davet aldım. Zirve sonunda, ‘Global bir uygulama yaratıp faydasını en az 500 milyon kişilik bir coğrafyaya yaymalıyım’ diye hayal kurdum. Şimdi ne mutlu ki güçlü ekibimizle ve de danışma kurulumuzla ilerliyoruz. Beyaz Saray’a beraber gitmiş olduğum önemli girişimci Air-Ties kurucu başkanı Bülent Çelebi de danışma kurulu üyemiz.

Melek yatırım alma konusunda görüşmeleriniz var mı?

Melek yatırımcılara duyurulur. Eylül, ekim aylarında kapınızı çalacağız.

Moneye kullananlar finansal açıdan nasıl bir avantaj sağlıyor?

Kullananlardan gördüğümüz şu ki; ilk üç hafta çok kritik, 21 gün boyunca düzenli olarak harcamalarıyla yüzleşen ve Moneye’nin paylaştığı kişiselleştirilmiş bilgi, beceri ve motivasyon mesajlarıyla bütünleşenler kendilerinde büyük bir değişim gördüklerini ifade ediyorlar. Örneğin; iş kadını bir kullanıcımız üç hafta içerisinde kredi kartı harcamalarını yüzde 40 azalttı.

Başka bir örnek; Çanakkale’den doktor kullanıcımız Moneye ile hayatının değiştiğini, güzelleştiğini ifade ediyor. Üniversite öğrencisi kullanıcımız ise maddi anlamda ailesinden sonra hesap verdiği yer olarak tanımlıyor Moneye’yi.