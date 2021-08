10 yıl içerisinde Türkiye genelinde 20 ilde 44 mağaza, yurtdışında ise dört mağaza ile 200 kişiye istihdam sağlayan bir zincir haline gelen Osmanlı Tulumbacısı, yılsonuna kadar 10 franchise daha verecek.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Kocaeli’de 16 milyon TL’lik yeni bir yatırımı devreye alan şirket, Avrupa ve Ortadoğu’da da şubeleşmeyi planlıyor. Osmanlı Tulumbacısı, Orhan ve Özcan Durmaz kardeşler tarafından 2007 yılında Kocaeli’nde üretim ve satış mağazası ile faaliyetlerine başlamış.

Baba mesleği olan tatlıcılık mesleğine farklı dokunuşlarla devam eden kardeşler, 2010 yılına kadar kurumsal alt yapılarını oluşturdu. 2010 yılında ise franchise taleplerini değerlendirerek aynı yılın sonunda şubeleşme kararı aldı.

10 yıl içerisinde Türkiye genelinde 20 ilde 44 mağaza, yurtdışında ise dört mağaza ile 200 kişiye istihdam sağlayan bir zincir haline gelen Osmanlı Tulumbacısı, yeni markalaşma sürecinde ise tulumba dışındaki perakende ürünlerini ‘Ostu Gıda’ olarak müşterilerine sunmaya başladı.

Ostu Gıda’nın ürün yelpazesini her geçen gün artırarak ve farklı damak tatlarını modern çağa uyarlayarak tüketicilere sunduğunu belirten Osmanlı Tulumbacısı Kurucu Ortağı Orhan Durmaz, “Bugün tüm mağazalarımız franchising sistemi ile açılıyor.

Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 10 adet daha franchise olur diye tahmin ediyoruz. Sonraki yıllar bu tanıtım ve reklamlarla bu sayıya 50 daha ekmeyi düşünüyoruz” diyor.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK

Türkiye’deki her ilde bayileri olsun istediklerini dile getiren Durmaz, “Şu an 20 şehirde varız. Her şehirde tanınmak istiyoruz. Avrupa da ise Almanya ve Hollanda’da varız.

Yurt dışı hedefi 15 bayii. Bir yandan da bu sayıyı arttırıp, oradaki insanlara bu lezzetti tattırmak istiyoruz. Avrupa’da ve Arap ülkelerinde de her ülkede minimum bir tane şubemiz olasını hedefliyoruz.

Türkiye’den yola çıkıp tüm dünyada hizmet verebilen bir ürün haline getirmek istiyoruz tulumbamızı” diye anlatıyor.

CİROSUNU İKİYE KATLAYACAK

Şubelerinin olmadığı illerden çok sayıda telefon ve mail ortamında talep aldıklarından bahseden Durmaz, şu bilgileri veriyor: “En küçük mağazamız 70 bin TL .

Bir büyük konseptimiz var’ gel-al’ dediğimiz, onda yatırım maliyetimiz 100-150 bin Tl arası değişiyor. Cafe restaurant tarzı franchising koşullarımız ise 250 bin TL civarında. Pandemiden bütün dünyada ekonomik olarak gerçekten çok olumsuz etkiledi.

Dolayısı ile pandemiden dolayı 2020 yılında hedefimizin çok altında kaldık ve ciromuz 9 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise umarız pandemiden kurtuluruz. Bu yılki ciro hedefimiz 2020 yılının en az iki katı.”

16 MİLYON TL’LİK YENİ YATIRIM

“Kocaeli/Gölcük ilçesinde 3 bin metrekare kapalı alanda yeni bir üretim tesisi kurduk.

Burada günde 5 ton üretim yapabilen tam otomatik son teknoloji hat ile faaliyet gösteriyoruz. Yeni üretim tesisimiz bize yaklaşık 16 milyon TL’ye mal oldu. Şu andaki hedeflerimiz arasında ise ürün çeşitliliğimizi artırmak.

Farklı kategorilerde yeni lezzetler yaratarak perakende sektörüne hizmet etmek ve ülkemizin her şehrinde bir şube, Avrupa’da ve Ortadoğu’da şubelerimizin olmadığı ülkelerde şubeler vererek bu lezzeti ve ülkemizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz.”