Tek kullanımlık alternatiflerinin tersine 100 kez kullanılabilen doğal streç film ve buzdolabı poşetleri üreten Mumo Doğal Ürünler’in kurucusu Işınsu Kaya, yakın gelecekte yurtdışına açılmak için çalışmalara hız verdiklerini söylüyor.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Önümüzdeki beş yıl içerisinde Mumo’yu yurt içinde ve yurt dışında büyütmeyi amaçladıklarını ifade eden Kaya, “İhracat için ilk hedeflerimiz Amerika ve İngiltere’de Amazon. Buna ek olarak 2021’in son çeyreğinde kendi e-ticaret sitemiz ile Avrupa ülkelerinde de satış yapmaya başlamayı hedefliyoruz” diyor.

Kasım 2017’de ilkokul arkadaşları Işın-su Kaya ve Erdem Kumkale tarafından kurulan Mumo Doğal Ürünler, streç film ve buzdolabı poşetinin doğal alternatifi olarak öne çıkıyor.

Tek kullanımlık alternatiflerinin tersine 100 kez kullanılabilen Mumo ürünleri, yüzde 100 pamuklu kumaş üzerine balmumu, çam ağacı reçinesi ve Hindistan cevizi yağından oluşan solüsyonun emdirilmesi yoluyla üretiliyor.

Mumo Kurucu Ortağı Işınsu Kaya ile şirketin gelecek hedeflerini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Vizyonumuz, mümkün olduğunca çok kişide doğa dostu davranış dönüşümünü teşvik etmek. Bunu da ürünlerimiz ve marka iletişimimiz aracılığı ile sağlamayı amaçlıyoruz. Son üç senedir yaptığımız anket çalışmalarında aldığımız sonuçlar da etkili olduğumuzu gösterir nitelikteler.

Mumo, streç film ve buzdolabı poşetinin doğal alternatifi. Yüzde 100 pamuklu kumaş üzerine balmumu, çam ağacı reçinesi ve Hindistan cevizi yağından oluşan solüsyonun emdirilmesi yoluyla üretiliyor. Tek kullanımlık alternatiflerinin tersine Mumo yaklaşık 100 defa tekrar kullanılabiliyor ve gıdaları daha uzun süre taze tutuyor.

Mumo’lar soğuk suda elde yıkanarak temizleniyor, buzluk ve buzdolabında kullanılabiliyor. Çiğ et harici tüm gıda ürünlerini saklamakta oldukça başarılılar. Özellikle denemenizi önerdiğimiz gıdalar ise peynir, yeşillik ve ekmekler.

Geçen yılki cironuz ve çalışan sayınız?

Şu anda Mumo ekibinde kurucu ortaklar dahil 5 kişi bulunuyor. 2020 yıl sonu ciromuz 380 bin TL olarak gerçekleşti, bu sene ise ilk beş ayda bu ciroya ulaştık.

Faaliyet alanlarınız neler?

Gıda saklama alanında tekrar kullanılabilir ürünler üretiyoruz. Bunu aynı zamanda kurumlara yönelik özel tasarımlı/desenli ürünlerle de yapabiliyoruz. Kendi markamızın ürünlerine ek olarak iki senedir başka bir Türk markası için fason olarak balmumlu kumaş üretimi de gerçekleştiriyoruz.

Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi?

Pandemi döneminde birçok marka gibi bizim de zorlandığımız dönemler oldu, ancak pandemi dönemi e-ticareti genel anlamda çok çok olumlu etkilediği için bizim açımızdan da büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu.

Kapanma dönemlerinde üretim anlamında sıkıntılar yaşadık; hammadde tedariği tarafında ve hala yaşamaya devam ediyoruz.

Bu süreçte kumaş tedarikçimiz çok zorlandı ve birkaç ay önce tedarikçi değiştirmek zorunda kaldık, kumaşı yerel olarak tedarik etmemize rağmen döviz ile satın alıyoruz ve TL’nin değer kaybı bizi bu anlamda çok zorladı.

Bunun yanı sıra kumaş tarafında iplik ücretleri aynı şekilde döviz bazlı fiyat artışlarına uğramış olduğu için

tedarik ve fiyat anlamında git gide daha da pahalılaştı.

Açıkçası ekonomik kriz ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle büyümeye devam eden bir yapıda olmamıza rağmen karlılığımızda gerçek bir düşüş oldu, pandemi döneminde bizi en çok bu zorladı.

İhracatınız var mı? Ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Henüz yok, hedefimiz 2020 yılında ihracata başlamak için yurt dışı fuarlarına katılmak idi ancak pandemi dönemi bu planlarımızı geciktirdi.

Hedef pazarlarınız?

İhracat için ilk hedeflerimiz Amerika ve İngiltere’de Amazon, buna ek olarak kendi e-ticaret sitemiz ile Avrupa ülkelerinde de satış yapmaya başlamayı hedefliyoruz 2021’in son çeyreğinde.

Son dönemde odaklandığınız alanlar neler?

Mumo olarak iletişim süreçlerimizde “doğayı korumak, sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim” konularına sıklıkla yer veriyoruz, bu konuları konuşuyoruz. Bu sene #plastiksiz-temmuz ayında bu konuştuğumuz köşeyi daha da büyüterek yurtdışında başlayan hareketi yurtiçine taşımaya karar verdik. www.plas-tiksiztemmuz.org web sitesi bu sene yayına girdi.

Tek kullanımlık plastiklerin hayatımızdan çıkmasını, daha az kullanımını hedefleyen kampanyada şu anda duyuru ve tüketicileri bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Bu hareket sadece bizim hareketimiz değil, bu nedenle değer verdiğimiz birçok marka, kurum ve kişi bu harekete kendi yöntemleri ve katkılarıyla destek verdiler, sitemizde yazılarıyla yer aldılar. Temmuz ayı boyunca bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki 5 yılla ilişkin hedefleriniz neler?

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Mumo’yu yurt içi ve yurt dışında büyüterek tek kullanımlık plastiklerin üretim ve kullanım alanlarında hatırı sayılır bir düşüş sağlamak istiyoruz.

“80 metrekarelik alanda üretim yapıyoruz”

“Şu anda üretim atölyemiz Köyceğiz Muğla’da yaklaşık 80 metrekarelik ufak bir alan. Pandemi öncesinde tüm Mumo’ları elde üretiyorduk ve Sarıyer’deki atölyemiz yaklaşık 40 metrekare idi.

Bugün ise kumaşların kaplanmasında kullandığımız bizim için özel olarak tasarlanıp üretilmiş bir kaplama makinamız mevcut. Makine kaplamasına geçiş doğal olarak kapasite konusunda çok katkı sağladı.”