Türkiye pazarındaki büyümesini yurtdışına taşıma kararı alarak İngiltere’de operasyonlara başlayan online iş yeri marketi Avansas, 2022 yılının sonunda mevcut yurtdışı hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Fırsat olarak gördüğümüz pazarları ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz” diyor.

Online iş yeri marketi Avansas.com 2009 yılında kuruldu. Şirketin bünyesinde kağıt ürünlerinden temizlik malzemelerine, gıdadan mobilya, teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar 8 ana kategoride 6 bin 500 çeşitten fazla ürün bulunuyor.

Bugün 600 binin üzerinde müşterisiyle Türkiye’nin önemli online iş yeri marketlerinden biri haline gelen Avansas, başarısını yurtdışına taşımaya hazırlanıyor. Eylül ayında İngiltere’de operasyonlara başlayan şirket, 2022 yılının sonunda mevcut yurtdışı hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde konumlanan, fırsat olarak gördüğümüz pazarları ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz” diyor.

2020 yılında ne kadarlık büyüme gösterdiniz, yılı ne kadarlık ciroyla kapattınız?

2020 yılı bizim için çok verimli bir dönem oldu. Bu dönem içerisinde önceliğimizi teslimat ağını genişletmeye vererek ilerledik ve ürün portföyümüzdeki büyüme ile daha çok müşteriye ulaşma fırsatı yakaladık. 3 yeni mağazamız fiziksel olarak hizmet vermeye başladı ve bu hizmet doğrultusunda satışlarımızda artışlar yaşanmaya devam etti.

Hayata geçirdiğimiz her proje, stratejimize eklediğimiz her ilke ve gerçekleştirdiğimiz her operasyon bize büyüme olarak geri dönüş yaptı.

Avansas.com’daki trafiğimizi yüzde 50’nin üzerinde artırarak ulaşılabilirlik payımızı pozitif yönde yükseltirken, sipariş sayımızı da bu orana paralel bir şekilde arttırarak bugün sunduğumuz gururlu tabloyu oluşturduk. 2020 yılında elde ettiğimiz büyümeler sayesinde yılı yüzde 50 büyüme ile kapattık.

Pandemi sizi nasıl etkiledi? Bu süreçte yeni çözümler geliştirdiniz mi?

Pandemi hem ülkemiz hem de dünya için oldukça zorlu koşulları da beraberinde getirdi. Bu dönemde online alışverişe artan talep, müşterilerin korunaklı bir şekilde ihtiyaçlarını temin etme isteği ve pandeminin de neden olduğu değişen tüketim alışkanlıkları ön sıralarda kendini gösterdi.

E-ticaret alanında köklü değişimlere neden olan pandemi, sürece hızlıca adapte olan markaların öne çıkmasını sağladı. Biz de e-ticaret sektörünün yönlendirici isimlerinden biri olarak değişen koşullara hızlıca adapte olmanın, tüketicilerin ihtiyaçlarına anında cevap vermenin ve alışveriş deneyimini keyifli kılmanın getirilerini bu dönemde olumlu bir şekilde gördük.

Pandemi sürecinde temiz-lik-sağlık ve kişisel bakım kategorilerine olan ilginin arttığını gözlemledik ve aldığımız hızlı aksiyonlar sonucunda ilgili kategorilere farklı ürünler ekleyerek müşterilerimizin taleplerine cevap verebildik.

İş yeri alışverişlerini odağımıza alarak çıktığımız bu yolda pandemi sürecinde uzaktan çalışma modelinin benimsenmeye başlamasıyla kurumsal satın alımlarda düşüşler yaşanırken bireysel satın alımlarda artışlar yaşandı.

Biz de bu durumu göz önünde bulundurup “Çalışılan Her Yer İş Yeridir” prensibini odağımıza alarak ilerledik. Sınırlarımızı genişlettik ve sadece iş yerlerine değil evlere de teslimat gerçekleştirdik.

Teslimat aşamalarımızı şeffaf bir şekilde yürütürken pandemi önlemlerini de göz önüne alarak kaliteli ürünü, hızlı ve hijyenik bir şekilde müşterilerimize ulaştırdık.

Kaç müşteriye hizmet veriyorsunuz? 2021 yıl sonuna kadar bu rakamı kaça çıkartmayı hedefliyorsunuz?

Türkiye operasyonlarımızda elde ettiğimiz son güncel verilere istinaden 2021 yılı içerisinde 600 binin üzerinde müşterimize ulaştık. Operasyonlarımızın sürekli artması ve dönem koşullarına göre şekillenmesi sayesinde bu sayının büyüme oranlarımıza paralel şekilde yükseleceğini öngörüyoruz.

2021 yılı büyüme hedefiniz nedir?

Önceliğimizi müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek olarak açıklayabiliriz. 2021 yılında da bu öncelik ile operasyonlarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Odağımıza aldığımız müşterilerimizin satın alma sıklıkları, sepet ortalamaları, tüketim alışkanlıkları gibi birçok parametrede değişimler yaşandı ve biz bu değişimlere ayak uydurarak büyüme hedeflerimizi yakalamayı başardık.

Site trafiğimizde ve sipariş sayılarımızda yüzde 50’ye yakın artışlar yaşandı. 2021 yılı son çeyreğinde bir önceki senede olduğu gibi yüksek oranlarda büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

Yurtdışına İngiltere pazarıyla adım attınız. 2022 sonuna kadar İngiltere pazarında büyüme hedefiniz nedir?

Türkiye pazarında elde ettiğimiz başarıların ardından yurt dışına açılma kararı alarak İngiltere’de operasyonlara başladık. 500’ü Avansas markalı olmak üzere 4 bin ürün ile İngiltere pazarında Eylül ayı itibariyle teslimatlarımızı gerçekleştirmeye başladık.

İngiltere operasyonumuz bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Türkiye pazarında dolu dolu geçirdiğimiz 13 yılın ardından başarılarımızı yurt dışına taşıyabilmek için attığımız ilk adımımız.

Bedford bölgesinde yer alan depomuzdan İngiltere’ye kendi dağıtım araçlarımızla 1 iş gününde teslimat yapmaya başladık. Sektörümüz için İngiltere pazarının büyük öneme sahip olması ve bu pazarın yeni fırsat kapılarını açması büyüme hedeflerimize de yansıdı.

Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de Avansas olarak yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatlardan vazgeçmeden müşterilerimizle buluşturmak istiyor; bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

2022 yılının sonunda yüzde 100 yerli yatırım ve ihracatın gücünü yanımıza alarak mevcut yurt dışı hacmimizi 2 katına çıkarmak en değerli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Hangi ülkelere girmeyi planlıyorsunuz? Orta vadede yurt dışı büyüme hedefiniz nedir?

Avansas.com olarak işimize ve hedeflerimize odaklandığımız, yüksek performansla çalıştığımız bir çalışma kültürümüz var. İngiltere operasyonlarımızı sağlam adımlarla ve sürdürülebilir olma hedefiyle gerçekleştirdik.

Yurt dışı pazarında yer almak bizim için büyük bir gurur ve bunu genişletmek adına farklı ülkelerin pazarlarında da yer almayı planlıyoruz. Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde konumlanan, fırsat olarak gördüğümüz pazarları ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz.

“YENİ ALIŞKANLIKLAR GEÇİCİ OLMAYACAK”

“Özellikle pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde tüketici, temassız ve hızlı teslimata önem verdi. Biz de Avansas olarak bu noktaları iş planlarımızın ilk sırasına alarak hizmet sunduk. Tüketicilerin bu süreçte koşullarla birlikte şekillenen tüketim alışkanlıkları temizlik ve hijyen kategorilerindeki ürünlerin satışlarında meydana gelen artışlarla kendini gösterdi.

Evden çalışma modelinde de tüketiciler kendilerini ofislerinde gibi hissetmek adına kırtasiye ve ofis malzemelerine eskiye oranla daha çok ilgi duydu. Ek olarak fiziksel alışverişlerin azalmasıyla gıda ve mutfak kategorilerinde önceki dönemlere göre satış artışı gözlemledik.

Pandemi koşullarının değiştirdiği tüketici alışkanlıklarının geçici olmayacağını ve bu kategorilerdeki ürünlerin satışlarındaki artışların uzun vadede de karşımıza çıkacağını öngörüyoruz.”