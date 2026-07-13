Akiş GYO'dan Almanya'da ilk gayrimenkul yatırımı

Akkök Holding’in gayrimenkul alanındaki iştiraki Akiş GYO, yurt dışı yatırımlarına yönelik önemli bir adım attı. Şirket, Almanya’nın başkenti Berlin’de geliştirilmesi planlanan 150’den fazla konutluk projeye ortak olarak uluslararası yatırımını gerçekleştirmek üzere imzaları attı.

Berlin’in Lichtenberg bölgesinde hayata geçirilecek

Yatırımın ilk adımı, Akiş GYO tarafından kurulan Akiş Global Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. üzerinden atıldı. Akiş Global’in proje ortağı ise Avrupa genelinde önemli projeleri ile tanınan Hollanda merkezli Edge olarak açıklandı.

Bu kapsamda Akiş Global, projeyi geliştirmek üzere yapılandırılan şirketin sermaye artırımına katılarak şirkette yüzde 50 pay sahibi oldu.

Proje, Berlin’in Lichtenberg bölgesinde hayata geçirilecek.

Projenin 2029 yılında tamamlanması öngörülüyor

Toplam özsermaye ihtiyacı 14.7 milyon Euro olarak belirlenen projenin, tamamlandığında Berlin’in konut arzına katkı sunmanın yanı sıra, Lichtenberg bölgesinin büyüme sürecini desteklemesi bekleniyor. Proje, çevresel açıdan sorumlu bir kentsel gelişim modeli sunarken, Berlin’in sürdürülebilir şehirleşme hedefleriyle de uyum gösteriyor.

2027 yılında başlaması planlanan projenin, 2029 yılında tamamlanması öngörülüyor.

“Farklı pazarlardaki fırsatları takip etmeyi sürdüreceğiz”

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Akiş GYO olarak bugüne kadar geliştirdiğimiz projeler ve oluşturduğumuz portföy ile önemli bir deneyim birikimi elde ettik. Şimdi bu birikimi uluslararası pazarlara taşıyoruz. Berlin’de gerçekleştireceğimiz ilk yatırım, yalnızca yeni bir proje ortaklığı değil, aynı zamanda uzun vadeli büyüme vizyonumuzun somut bir göstergesi.

Proje, sürdürülebilir ve geleceğe dönük bir yaşam alanı sunması açısından da oldukça önemli. Avrupa’nın en dinamik gayrimenkul pazarlarından birinde, güçlü bir geliştirme ortağı olan Edge ile yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlardaki fırsatları yakından takip etmeyi ve sürdürülebilir değer yaratacak yatırımlara odaklanmayı sürdüreceğiz."

"Platformumuzu bilinçli olarak Kiralık Konut (Build-to-Rent) alanına genişletiyoruz"

Edge'in Almanya Eş Başkanı ve Yönetici Direktörü Jan Salzmann ise "Avrupa gayrimenkulündeki en acil yapısal boşluklardan birini gidermek için platformumuzu bilinçli olarak Kiralık Konut (Build-to-Rent) alanına genişletiyoruz. Özellikle Berlin gibi temel pazarlarda yüksek kaliteli, kurumsal kiralık konutlarda sürekli bir arz eksikliği mevcut ve BTR'yi proje geliştiriciden yatırım yöneticisine dönüşümümüzün temel bir ayağı olarak görüyoruz.

Amacımız, geliştirme yeteneğini uzun vadeli varlık sahipliğiyle birleştiren, güçlü sermaye ortaklarıyla birlikte ölçeklenebilir bir platform oluşturmaktır. Özellikle bu uzun vadeli vizyonu paylaşan ve platformu ölçeklendirirken bizimle büyüyebilecek Akiş GYO gibi ortaklarla iş birliği yapmaya istekliyiz.

Sonuç olarak, bu sadece ürünle ilgili değil; temel bir ihtiyaca katkıda bulunmakla ilgili: insanların yaşamasına, şirketlerin yetenek çekmesine ve şehirlerin sürdürülebilir ve dirençli bir şekilde büyümesine olanak tanıyan daha iyi konutlar sunmak istiyoruz." sözlerini kullandı.