Savunma sanayisinde Türkiye-Mısır iş birliği: Niyet mektubu imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ve beraberindeki heyeti Başkanlıkta ağırladıklarını kaydeden Görgün, görüşmede savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldıklarını bildirdi.

"Bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum"

Bu kapsamda, ilerleyen dönemde iş birliği çerçevesini belirleyecek Niyet Mektubu’nun imzalandığını ifade eden Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır Arap Cumhuriyeti Savunma ve Askerî Üretim Bakanı Korgeneral Sayın Aşraf Salem Zaher’i Başkanlığımızda ağırladık.

Görüşmemizde; savunma sanayii alanındaki iş birliği imkânlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldık.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde iş birliğimizin çerçevesini belirleyecek Niyet Mektubu’nu imza altına aldık.

Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayii alanında geliştirilecek iş birliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum.

Verimli görüşmeleri dolayısıyla Sayın Bakan’a ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."