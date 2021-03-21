Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olan Armut, 2020 yılında büyümeye devam etti. Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, HomeRun markası ile Avrupa ve Ortadoğu’da sektörde liderlik hedeflediklerini söylüyor.

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr

Geçen yıl dünya genelinde farklı deneyimler yaşadığımız, iş yaşamı dahil pek çok alanda yeniliklerle karşılaştığımız bir yıl oldu. Pek çok sektör 2020’nin yaralarını sarmaya çalışırken, bazı alanlarda ise büyüme trendi devam etti.

Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olan Armut da 2020 yılında büyümeye devam eden şirketlerden biri oldu, iş hacmini yüzde 104, net gelirini yüzde 54 büyüterek 2020’yi kapatan Armut, 5 milyon müşteriye ve 670 bin hizmet verene ulaştı.

Tadilat, nakliye, temizlik, tamirat ve organizasyon gibi birçok ana kategori ve alt başlıklarında hizmet vererek yılda 3,5 milyonun üzerinde talep alan platform, ekibini yüzde 30 büyüterek sekiz farklı milletten 100’ü aşkın çalışana istihdam sağlıyor.

Yurtdışında hizmet verdikleri HomeRun markası ile Avrupa ve Ortadoğu’da sektörde liderlik hedeflediklerini söyleyen Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, “2021’de de Avrupa’da yeni ülkelere girmeye devam edeceğiz” diyor.

YURTDIŞINDA YÜZDE 81 BÜYÜDÜ

Pandemiye rağmen yurtdışı yatırımlarına devam eden Armut, HomeRun ile 2020’nin son çeyreğinde Polonya, Çekya ve Macaristan pazarlarına da girerek faaliyette bulunduğu ülke sayısını İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan’la beraber sekize çıkardı.

HomeRun taleplerinde 2020 yılında yüzde 81’lik bir büyüme yakalarken, hizmet veren sayısı da yüzde 141 arttı. Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan’da pazar lideri olduklarını belirten Değim, “2018 yılından bu yana yurtdışında yüzde 2 bin 93 büyüdüklerini, 2020 yılı içinde de büyüme grafiğinin yükselerek devam ettiğini kaydediyor.

Geçen yıla göre Romanya’da yüzde 223, Suudi Arabistan’da yüzde 111, İngiltere’de yüzde 86 ve Mısır’da yüzde78’lik büyüme sağladıklarını anlatan Değim, “Armut’un orta vadeli planı EMEA bölgesinde liderliğe yerleşmek.

Bunun için faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını artırmaya devam edeceğiz. 2021’de de Avrupa’da yeni ülkelere giriş yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz HomeRun ile Avrupa ve Ortadoğu’da sektörümüzün lideri olmak” diye konuşuyor.

HİZMET VERENLERE MALİ DESTEK

Pandeminin ortaya çıktığı andan itibaren platformda dezenfeksiyon ve ofis temizliği gibi temizlik alanında alınan taleplerde yükseliş yaşadığını vurgulayan Değim, şu görüşleri dile getiriyor: “Bu sürece kullanıcılar alışınca, önlemlerini alarak tekrar zorunlu bir ihtiyaç olan temizlik hizmetine yöneldiler.

Pandemi döneminde en önemli önceliğimiz çalışanlarımızın, hizmet verenlerimizin ve kullanıcılarımızın sağlığı. Biz bu dönemde olumsuz etkilenen hizmet verenlerimize mali destek sağladık” diye konuşuyor.

EN ÇOK HANGİ HİZMETLER TALEP GÖRDÜ?