Girişimci Fatih Çevik’in Ziverbey’de küçük bir atölyede kurduğu CVK Mobilya, artık Almanya’dan Hollanda’ya dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan bir marka. Şirket, yılı yüzde 50’lik büyümeyle kapamaya hazırlanıyor. Çevik, “2020 yılında 100 milyon TL ciro yaptık.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Bu yılı yüzde 50’lik ciro artışıyla kapamaya hazırlanıyoruz” diyor. Türkiye mobilya pazarı yaklaşık 12 milyar dolarlık bir hacme sahip. 2030’a kadar yıllık ortalama yüzde 10’luk büyüme beklenen sektörün büyüklüğünün 29 milyar seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

2007 yılında girişimci Fatih Çevik tarafından İstanbul Ziverbey’de küçük bir atölye olarak kurulan CVK Mobilya, özgün tasarımlarıyla hızlı bir yükseliş kaydetti. 2014 yılında Modoko’da 3 bin 500 m2’lik üretim fabrikası ile birlikte mobilya ve mimarlık mağazasında faaliyetlerine devam etti.

2007-2010 arasında cirosunun yüzde 15’ini ihracattan kazanan marka, 2018- 2021 döneminde ise cirosunun yüzde 65’ini ihracattan gerçekleştirdi. 2020 yılında 100 milyon TL ciro yapan şirket bu yılı yüzde 50’lik ciro artışıyla kapamaya hazırlanıyor.

İtalyan ve modern stilde çalışmaları ile dikkat çeken, tasarım danışmanlığı ve ücretsiz 3D modelleme hizmeti de sunan marka, 35’i kadın olmak üzere 100 kişiye istihdam sağlıyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor.

CVK Mobilya Genel Müdürü Fatih Çevik ile şirketi ve hedeflerini konuştuk.

Kısaca kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz?

CVK Mobilya 2007’de İstanbul Ziverbey’de küçük bir işletme olarak başladı. Mobilyanın Türkiye’de üretim ve ihracatta parladığı dönemlerdi. Bunun avantajını kullandık, tasarım ve AR-GE’ye odaklanıp güncel ve modern mobilyalar tasarladık.

2014’te Türkiye’nin ilk mobilya kenti olan Modoko Mobilyacılar Sitesi’nde mobilya ve mimarlık mağazası olarak hizmet vermeye başladık ve CVK Yapı Ahşap San. üretim fabrikası da faaliyete başladı.

Böylece üretim ve pazarlama alanında dışarıya bağlı kalmadan kendi üretimimizi yapmaya başladık. Aile gibi bir ekiple her projenin ve her işin arkasında kendimize güvenen bir firmayız.

Bu yıl ne kadar büyüdünüz, 2022 yılı büyüme hedefiniz nedir?

2020’de dünyayı etkisi altına alan salgının ekonomiye etkilerini görmezden gelemeyiz. Bu ekonomik durgunluk bizi et-kilese de ihracatta büyümemizi sağladı. Bu olanak ticari kazanımlardan çok başarı ve fayda odaklı bir karar mekanizmasının işlerliğiyle oldu.

2020’yi yüzde 70 büyümeyle kapattık. Bu yıl ise 2020’de yaptığımız çalışmaların faydalarını görmeye başladık. İhracat anlamında bir adım öne geçerken müşteri sirkülasyonu açısından herkes gibi bizi de etkileyen bir azalma söz konusu.

Bu dönemde kriz yönetimimiz bizi bir adım öne taşıdı. AR-GE alanında sıkı çalışmalarımızın yanı sıra proje çalışmalarına ağırlık verildi. Güçlü kadro ve yeterli ekipmanlara ve ekibe sahip fabrikamızın çalışmalarıyla yoğun bir süreçten geçtik. Büyümemize olanak sağlayan bir diğer faktörlerden biri de bu.

2022 yılı için hedeflerimiz ve yatırımlarımız daha kontrollü ilerlemek zorunda. Hammadde fiyat artışları şirketimiz için olumsuz bir etki yaratsa da hedefimiz 2022’de şubelerimizi arttırıp, fabrika kapasitesini iki katına çıkarmak ve henüz ihracatını yapmadığımız Avrupa ülkeleriyle temas kurmak olacak.

Yeni yatırım planınız var mı?

Yeni yatırım hedeflerimiz var elbette. Büyümekte olan bir şirket olarak şube sayısını arttırıp tasarımlarımızı bütün dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz.

Ciro ve ihracatınızdan bahseder misiniz?

100 milyon TL’lik bir ciromuz bulunuyor. 2021 yılında oransal olarak 2020 yılına göre ciroda yüzde 35 artış sağladık. Hedefimiz yıl sonuna kadar yüzde 50’yi tamamlamak.

2007-2010 yıları arası ihracatımız ciromuzun yüzde 15’i iken 2018-2021 yılları arasında yüzde 65 oldu. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ulaşmak istediğimiz bir çok ülkeye ulaştık ve henüz ihracat yapmadığımız ülkelerin hepsi bizim için bir hedef.

Üretim kapasiteniz nedir?

Aylık ortalamada standart ve özel olmak üzere 200 ve üzeri tam set takım üretip teslim ediyoruz. Standart ölçü ve ürünlere bağlı kalmaksızın ürünlerimizi bu standartlarda yapıp üretiyoruz . 750 m2 lik showroom mağazası kapasitemiz var. Fabrikamızın ise 3 bin 500 m2’lik kapalı alana sahip.

AR-GE konusundaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Döviz kurlarının artması ile ihracat payımızı arttırmak adına yeniliklere ve AR-GE’ye yöneldik. Fonksiyonel çözümler üreterek ürün pazarını genişletmeyi hedefliyoruz. Bir mermerin, kumaşın, metalin kullanım alanlarında daha uzun süreli ve fonksiyonel olmasını sağlayarak kullanıcının ürünle daha uzun süre vakit geçirebilmesini sağlıyoruz.

Mobilya sektörünün sorunları neler?

Hammadde tedarik sorunu, hammadde fahiş fiyat artışları, kumaş vb ithalat termin esnekliği gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu süreç son kullanıcıyı etkilemekte.

Tasarım süreçlerini paylaşabilir misiniz?

Tasarım müşteriyi tanıdıktan ve müşteri hakkınızda fikir sahibi olduktan sonra bir başlar. İç mekan tasarım sürecinin belli aşamaları var, bizim ihtiyacımız olan şey mekan ölçüsü; ölçüler bize yol göstermesinin yanı sıra sınır öğelerini de belirleyen etkenlerdendir.

Ölçüler mekanı sınırlamasına rağmen tasarımı ve bizi sınırlayan faktörler değildir. Sınırlarımız kendi düşüncelerimizdir… Size gülümseyen tasarımları yaptıktan sonra; renk, doku ve kumaş ve moodboard (malzeme numuneleri) gibi detayların çözümüne gideriz.

Tasarımda renk ve dokuda yerel kodların yerini modern ve evrensel trendler alıyor. İşin içerisine malzeme kalitesi de girince çok katmanlı ilerleyişler başlıyor. Seçilen malzemeler dijital ortamda üç boyutlu olarak sunulduktan sonra, üretim ve can verme aşaması başlar.