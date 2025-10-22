Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara para aklama küresel piyasalara olan güveni zedeliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve yıllık toplantısına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında Türkiye olarak büyümeyi dengeli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürmek, üretim kapasitesini güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla kapsamlı bir ekonomi programı yürütüldüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Finans sektörümüz programımızın merkezinde yer almakta, sermaye piyasalarımızın derinliği, ürün çeşitliliği ve erişilebilirliği gelişmektedir" ifadelerini de kullandı.

"Borsa ekosistemimiz küresel rekabet gücünü artırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul’un Türkiye ile birlikte tüm bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosistemimiz küresel rekabet gücünü artırıyor. İstanbul Finans Merkezimiz de finansal hizmetlerde bir üst haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünüdür. Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli borsa temsilcileriyle gerçekleştirilen Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemlidir."

"Kara para aklama küresel piyasalara olan güveni zedeliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini içinde paylaşmaya hazır olduklarının da altını çizerek, kara para aklama ve yasa dışı fon transferlerinin küresel piyasalara olan güveni zedelediğini ifade etti:

"Sermaye piyasalarının yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası iş birliğimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz"

"Gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır"

Küresel ölçekteki ekonomik eşitsizliklerin finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmeyi zorunlu kıldığını belirten Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmaların bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım. Federasyonun tüm süreçlerine ve yönetimine Borsa İstanbul'un aktif katılımını çok kıymetli buluyorum" değerlendirmesini yaptı.