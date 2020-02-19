Cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak - Ekonomist

Cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak
Eski gazeteci, kurumsal sosyal sorumluluk danışmanı ve öğretim görevlisi Dr. Aylin Löle, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için Awen for Us’ adlı bir sosyal girişim kurdu.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
[email protected]
Girişimle başta kurumsal şirketler ve kamu olmak üzere temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilip tasarım ürünleri ile de verilen mesajların günlük hayatta görünür olması hedefleniyor.
Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi 2020 raporuna göre Türkiye 153 ülke arasında 130’ncu sırada yerini alıyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için son yıllarda çalışmalar yürütülüyor.
Bunlardan biri de kurumsal sosyal sorumluluk danışmanı ve öğretim görevlisi Dr. Aylin Löle tarafından hayata geçirilen Awen for Us adlı sosyal girişim oldu. Awen for Us çatısı altında başta kurumsal şirketler ve kamu olmak üzere temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilirken, tasarım ürünleri ile de verilen mesajların günlük hayatta görünür olması hedefleniyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk danışmanı ve öğretim görevlisi Dr. Aylin Löle, hayata geçirdiği sosyal girişim Awen for Us’ ile toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırıp bunu kalıcı bir kültüre dönüştürmek için yola çıktığını söylüyor.
Awen for Us çatısı altında başta kurumsal şirketler ve kamu olmak üzere, her kademede çalışana temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verip bu alanda bir bilinç yaratılmasını öngördüklerini belirten Löle, tasarım ürünleriyle de bu alandaki mesajların günlük hayatın içinde görünür kılınmasını hedeflediğini vurguluyor.
GAZETECİLİKTEN SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞINA
Edirne doğumlu olan Dr. Aylin Löle, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı üniversitede, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, alanında önce yüksek lisansını, 2012 yılında da doktora çalışmasını tamamladı.
1995 yılında Dünya Gazetesi’nde başladığı gazeteciliğe sırasıyla Kanal E Televizyonu, Business Week, Capital, Power Dergisi, Vatan Gazetesi, Platin Dergisi ve Akşam Gazetesi’nde çalıştı. İş’te Kadının Gücü, ‘Kurumsal Vatandaş’ ve Sosyal Sorumluluk Okulu adlı üç kitabı bulunan Dr. Löle, Boğaziçi Üniversitesi’nde de Liderlik ve Girişimcilik Okulu’nun yanı sıra Sosyal Sorumluluk Okulu adıyla da sertifika programları düzenliyor. 2013 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk danışmanlığı yapan Dr. Löle, halen Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Kuveyt ve Senegal’de de hayata geçirmiş olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin danışmanlığını yürütüyor. Söz konusu projelerle IPRA Golden Awards, Stevie İş Ödülleri, Peer Awards, PR News gibi çok sayıda ödüllerin alınmasına katkıda bulunan Dr. Löle, Edirne Lisesi Vakfı Mütevelli Üyesi, Kapsayıcı Büyüme Derneği kurucu üyeliğinin yanı sıra Geleceğe Dokunan Anneler Projesi’nin de Danışma Kurulu üyeliğini yürütüyor. Dr. Löle halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders veriyor.
DENGE İÇİN YOLA ÇIKTI
Uzun yıllardır sosyal sorumluluk konusunda Türkiye’den Kosova’ya Kuveyt’ten Se-negal’e kadar farklı ülkelerdeki şirketlere danışmanlık yapan Dr. Löle, “Awen, bir Kelt sembolü. Kadın ve erkek enerjisi arasındaki dengeyi sembolize ediyor. Keltçe ve Bre-tonca da ilhamın uyanışı anlamına geliyor. O yüzden Awen hepimiz için, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında denge için yola çıktı” diyor.
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi başta olmak üzere Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir eğitim havuzu oluşturduklarını belirten Dr. Löle, şunları söylüyor:
“Bu alanda hem çalışanlarını hem paydaşlarını hem de kamuoyunda fark yaratmak isteyen başta kurumsal şirketleri, konunun uzmanı eğitimcilerle buluşturuyoruz. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hakkında Temel Bilgilerin yanı sıra Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Anlamak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Normatif Çerçeveler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Emeği ve İstihdamı, Sektörel Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Oluşturmak başlıkları altında şirketleri ve çalışanları bilgilendiriyor, bu anlamda kalıcı bir kültür inşa etmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”
Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda karnesinin zayıf olduğunu belirten Dr. Löle, şu bilgileri veriyor:
“Türkiye, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi kriterlerine göre hazırlanan 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 153 ülke arasında 130’uncu oldu. Bu tablodan hareketle Awen for Us, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yaygınlaşması ve bu bilincin kalıcı bir kültüre dönüşmesi için çalışıyor.”
CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMA SON!
‘Sadece eşitlik’ mottosuyla yola çıkan Awen for Us’ın cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının arasındaki farkı da öğretmek ve bu alanda doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi misyonunu da taşıyor. Cinsiyet, doğuştan gelen biyolojik özellikleri içeren bir terim olarak tanımlanıyor.
Toplumsal cinsiyet ise sonradan öğrenilen ve cinsiyete toplum tarafından biçilen rol, sorumluluk ve davranış beklentilerini kapsayan bir terim olarak kabul ediliyor. Kadınların ev işleriyle ilgilenmesi ya da çocuk bakımını üstlenmesi gibi beklentiler, cinsiyet değil, toplumsal cinsiyetle bağdaştırılan kavramlar olarak gösteriliyor.
Bu alanda yapılan çalışmalara göre, eşitliğin sağlanabilmesi, cinsiyetlere biçilen toplumsal rollerin değiştirilmesi ve eşitlenmesini de içeriyor.
Dr. Aylin Löle, sadece günlük hayatta değil iş hayatında da cinsiyetçi dil kullanımından cinsiyete dayalı eşit işe eşit ücret verilmeme gibi pek çok alanı masaya yatırdıklarını ve eğitim ve danışmanlık ile yapısal çözümler geliştirmeye katkıda bulunduklarını belirtiyor.
Awen for Us’ın tasarım ürünleriyle de mesajların kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Awen for Us’ın arkasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna kafa yoran, çözüm üreten, farkındalık yaratmak isteyen bir ekip var. Bu yüzden Awen for Us mesajlarını bir tişört, bir telefon şarjı ya da evde bir makarna kutusunda görünür kılarak insanlara ulaştırıyor, farkında-lık yaratıyor.
İsteyenleri bu alanda akademisyenlerle ve uzmanlarla buluşturarak, temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyor. Dil, zihin ve davranışlarımızdaki kalıpları, neşeli, hazırcevap ve ilham verici tarzıyla değiştiriyor. Her şirkete özel ürünler tasarlayarak da eğitimlerle yarattığımız farkındalığı, gündelik hayatta kullandığımız objelerle kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?