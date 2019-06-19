‘Deneyim marketi’nin ilkini Londra’da açacak
Simit Sarayı’nın kurucularından Haluk Okutur, yeni girişimini devreye alıyor.
Gurme ürünlerin sunulacağı ‘deneyim marketi’ olarak tasarlanan ‘Kernel & Roast’ mağazalarının ilki ağustostan Londra’da açılacak.
Okutur, “Beş yılda 10 ülkede 500 mağaza açmayı planlıyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Gayrimenkulde fark yaratan stratejiler
Sonraki haber İşleri büyütmek için dijital kimlik oluşturun
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?