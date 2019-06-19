‘Deneyim marketi’nin ilkini Londra’da açacak

Haziran 19, 2019 0 Yorum 60 Okunma
‘Deneyim marketi’nin ilkini Londra’da açacak

Simit Sarayı’nın kurucularından Haluk Okutur, yeni girişimini devreye alıyor.

Gurme ürünlerin sunulacağı ‘deneyim marketi’ olarak tasarlanan ‘Kernel & Roast’ mağazalarının ilki ağustostan Londra’da açılacak.

Okutur, “Beş yılda 10 ülkede 500 mağaza açmayı planlıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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