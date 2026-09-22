Müşteriye ketçap vermedi, işyerinde küfre maruz kaldı: Son sözü Yargıtay söyledi

Maaşının tamamının elden ödendiğini, davacının son bir yılda eksik ödenen ücret alacağının olduğunu, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını dile getirdi.

Çalışmanın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de devam ettiğini, asgari geçim indirimi bedelinin ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ile eksik ödenen ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.