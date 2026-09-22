Paramount ve Warner Bros. birleşmesinde son engel de ortadan kalktı: Hollywood'da yeni dönem neler getirecek?

Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery ile gerçekleştireceği 110 milyar dolarlık dev birleşme, şirketin Pazartesi günü rekabet hukuku gerekçeleriyle anlaşmayı engellemeye çalışan eyalet başsavcıları grubuyla uzlaşmaya varmasının ardından onaylanmış oldu.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta liderliğindeki eyalet grubu tarafından açılan davanın Mart ayında duruşmaya çıkması bekleniyordu ve bu durum, anlaşmayı 2027 ortasına kadar belirsizlik içinde bırakabilirdi.

Paramount CEO'su David Ellison Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Tüm taraflara hizmet eden bir çözüme ulaşmak için iyi niyetle çaba gösteren Başsavcı Bonta ve meslektaşı başsavcılara, Amerika Senaristler Birliği'ne ve bu süreç boyunca sunduğu destek için Vali Newsom'a minnettarız. Ortak amacımız; izleyicilere, çalışanlara ve en önemlisi görsel hikaye anlatımı sanatının kalbi olan yaratıcı topluluğa en iyi şekilde hizmet eden bir sonuç elde etmekti." ifadelerini kullandı. CNBC tarafından edinilen bir şirket içi nota göre Ellison, çalışanlara şirketin süreci yaklaşık iki hafta içinde tamamlamayı hedeflediğini bildirdi.

Tek bir çatı altında toplayacak

Bu satın alma; iki köklü film stüdyosu olan Paramount ve Warner Bros. Discovery'yi, geniş bir televizyon kanalı portföyünü, CBS yayın ağını ve Paramount+ ile HBO Max gibi iki popüler yayın platformunu tek bir çatı altında toplayacak. Pazartesi günü sağlanan anlaşma; yalnızca eyalet yetkililerinin değil, aynı zamanda Amerikan film sektörü ve kreatif pozisyonlar üzerindeki olası olumsuz etkilerinden endişe duyan Amerika Senaristler Birliği ile önde gelen oyuncu ve yönetmenlerin tepkilerinin ardından geldi.

Bonta, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında anlaşmanın şartlarını ayrıntılarıyla aktardı ancak "Bu uzlaşma, birleşmeye verilmiş bir destek oyu değildir" vurgusunu yaptı.

Bonta, "Bu, geniş çaplı birleşmenin onaylandığı anlamına gelmiyor. Genel olarak, Amerikan ekonomik yaşamının merkezinde yer alan pazarlardaki bu tür tekelleşmelerin Amerikan ekonomisine, tüketicilere veya rekabete fayda sağlamadığına inanıyoruz." dedi.

Şirket hisseleri, günün erken saatlerindeki yükselişin ardından Bonta’nın basın toplantısı sonrası yüzde 3 değer kaybetti.

Şirket iki film stüdyo alanlarını korumak zorunda

Bonta’nın aktardığına göre Paramount, ABD içi üretimini artırmayı ve ABD'deki üretim harcamalarını yıllık en az 300 milyon dolar yükseltmeyi kabul etti. Şirket ayrıca, federal film teşvikinin onaylanması durumunda, anlaşmanın kapanışını takip eden ilk iki yılda filmlerinin %20'sinin, sonraki üç yılda ise %30'unun yerli üretilmesini taahhüt etti. Bonta, şu anda Paramount film üretiminin yalnızca %5 civarının yerli olduğuna dikkat çekti. Şirket ayrıca Los Angeles'taki hem Paramount hem de Warner Bros. film stüdyo alanlarını korumak zorunda.

Stüdyo, ilk iki yılda sinemalarda 30 film, takip eden üç yılda ise 32 film vizyona sokacak. Bu filmlerden dördünün bağımsız yapım olması ve Paramount’un bağımsız filmleri satın almaya adanmış bir fon kurması şart koşuldu.

Anlaşmanın detaylarına göre, ilk iki yılda bu filmlerin en az 20'sinin, sonraki üç yılda ise en az 21'inin 2.000'den fazla salonda geniş çaplı gösterime girmesi gerekiyor. Konuya yakın ancak basına konuşma yetkisi olmayan bir kaynağın CNBC'ye verdiği bilgiye göre şirket, sınırlı gösterim yapacak bazı bağımsız filmler hariç, sinema filmlerinin büyük çoğunluğunun geniş çaplı vizyona girmesini bekliyor.

Bonta, Paramount’un bu taahhütleri yerine getirememesi halinde film başına 30 milyon dolarlık bir ceza ödeyeceğini ve bu cezanın %90'ının çalışanlara aktarılacağını belirtti. Ayrıca Paramount'un bu yayın hedefine ulaşamaması durumunda yapım şirketi Miramax'ı elden çıkarmak satmak zorunda kalacağına dair bir madde de bulunuyor.

Paramount ve Warner Bros.'un kablolu yayın paketlerini ayrı ayrı müzakere etmeye devam etmeleri gerekiyor. Bonta, şirketin bu kurala uymaması halinde bir dizi kablolu yayın kanalını elden çıkarmak zorunda kalacağını ifade etti.

Ek olarak Bonta, Paramount’un editoryal bağımsızlığı güvence altına almak amacıyla CBS News ve CNN için yeni bir yönetim kurulu oluşturması gerektiğini ekledi. Birleşen şirketin bu iki haber kaynağına ortaklaşa sahip olması, anlaşmayı eleştiren bazı çevrelerde endişe yaratmıştı.

Bonta, "Paramount’un bu şartlara uyumunu denetlemek üzere birlikte bir kayyum/denetçi seçeceğiz. Ve eğer uzlaşmamızda yer alan bu kritik şartlara uymazlarsa, konuyu yargıya taşıyabiliriz." dedi.

Anlaşma daha önce ABD ve diğer uluslararası düzenleyici kurumlardan onay almıştı ve Paramount yatırımcılara süreci 30 Eylül’e kadar tamamlamayı beklediğini bildirmişti.

Hollywood’daki pek çok sektör çalışanı anlaşmaya karşı çıkmıştı

Amerika Senaristler Birliği (WGA) de "senaristlere vereceği özel zararları" gerekçe göstererek birleşmeyi engellemek için dava açmış, ancak Pazartesi günü Paramount ile anlaşmaya varmıştı. Oyuncular, yönetmenler, yapımcılar ve set çalışanları dahil olmak üzere Hollywood’daki pek çok sektör çalışanı, anlaşmaya karşı çıkan açık mektuplar yayımlamıştı.

WGA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Birleşmenin senaristlere ve genel olarak sektöre zarar vereceğine inanmaya devam ediyoruz. Ancak Başsavcıların Paramount ile anlaşması karşısında, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan WGA, devlet desteği olmadan tek başına kalmanın ve duruşmaya kadar milyonlarca dolara mal olacak karmaşık bir antitröst davasını sürdürmenin gerçekliğiyle yüzleşmek durumundadır." ifadelerine yer verdi.

WGA, davasını Paramount ile yapılan bir anlaşmayla sonuçlandırdığını belirtti. Bu anlaşmaya göre Paramount, CBS News yayın ekibindeki senaristlerin beş yıl boyunca işten çıkarılmasını yasaklayacak ve birliğin sağlık fonuna 17,5 milyon dolar ile dava masraflarını ödeyecek.

Bonta, eyaletlerle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Paramount'un daha önce belirlenmiş toplu iş sözleşmelerine uymak ve sendikalarla iyi niyetle müzakere etmek zorunda olduğunu söyledi.

Sektör temsilcileri için bu anlaşmayla ilgili en büyük tartışma konularından biri, geçmişteki birleşmelerin yıllık vizyona giren film sayısını ciddi oranda düşürmüş olması. Bunun en son örneği, Disney ile 21st Century Fox arasında 2019 yılında gerçekleşen birleşmeydi. Fox satın alınmadan önceki on yılda her yıl 13 ila 23 film vizyona sokarken, Disney 9 ila 13 film çıkarıyordu.