Personel yönetimi, bordro, performans değerlendirme ve vardiya yönetimi yazılımı hizmeti veren Kolay İK’yı her gün kullanan 1500’ün üzerinde şirket ve 220 bin çalışan bulunuyor.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Yıl sonunda bu sayıyı 7 bin şirkete ulaştırmayı ve 1 milyon çalışana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kolay İK Büyümeden Sorumlu Yönetici Ortağı Tunca Üçer, “QNB Finansbank Dijital Köprü ile beraber binlerce KOBİ’nin dijitalleşme sürecinde çözüm ortağı olacağız” diyor.

Günümüzde şirketlerin en hayati süreçlerinden birini insan kaynaklarının düzenlenmesi ve koordinasyonu oluşturuyor. Pek çok şirket her geçen gün performans yönetimi ve vardiya yönetimine ihtiyaç duyuyor.

Personel yönetimi, bordro, performans değerlendirme ve vardiya yönetimi yazılımı hizmeti veren bir start-up olan Kolay İK, bu alanda kısa sürede önemli bir ihtiyaca karşılık vermeye başladı.

QNB Finansbank Dijital Köprü projesinin ortaklarından olan Kolay İK’nın Büyümeden Sorumlu Yönetici Ortağı Tunca Üçer ile Dijital Köprü’nün KOBİ’lere kattığı artıları ve büyüme hedeflerini konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Kolay İK şirketlerin bütün insan kaynakları (İK) süreçlerini yönetebilecekleri bir yazılımdır. İstisnasız bütün şirketlerin çalışan bilgilerini tutması, izinleri, eğitimleri, ödemeleri, zimmetli eşyaları yönetmesi ve

bordroları hazırlaması gerekiyor. Aynı zamanda birçok şirket performans yönetimi ve vardiya yönetimine ihtiyaç duyuyor. İşin güzel tarafı Kolay İK’da bütün çalışanların kendine ait birer hesabı var.

Örneğin çalışan izin talebini, avans talebini cep telefonundan yapıyor. Şu anda Kolay İK’ya haftada bir kere giriş yapan 220 bin çalışan var. Böylece hem iş yükü azalıyor hem de hatalar azalıyor. Böylece İK departmanları operasyonel işlerden kurtulup şirkete çok daha katma değerli işler yapıyorlar. Kolay İK kullanan şirketler her 100 çalışan için toplamda ayda 160 saatlik, yani yaklaşık 20 iş günlük tasarruf sağlıyor.

Bunun yanında aylık çalışan başına sabit bir ücret dışında, maliyet yaratan server, eğitim, bakım, güncelleme, geliştirme vb. hiçbir ücret ödemek zorunda kalmıyorlar.

Şirket olarak müşterilerinize başka ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Kolay İK, temelde personel yönetimi, bordro, performans değerlendirme ve vardiya yönetimi yazılımı sunuyor. Fakat bugün 40’ın üzerinde alanında uzman kişi ile birlikte hangi büyüklükte olursa olsun tüm şirketlerin dijitalleşmesinde çözüm ortağı oluyor. Bizim esas hizmetimiz ve uzmanlığımız şirketleri dijitalleştirmek.

Onları dinliyor ve bu süreci onlarla beraber tasarlıyoruz, bunun için de hem kendi ürettiğimiz yazılımları kullanıyoruz hem de onlara yol gösteriyoruz. Şu an Kolay İK’yı aktif olarak kullanan bin 500’ün üzerinde şirket, 220 bin çalışan var. Hem bu şirketlerin hem de çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Amacımız da yılsonunda 7 bin şirkete ulaşmak ve 1 milyon çalışan barajını aşmak. Türkiye’de şirketlerin diji-talleşme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmak istiyoruz.

Dijital dönüşümün faaliyetlerinize nasıl bir katkısı oluyor?

Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme süreçlerini incelediğimizde karşımıza iki çok temel sorun çıkıyor: Doğru çözüm ortağı eksikliği ve tepeden inme çabalar. İkinciden başlarsak biz Kolay İK olarak bir şirkette çalışan istisnasız herkesin tam da hayatına dokunan süreçleri dijitalleştiriyoruz. Bir şirkette sadece üretime dokunan dijitalleşme çabaları genelleşemez, pazarlama departmanınızın çok iyi bir dijital ürün kullanması şirketinizi dijital yapmaz. Fakat şirketinizin her bir çalışanının hayatını kolaylaştıracak bir süreç başlatırsanız, o zaman gerçek bir dijitalleşmeden bahsedebiliriz.

Bu da şirkette bir dijitalleşme kültürü yerleşmesine ve zihniyet değişmesine yardımcı olur. Bir diğer ve en büyük engel ise Türkiye’deki şirketlerin doğru dijitalleşme çözüm ortağının olmaması. Şu ana kadar girişilen projeler genelde ürün/ hizmet satışı odaklı gidiyor.

“QNB Finansbank Dijital Köprü” ile yaptığınız işbirliği size nasıl geri dönüşler sağlıyor?

Dijital Köprü projesi banka çözümlerinin yanında şirketlerin ihtiyaçları olan birçok çözümü bir araya getiriyor. Hem de şirketleri teşvik etmek için tüm maliyeti kendisi karşılıyor. İlk defa bir proje işletmelerin gerçek ve yaşamsal sorunlarını tespit edip onlara çok geniş bir çerçevede çözüm sunuyor. Kolay İK olarak, Dijital Köprü ile beraber binlerce KOBİ’nin dijitalleşme sürecinde çözüm ortağı olacağız.

Hem Dijital Köprü hem de bizler bu dönüşümü hızlandırmak için uzun zamandır birlikte çok güzel bir enerji ile çalışıyoruz, şimdiden yüzlerce şirkete ulaştık. Her geçen bu sayı artıyor, bunun yanında da çözümlerimizi genişleterek ve dönüştürerek ilerliyoruz.

Tüm bu açılardan baktığımızda bu hem banka, hem bizler hem de bu süreçten yararlanacak şirketler için eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Dijital Köprü’nün yıllar sonra Türkiye’nin dijitalleşme sürecinin çok önemli bir dönüm noktası olarak tarihte yerini alacağına inanıyoruz.

16 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Vermeyi düşünüyor musunuz?

Kolay İK şu an 16 ülkede kullanılıyor. Üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyoruz; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. 2020 yılında Yunanistan’da SaaS (Software as a Service/Hizmet olarak Yazılım) alanında en büyük üç çözümden biri olmayı hedefliyoruz, bu seneye Yunanistan’da çok hızlı başladık. Her ne kadar koronavirüs dünya ekonomisi üzerinde negatif olarak dolaşsa da oradaki çözüm ortaklarımızla hızla çalışma ve büyümeye devam ediyoruz.