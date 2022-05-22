Emrah Adsan, Şerafettin Yarar ve Enes Dabanlıoğlu tarafından 2019’da kurulan GoWit; dijital reklam teknolojileri üzerine çalışıyor. 2021’de genel merkezini ABD’ye taşıyan şirket, hem telekom hem de ‘retail media’ sektöründe SaaS ürünlerini birkaç farklı pazarda büyütmeyi hedefliyor.

GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan; “Hedefimiz; GoWit’in beş yıl sonra dijital reklamcılık alanında çözümler üreten ve fayda sağlayan, global bir teknoloji şirketi olması” diyor.

GoWit; 20’li yaşlarından beri tanışan ve beraber iş yapan Emrah Adsan, Şerafettin Yarar ve Enes Dabanlıoğlu tarafından kendi öz sermayeleriyle, 2019’da reklam teknolojileri geliştirmek üzere kuruldu.

Dijital reklam teknolojileri üzerine çalışan GoWit; e-tica-ret ve telekom sektörlerine yönelik ürünler üretiyor. Önce kreatif ajanslarla müşteriler arasındaki iletişimi optimize eden bir araç geliştiren GoWit; ardından arama motoru reklam platformunu ve programatik reklamcılık bileşenlerini içeren telekom sektörü çözümlerini ve Retail Media Ads ürününü hayata geçirdi.

Telekom dikeyinde programatik reklamcılık tarafı için çalışan SSP, DSP, DMP, Ad Exchange, Ad verification ürünlerinden oluşan ‘Telco’ çözümüyle hizmet veren şirket; online pazaryerleri için ‘Retail Media Ads’ ürünüyle çözüm sunuyor.

Yatırımcıları olmayan ve her şeye sıfırdan başlayan üç ortak, hem İTÜ ARI Teknokent’in desteği ve

hem de 10 yılın üzerindeki tecrübeleriyle hızlı ilerledi. Bugüne kadar yatırım almadan gelen ve yakın zamanda Amerika’da ofis açan GoWit; yakın zamanda çok daha büyük hedefler için yatırım tekliflerini değerlendirmeye başlamaya hazırlanıyor. Ayrıca ürünlerin hepsini global düzeyde ölçeklendirmek de yeni dönem hedefleri arasında yer alıyor.

‘ÇEREZSİZ’ DÜNYAYA HAZIRLIK

‘Telco’ kapsamında sunulan DMP çözümü; reklamverenlerin kendi datalarını kategorize etmesi ve doğru hedef kitleye ulaşmasının yanı sıra yayıncılar için datalı trafiklerini daha yüksek kazançla kullandırmalarını sağlıyor.

SSP, yayıncıların reklam envanterini satışa çıkarmasına yarayan bir ürünken; Ad Exchange ürünü SSP’de sergilenen envanterin reklamverenlere, yani DSP tarafına aktarımını kolaylaştırıyor. Ad Verification ise reklam sahteciliğinin önüne geçerek ajanslara fraud-free envanterlere erişimi mümkün kılıyor.

GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan; bu ürünler sayesinde programatik reklamcılık ekosisteminin tüm parçalarını oluşturarak Telco şirketlerinin başka bir yere ihtiyaç duymadan kendi reklamlarını yönetmesini ve 2023 sonrası beklenen çerezsiz (cookieless) dünyaya hazır girmelerini sağladıklarını söylüyor.

Adsan; bu ürünlerin diğer önemli avantajlarını ise aracıları ortadan kaldırdığı için şeffaflığı sağlaması ve daha kârlı bir yapı oluşturması olarak sıralıyor.

PAZARYERİ REKLAMCILIĞI

Kullanıcı aramalarının e-ticaret sitelerine yoğunlaştığı ve internet trafiğinin yer değiştirdiği bir dönemdeyiz. Bunun pazaryeri reklamcılığını dijitalin en trend konularından biri haline getirdiğini söyleyen Emrah Adsan; Amazon’un 2021’de 31 milyar dolarlık reklam geliri açıklamasıyla konunun popülerliğinin başka bir seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor. ‘Retail Media Ads’in dijitalin gündem konusu olduğunun altını çizen Emrah Adsan; GoWit olarak tedarikçilerin/ satışçıların e-ticaret pazaryerlerinde reklam verebilmesini sağladıklarını belirtiyor.

Data odaklı ve self-service modelde çalışan Retail Media Ads çözümüyle GoWit; pazaryerlerinin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlarken pazaryerinin kendisine ve satışçılarına, yatırımlarından doğru dönüşler almasını sağlayacak çözümler üretmeyi hedefliyor.

Emrah Adsan; “Ürünümüz, pazar yerlerinde asıl işi dijital reklamcılık olmayan veya daha önce hiç online reklam vermemiş tedarikçi ve satışçıların bile kolaylıkla kullanabileceği bir ara yüze sahip.

Gelişmiş kullanıcılar için de birçok ileri seviye seçenek sunuyoruz” diyor. Bu modelde pazaryeri platformu, satıcılar ve ziyaretçiler için fayda yaratıldığını aktaran Adsan; şu an ürünün işbirliği görüşmelerinin alanında öncü birçok pazar yeriyle Türkiye ve ABD’de devam ettiği bilgisini paylaşıyor.

Retail Media Ads’in KOBİ’ler bunun için üretildiğine de işaret eden Emrah Adsan; “Esas müşterimiz pazaryerleri olmasına karşın, bu ürünün en büyük faydasını görecek diğer paydaş ise KOBİ’ler olacak. Tüm ölçekten KOBİ’ler, satışlarını artırmak için bu ürünümüzden faydalanabilecek” diye konuşuyor.

“KUZEY AMERİKA PAZARINA GİRDİK”

GoWit; 2021’de 2020’ye göre ekibini iki kat, cirosunu beş kattan daha fazla büyüttü. “Global arenada IAB gibi kuruluşlara üye olarak söz sahibi olduğumuz ve genel merkezimizi ABD’ye taşıdığımız 2021, GoWit için harika bir yıl oldu” diyen Emrah Adsan; Kuzey Amerika pazarına resmen giriş yaptıklarının önemi üzerinde duruyor.

‘Retail Media Ads’ ürününü ABD pazarında kullanıma sunmayı amaçladıklarını kaydeden Emrah Adsan; orta vadede ise hem telekom hem de ‘retail media’ sektöründe SaaS ürünlerini birkaç farklı pazarda büyütmeyi hedeflediklerinin de altını çiziyor.

Emrah Adsan, GoWit’i beş yıl sonra dijital reklamcılık alanında çözümler üreten ve fayda sağlayan global bir teknoloji şirketi olarak görmek istediklerini de vurguluyor.

Emrah Adsan; Retail Media Ads konusunda sektöre destek olabilmek için hem yerel hem global arenada IAB US, ETID gibi dernek ve çalışma gruplarına tüm şirketçe düzenli katılım sağladıkları üyelikleri olduğunu söylüyor.

Yeni bir konu olduğu için sektörü bilgilendirmek için çalışmalar yürüttükleri bilgisini de paylaşan Emrah Adsan; dijital reklamcılık konusundaki tecrübelerinin bu sektörde oldukça fark ve fayda yaratacağını da öngörüyor.

“ÇÖZÜMLERİMİZLE ESNEKLİK VE DİNAMİZM SAĞLIYORUZ”

FARKLI DESTEKLER

Müşterilerimize sağladığımız destekler, farklı dikeylerde değişiklik gösteriyor. Telekom sektöründe programatik reklamcılıkta kendi altyapılarını kullanmak isteyen şirketlerle çalışıyor, bu markalara ‘white label’ ürünleri kendi veri ortamlarında sunuyoruz.

E-ticaret dikeyinde ise pazaryerlerinin yeni dönüşümüne destek oluyoruz. Bu yerlerde satışlarını artırmayı amaçlayan tedarikçilere ve satışın yapıldığı e-ticaret platformlarına avantajlar sağlamayı, reklamın gücünü en faydalı şekilde ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

ŞEFFAFLIK VE VERİMLİLİK

Sunduğumuz hizmetin en büyük farkı; esneklik ve dinamizm sağlamak. Dijital reklam harcamaları belli büyüklüğe ulaşmış markalara ve şirketlere kendi dijital reklamcılık dünyalarını yaratmalarını ve biraz olsa da kendi kurallarını çizebilmelerini sağlıyoruz. Şeffaflığı ön planda tutuyor ve verimli olmaya özen gösteriyoruz.