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Bilecikli girişimci bu işi kurdu, ihracata başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde girişimci Aybike Sedar, Osmanlı mutfağına ait şerbetlerin reçetelerini güncelleyerek doğal malzemelerden imal etti. Sedar, ekimde faaliyete geçirdiği tesisinden Malezya'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi

31 Aralık 2024 | 17:48
Bilecikli girişimci bu işi kurdu, ihracata başladı

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden 2015'te mezun olan, İngiltere'deki University of Bath’da "pazarlama" alanındaki yüksek lisans eğitiminin ardından uzun yıllar ailesine ait Eskişehir'deki restoranlarda yöneticilik yapan 31 yaşındaki Sedar, Haziran 2023'te işleri büyütmek için kolları sıvadı.
 

1 YEMEK FABRİKASINI SATIN ALDI

YEMEK FABRİKASINI SATIN ALDI Memleketi Bozüyük ilçesinde önceden yemek fabrikası olarak kullanılan işletmeyi satın alan, daha sonra burayı kardeşi Alperen Çetin'in de yardımıyla şerbet üretim tesisine çeviren Sedar, 16 aylık Ar-Ge sürecinin ardından 11 personeliyle ekimde üretime başladı.

2 OSMANLI MUTFAĞINDAN ESİNLENDİ

OSMANLI MUTFAĞINDAN ESİNLENDİ Osmanlı mutfağından esinlenerek ortaya çıkardığı, şeker yerine hurma suyu kullanılan ve zencefil, zerdeçal, reyhan, demirhindi, karanfil, çeşitli yapraklar ile kişniş gibi 20'ye yakın doğal malzemeyle tatlandırılan 6 çeşit şerbetini 750 ve 250 mililitrelik cam şişelerde, ağırlıklı olarak Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki zincir marketler, akaryakıt istasyonları ile şarküterilerde satışa sunan Sedar, ilk ihracatını Malezya'ya 1 ay önce yaptı.

3 ⁠'SAĞLIKLI İÇECEKLERE İLGİ YOĞUN'

⁠'SAĞLIKLI İÇECEKLERE İLGİ YOĞUN' Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam eden Sedar, gelecekte Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarına da açılmayı planlıyor. Aybike Sedar, AA muhabirine, dünyada sağlıklı içeceklere yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu kapsamda tarihten aldıkları reçeteleri güncelleyerek tüketicilerin beğenisine sunduklarını anlatan Sedar, şöyle devam etti: "Katkısız, koruyucusuz oldukça doğal, herhangi bir renklendirici ya da aroma kullanılmayan ürünler elde ettik. Üretimde kullandığımız malzemelerin tamamını burada işliyoruz. Önce sterilizasyon yapıyoruz. Baharatları adeta çay gibi demleyerek içecekleri ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra da el değmeden şişeliyoruz.

4 'MODERN ŞERBET'

'MODERN ŞERBET' Sedar, ürünlerinin pastörizasyon (besin maddelerini mikroorganizmalardan arındırmak için uygulanan ısıtma yöntemi) sayesinde 1 yıl raf ömrüne sahip olduğunu dile getirdi. Geçen yaz "F İstanbul" ve "WorldFood" fuarlarına katıldıklarını, buralarda Malezyalı yetkililerle tanıştıklarını ifade eden Sedar, "İlk ticarete dönüşen işlem Malezya oldu. 12 ay sıcak ve Müslüman bir ülke olması ve doğal içeceklere ilgi göstermeleri pazarımızın önünü açtı. Oradaki satış ağımızı genişletmek için çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu. İçeceklerinin "modern şerbet" olarak da bilindiğini belirten Sedar, Anadolu topraklarından doğan bir dünya markası olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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