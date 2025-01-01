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Kadın girişimci 16 villalık tesis kurdu: 4 milyon lirası hibe

Kadın girişimci devlet desteğiyle nasıl tesis kurduğunu anlatıyor....

01 Ocak 2025 | 12:22
Son Güncellenme: 01 Ocak 2025 | 13:09
Kadın girişimci 16 villalık tesis kurdu: 4 milyon lirası hibe

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan Beyza Kacal Kalaycı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle kurduğu tesiste termal turizm hizmeti veriyor. Kalaycı, süreci şöyle anlattı:
 

1 PROJE HAZIRLAYIP TKDK'DAN ONAY ALDI

PROJE HAZIRLAYIP TKDK'DAN ONAY ALDI Kalaycı, ilçenin Yaylabağı beldesine bir termal tesis kurmaya karar verince hazırladığı projeyle TKDK'den onay aldı.

2 16 VİLLADAN OLUŞUYOR

16 VİLLADAN OLUŞUYOR Aldığı destekle 16 villadan oluşan işletmeyi faaliyete geçiren Kalaycı, 7 aydır misafirlerine hizmet veriyor.

3 ESKİŞEHİR'DEN TAŞINDIM

ESKİŞEHİR'DEN TAŞINDIM Tesisi kurma fikri ortaya çıkınca Eskişehir'den beldeye taşınan Kalaycı, AA muhabirine, beldedeki kendilerine ait arsayı değerlendirmek isteyince bir araştırma içerisine girdiğini söyledi. Kalaycı, bu doğrultuda termal tesis fikrinin ortaya çıktığını belirterek "Yaşım küçük ama 'Ben de başarabilirim.' dedim. İş konusunda araştırma yaparken TKDK'yi inceledim. Destek almaya karar verdim." dedi.

4 TÜRKİYE-AB EŞ FİNANSMAN: HİBEDEN 4 MİLYON LİRA ALDIK

TÜRKİYE-AB EŞ FİNANSMAN: HİBEDEN 4 MİLYON LİRA ALDIK Desteğin gelmesiyle işleri hızlandırdığını anlatan Kalaycı, "Beldenin termal suyunu kullanmak istedik. TKDK tarafından Türkiye-AB eş finansmanıyla verilen hibeden yaklaşık 4 milyon lira aldık" dedi.

5 NE KADARA MAL OLDU?

NE KADARA MAL OLDU? Kalaycı şöyle konuştu: Tesise toplam 7,5 milyon harcama yaptık. İşletmemize daha çok Antalya, İstanbul, Bursa'dan geliyorlar. Tesiste 16 villa bulunuyor. İki katlı villalarımızda misafirlerimiz ev konforunda rahat ediyor. Burası ailesi ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmek isteyen herkesin tercih ettiği bir yer haline geldi. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."

6 'ÖNCE KENDİNİZ İNANIN'

'ÖNCE KENDİNİZ İNANIN' Kalaycı, kadın girişimcilerin özellikle de gençlerin başarılı olabileceklerine öncelikle kendilerinin inanması gerektiğini kaydetti.
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