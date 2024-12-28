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2 milyon TL destek aldı, dinlenme tesisi sahibi oldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan Halime Yolal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle dinlenme tesisi kurdu.

28 Aralık 2024 | 11:05
2 milyon TL destek aldı, dinlenme tesisi sahibi oldu

Kadın girişimci 42 yaşındaki Yolal, iki çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atıldı.  Hazırladığı projeyle TKDK'den onay alan Yolal, yaklaşık 2 milyon liralık destekle Afyonkarahisar-Konya kara yolunda dinlenme tesisi açtı. Halime Yolal, AA muhabirine, tesis açılmadan önce market işleten eşine destek olduğunu söyledi. İşte anlattıkları:

1 ÇOCUKLAR BÜYÜDÜKTEN SONRA NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM

ÇOCUKLAR BÜYÜDÜKTEN SONRA NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM Kayınvalidesinin de desteğiyle iki çocuğunu büyüttüğünü anlatan Yolal, "Çocuklar büyüdükten sonra 'Ne yapabilirim?' diye çok düşündüm. Öncelikle market işleten eşime destek olmaya çalıştım. Markette çalışanlara yemek yapmaya başladım. Sonrasında sipariş üzerine çevremdekilere pasta, börek yaparak bunların satışından gelir elde ettim. Gelirimi daha da artırabilmek için hep arayış içinde oldum" dedi.

2 3.5 MİLYON LİRALIK PROJE HAZIRLAYIP BAŞVURDUM

3.5 MİLYON LİRALIK PROJE HAZIRLAYIP BAŞVURDUM Yolal, 2022'nin sonlarına doğru TKDK'nin desteklerinden haberdar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "TKDK'nin destekleriyle ilgili araştırmalara başladım. Gerekli fizibilite raporlarını hazırladım, gittim görüştüm ve 3,5 milyonluk proje hazırlayarak başvurumu yaptım. Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığıyla finanse edilen yatırımım için yaklaşık 2 milyon destek verildi" dedi.

3 DİNLENME TESİSİ AÇTI

DİNLENME TESİSİ AÇTI Yolal, şöyle devam edioyr: Afyonkarahisar-Konya kara yolu kenarına dinlenme tesisi açtım. Tesisimde yörede üretilen haşhaş, tereyağı, kaymak ve lokumun da satışını yaparak istihdam ve gelir sağladım. Bu süreçte TKDK hep destek oldu. Ailem de çok destekçi oldu. Dedem de ilçenin ilk esnafıydı, 'Manav Recep' derlerdi. Şimdi ben de esnaflık yapıyorum."

4 ESNAF ÇOCUĞU OLARAK BÜYÜDÜM

ESNAF ÇOCUĞU OLARAK BÜYÜDÜM Halime Yolal, esnaf çocuğu olarak büyüdüğünü, bundan da gurur duyduğunu dile getirdi.

5 DEVLET, KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERİYOR

DEVLET, KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERİYOR Esnaflığın ruhunda olduğunu vurgulayan Yolal, "Çalışmayı çok sevdim, bana iyi geldi. Afyonkarahisar, kavşak noktası bir il. Kara yolundan günlük yaklaşık 22 bin araç geçiyor. Genelde aileler duruyor. Yeme, içme her şey var; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar satıyoruz. Kadınlar 'Yapamam.' demesin. Devlet, kadın girişimcilere destek veriyor" diye konuştu.
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