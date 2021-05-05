E-ticaretten mobil uygulamalara kadar farklı iş modelleriyle Türkiye’de başarı hikayesi yazan girişimciler, iş fikirlerini sınır ötesine taşımaya başladı. Girişimler, gelişmiş pazar odaklı ilerleyerek yeni girişimcilere ilham kaynağı oluyorlar.

Son dönemde aldıkları dev yatırımlarla ekonominin baş aktörü olarak öne çıkmaya başlayan girişimciler, iş fikirlerini hızla yurtdışına taşımaya başladılar.

E-ticaretten mobil uygulamalara kadar farklı iş modelleriyle Türkiye’de yazdıkları başarı hikayesini sınır ötesine taşıyan girişimci dalgası büyüyor.

Ocak ayında Londra’ya açılan Getir, geçen yıl Malezya’da lansman yapan Modanisa, kısa bir süre önce İngiltere pazarına açılan Vivense yurtdışı açılımını tamamlayıp globalleşme adımlarını güçlendiren markalardan sadece birkaçı…

Ağırlıklı olarak teknoloji odaklı olan ve e-ticaretten lojistik hizmetlere kadar birçok alanda yurtiçinde başarısını kanıtlayan girişimler, yurtdışında ise özellikle gelişmiş pazarlara odaklı ilerliyor.

Örneğin, altı yıl önce kurduğu iş fikrine son iki yılda aldığı yatırımlarla Türkiye’nin yeni unicorn’u olan Getir’in kurucusu Nazmi Salur da yurtdışında ilk adımı İngiltere’de attı.

Market ürünlerini kapıya taşıyan Getir’i Londra’ya da taşıyan Salur, yurtdışı hamlesini sürdürmeye kararlı. En son 128 milyon dolarlık yatırım alan Getir, bu yıl Berlin, Paris ve Amsterdam’a da açılacak. Hatta Brezilya bile şirketin hedef pazarlarından biri olmuş durumda.

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