Get in The Ring CYBERPARK 2022 bu sene tüm sektörlerden firmaları bir araya getirecek ve 16 Eylül 2022 tarihinde girişimci firmaları iş fikirlerini yarıştırmaları için gerçek bir ringde ağırlayacak.

Bilkent CYBERPARK’ta yer alan firmalarından Cerebrum’un ana partner; BilgeAdam’ın altın sponsor; Arksigner, Code2 ve HOP’un gümüş sponsor olarak yer aldığı yarışmada, yenilikçi, ticarileşme potansiyeli belirli metriklere dayanan girişimlerin başvuruları kabul edilecek..

Genç girişimcilerin tecrübesine katkıda bulunmayı ve uluslararası arenada kendilerini göstermelerini amaç edinen Bilkent CYBERPARK, bu yıl da girişimcilere yeni fırsatlar sunmak üzere Get in The Ring etkinliğini düzenleyecek.

CYBERPARK’ta kurulacak olan ringde girişimciler fikirleriyle yarışacak ve jüri tarafından uluslararası ringe çıkmaya layık görülen finalist, Get in the Ring Global Final’de Türkiye’yi temsil etme fırsatı yakalayacak.

İş fikriyle global pazara çıkmaya hak kazanan girişimci, dünyanın dört bir yanından gelen yeni girişimlerle buluşmaya davet edilecek ve Get in the Ring’in küresel yatırımcı ve ortak ağına tanıtılma fırsatı yakalayacak.

Global Final’de 130 ülkeden gelen girişimcilerle aynı ringe çıkıp havlu attırmak için başvurunuzu gitrankara@cyberpark.com.tr adresinden iletişime geçerek yapabilirsiniz!