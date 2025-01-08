Hastalığından yola çıkarak iş kurdu: 40 kişiye istihdam sağladı

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde hazırladığı kemik suyunu KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak, 40 kişiye istihdam sağlıyor.



1 PİYASADA OLMADIĞINI FARKETTİ İstanbul'da yaşayan Tanju'ya, şikayetleri üzerine 2014'te gittiği hastanede "kemik erimesi" olarak da bilinen osteoporoz tanısı konuldu. Bunun üzerine Tanju, doktorlarının tedaviye destek önerisiyle evde hazırladığı ilikli kemik sularını tüketmeye başladı. Hem tedaviye uyması hem de sağlıklı beslenmeyle sağlığına kavuşan Tanju, bu alanda satışa sunulmuş "doğal kemik suyu" olmadığını fark etti.

2 KOSGEB'DEN DESTEK ALDI Bunun üzerine harekete geçen ve KOSGEB'in desteğiyle ilikli kemik suyu ile çorbaların bulunduğu markasını kuran Tanju, 40 kişiye de istihdam sağlamaya başladı.

3 'ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM' Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tanju, "10 yıl önce bu kıymetli gıdayı kullanmaya başladım ve çok faydasını gördüm. Sadece kemiklerimde değil, cildimden saçıma kadar bunun etkisini görmek beni çok heyecanlandırdı."

4 MARKETTE BULAMADI, KENDİ MARKASINI KURDU "Tedavi gördüğüm tüm doktorlarım bu hastalıkta beslenmenin çok önemli olduğunu, kolajenden zengin beslenmenin iyileşmeme yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de evimde doktor tavsiyesiyle kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu yapar oldum. Bunları düzenli olarak yaptım ve kullandım" diye konuştu. O dönemde taze kemik suyunun marketlerde bulunmadığını anlatan Tanju, halihazırda böyle bir ürünün olmadığını görünce kendi markasını kurmak üzere harekete geçtiğini dile getirdi.

5 9 AY AR-GE YAPTI Tanju, ilikli kemik suyunun beslenme değerlerini koruyarak en doğal haliyle üretebilmek için 2016'da iki üniversiteden öğretim üyeleriyle 9 ay boyunca Ar-Ge çalışması yaptıklarını söyledi. Oluşturduğu markanın projesini KOSGEB'e sunduğunu belirten Tanju, "Ben bir kadın girişimci olarak KOSGEB'ten destek aldım ve son derece motive edici oldu. Markamız Türkiye'nin kendi sermayesiyle kurulmuş bir kadın girişimci markası" dedi.

6 'KÖKLERİMİZE SAYGIYLA ÜRETİYORUZ' Kemik sularını hazırlamanın çok meşakkatli ve uzun saatler alan bir iş olduğuna işaret eden Tanju, oluşturduğu yerli markayla ihtiyacı olanların ürüne kolayca ulaşabileceğini söyledi. Şu anda 17 çeşit ürün ürettiklerini ifade eden Tanju, sözlerini şöyle sürdürdü:

7 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN KULLANILIYOR "Ürünlerin içinde, 5 çeşit kemik ve tavuk suyu, 4 çeşit sakatat çorbası ve mercimek ile ezogelin çorbası gibi Anadolu tatlarının da yer almasını istedim. Bu çorbalar tamamen coğrafi işaretli ürünlerle hazırlandı. Örneğin Mardin Midyat'tan mercimek kullanıyoruz, Diyarbakır Karacadağ'dan kepekli pirinç geliyor, sade yağımız Erzurum'dan geliyor. Tamamen gluten içermeyen çok özel bir üretimimiz var."

8 'GLOBALDE TANINMAK İSTİYORUZ' En büyük hayalinin ihracat olduğunu ve bunun için gerekli girişimlere başladığını ifade eden Tanju, sözlerini şöyle tamamladı: "Son yıllarda dünyada tıpkı çay ve kahve gibi kemik suyu satan kafeler açılmaya başlandı. Çok sağlıklı bir içecek. Bize de hem Avrupa'dan hem Asya ülkelerinden çok fazla talep geliyor. En büyük hedefim geleneklerimizde olan bu özel gıdayı globale taşımak."