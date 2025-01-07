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Vanlı girişimcinin sürüsü: 300 koyunla başlamıştı

Van'ın Edremit ilçesinde 9 yıl önce devlet desteğiyle 300 küçükbaş hayvan satın alan 34 yaşındaki Serkan Tatar, koyunların sayısını 3 bin 500'e çıkararak büyük bir sürünün sahibi oldu.

07 Ocak 2025 | 00:37
Son Güncellenme: 07 Ocak 2025 | 01:01
Vanlı girişimcinin sürüsü: 300 koyunla başlamıştı

Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası Tatar, evlendikten sonra hayvancılık yapmaya karar verdi.

Biriktirdiği bir miktar paranın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan hibe ve Ziraat Bankasının faizsiz kredi desteğinden faydalanarak 300 koyun satın alan Tatar, ahır ve kaba yem deposu inşa ederek hayvancılığa başladı.

Aradan geçen zamanda 3 bin 500 metrekare alana kurduğu tesisi hem geliştiren hem de modern tarım yöntemlerini kullanmaya başlayan Tatar, 6 kişiyi istihdam ederek özenle beslediği hayvanların sayısını 3 bin 500'e çıkardı.

Yıl içinde doğan kuzuları besledikten sonra erkek olanları Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul'da satışa sunan Tatar, hem ekonomiye hem de hayvancılığa katkı sunuyor.

- "Hayvan sayısını artırmayı hedefliyorum"

Tatar, AA muhabirine, hayvancılığı modern imkanlarla yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istediğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Uzun süredir hayvancılık yapmayı düşünüyordum. 9 yıl önce bir miktar birikimim, Ziraat Bankasından aldığım faizsiz kredi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başladım. 6 çalışanımla hayvanların sayısını sürekli artırdık. Böyle olunca ahırı büyüterek daha modern bir hale getirdik. Bu süreçte yine Bakanlığımızın yüzde 50 hibe desteğinden faydalandık. Küçükbaş hayvan sayısını 300'den 3 bin 500'e çıkarmayı başardık."

Üreticilere verilen desteğin devam etmesini istediklerini aktaran Tatar, "Bu tür desteklerle üretim de artıyor. Yıl içinde doğan kuzuları besliyoruz. Erkek kuzulara bir süre baktıktan sonra kesimlik olarak Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul'da satışa sunuyoruz. Kısa zamanda süt üretimine de geçmeyi planlıyoruz. Hayvan sayısını artırmayı hedefliyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

- Van'ın küçükbaş hayvan varlığı yaklaşık 3,5 milyon

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da tarım ve hayvancılık yönünden Van'ın önemli bir kent olduğunu belirtti.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Hakan, "İlimizde hayvancılık yapanlara gereken desteği veriyoruz. Tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Van'ın küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık 3 milyon 500 bin olduğunu bildiren Hakan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın çoğu geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Destekten faydalanan çiftçilerimizi sürekli ziyaret ediyor, gerekli denetimleri yapıyoruz. Yaklaşık 9 yıl önce hayvancılığa başlayan Serkan Tatar kardeşimize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 5 milyon liralık ahır ve samanlık hibe desteği verdik. Genç girişimci kardeşimiz hayvancılığını daha da büyütmek istiyor. Biz de böyle istekli genç girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz."


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