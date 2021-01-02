KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin lojistik operasyon süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, 2020’nin nisan ayında kuruldu. Türkiye’nin 81 ili ve 922 ilçesinde taşımacılık hizmeti sunan Yolda.com, uluslararası lojistik şirketi DSV’yle yaptığı anlaşma sayesinde başta ihracatçı KOBİ’ler olmak tüm işletmelerin 16 Avrupa ülkesine ulaşmalarına aracı olacak.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Yolda.com, KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin lojistik operasyon süreçlerini dijitalleştirme hedefiyle kuruldu. Daha önce lojistik sektöründe elde ettiği deneyimlerden de faydalanarak bu sektörü dönüştürmek, sektörde dijital düşünmeyi yaygınlaştırmak için 2020’nin şubat ayında Volkan Özkan ve Murad Özsert güç birliği yaparak Yolda.com’un temellerini attı.

Yolda.com 1 Nisan 2020’de operasyonlarına başladı. Kurumsal işletmeler ve KOBİ’lerin lojistik sektöründeki ihtiyaçlarını uygun fiyat, yüksek hizmet ve operasyon kalitesi ile anlık olarak sunmak amacıyla iş modelini hayata geçirdiklerini söyleyen Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan, “40 yıldır aynı operasyonel kodlarla işleyen, tek bir e-posta sevkiyatı için sayısız telefon, evrak ve e-posta gerektiren sektöre dijital (akıllı) bir deneyim sunma hedefiyle yola çıktık” diyor.

Şirket, şu anda Türkiye’nin 81 ili ve 922 ilçesinde taşımacılık hizmeti sunuyor. Yolda. com, geliştirilen teknoloji ve veri analitiğini lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığıyla birleştirerek işletmelerin lojistik operasyonlarını kolaylaştırıyor, en önemlisi de dijitalleştiriyor.

Yolda.com ekibi tarafından geliştirilen akıllı kapasite yönetimi ile parsiyel taşımalar minimum aktarma ile yönetiliyor. Dolayısıyla hem hasar oranları ve maliyet düşüyor hem de teslimat süreleri optimize ediliyor.

Ayrıca işletmeler tek platform üzerinden birden fazla farklı taşıma talebine anlık cevap alabiliyorlar. Şirketler ayrıca kontrol paneli üzerinden taşımalarını takip edebiliyor ve Yolda.com’un sunduğu detaylı raporlama hizmetiyle lojistik operasyon performanslarını ölçebiliyorlar.

Şirket, kısa bir süre önce uluslararası lojistik şirketi DSV ile yapılan anlaşma sayesinde de başta ihracatçı KOBİ’ler olmak tüm işletmelerin 16 Avrupa ülkesine ulaşmalarına destek oluyor.

DSV ile yapılan işbirliği sayesinde de ihracatçı KOBİ’ler Yolda.com üzerinden istedikleri ülkeye anında fiyatlama, gönderimlerini düzenleme, takip etme ve anında raporlama yapabiliyorlar. KOBİ’lerin yükleri kendi depolarından Yolda.com tarafından alınıyor, operasyonel mükemmellik anlayışıyla seçtikleri gönderim hızında Avrupa’ya iletiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? *

Sistem tüm lojistik taraflarının operasyonlarını gerçekleştirmeleri ve yönetmeleri için tek bir kontrol paneli sunuyor. Taşıma ihtiyacı olan müşteriler Yolda. com’a üye olarak anında taşıma taleplerini kullanıcı sistemine girerek, anında üç farklı gönderim tipinde fiyat teklifinden birini seçebiliyor.

Taşımalarına onay vermenin ardından aynı kontrol paneli üzerinden gönderilerinin son durumlarını takip edebiliyor ve raporlayabiliyor. Yine sistem üzerinden ihtiyaç duydukları teslim evraklarına ulaşabiliyor. Tüm bu sürecinden ardından Yolda’nın lojistik uzmanlardan oluşan operasyon ekibi, tüm taşıyıcı ve de-polayıcı iş ortaklarıyla lojistik operasyonunun sorunsuz, zamanında ve verimli olmasını sağlıyor.

Volkan Özkan, “Operasyonda mükemmelliği yakalayabilmek için dijital bir lojistik network’u kurma çalışmalarımız ilerliyor bir yandan. Yurt içinde 50’den fazla lojistik şirketi ve yüzlerce bireysel şoför ile anlaşmamız var. Yurt dışında ise DSV ile işbirliği yaptık. Yolda üzerinden gerçekleştirilen tüm taşımalar sigortalı ve güvenli bir şekilde tamamlanıyor” diyor.

Sekiz ay gibi kısa bir sürede 200 aktif müşteriye ulaşan şirket, 2021 yılında 1000’in üzerinde düzenli müşteriye hizmet vermeyi hedefliyor. Kurulduğundan bu yana aylık bazda yüzde 50 büyüyen şirket, 2021 yılında da büyümenin bu şekilde devam etmesini öngörüyor.

Yolda teknolojik çözümünü dijital bir network kurmak ve bu network üzerinde operasyonel bir mükemmellik yaratmak üzere planlamış durumda. Volkan Özkan, “Yatırımlarımızı hem bu iki amaca hem de yeni yeteneklere odaklayacağız. Bu nedenle sürekli yatırım halinde olacağız diyebilirim. Yolda’nın hedefi LTL taşımacılığın altyapısı olmak, bu alanda yapılacak daha çok işimiz var” diyor.

İHRACAT ODAKLI E-TİCARET *

Yurtdışı operasyonu kasım ayında başlayan şirket kısa sürede talep almaya ve sevkiyatlara başladı. Hedef özellikle ihracat yapan KOBİ segmentinde ve ihracat odaklı e-ticaret sektöründe büyümek.

Özellikle KOBİ’lerin uygun fiyata güvenilir ve spot yurtdışı lojistik operasyonlarına ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Özkan, “Uzun sözleşme süreçleri, finansal bariyerler operasyonları engelleyici nitelikle sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Yolda bu noktada esnek, uygun fiyatlı ve hızlı müşteri kabul süreçleriyle ülkemiz ihracatçılarına katkı sağlayacak” diyor.

Yolda.com, geliştirdiği teknoloji ve çözümler ile sadece müşterilerin nezdinde değil, sektörde de dijitalleşmeye öncü olmayı hedefliyor. Örneğin taşıma network yönetimine manuel başlayan şirket, şimdi yarı otomatik bir operasyona geçti.

Asıl hedef ise taşıma talebinin oluşturulmasından teslimat sonrasına kadar tam otomasyon sağlamak. Özkan, “Önümüzdeki dönemde tedarikçilerimiz için müthiş bir yönetim uygulaması geliştiriyoruz. Ayrıca FTL kaslarımızı da geliştirip taşımacılıkta orta vadede tüm servisleri kapsayacağız” diyor.

Yolda.com koronavirüsün hayatımıza girmesi sonrasında kurulan bir girişim. Özkan bu nedenle şirketlerin ihtiyaç duyduğu hizmeti bu sürece yönelik kurguladıklarını belirtiyor. Şirket, bu süreçte ihtiyaç haline gelen esnek, parçalı ve anlık lojistik operasyonunu kolay, güvenilir ve hızlı sunuyor.

KOBi’ler başta olmak üzere Yolda.com’a kayıt olan işletmeler, tek platform üzerinden birden fazla farklı taşıma talebine anlık cevap alabiliyor. İşletmeler ayrıca kontrol paneli üzerinden taşımalarını takip edebiliyor ve detaylı raporlama hizmetiyle lojistik operasyon performanslarını ölçebiliyorlar. Şirket, iş makinesinden soğuk zincirde gönderilmesi gereken yüklere kadar lojistik hizmetinin güvenli ve verimli yürütülmesini sağlıyor.

Özkan, “Bu süreçte ortaya çıkan spot taşıma ihtiyaçlarını karşıladığımızı söyleyebilirim. Geleneksel sektörde değişen dinamikler nedeniyle çok fazla sayıda sözleşme iptal edilirken, Yolda’nın spot ve profesyonel bir taşımacılık hizmeti vermesi paydaşlarımıza değer kattı” diyor.

DSV’YLE İŞBİRLİĞİ YAPTI *

“Yaşanan pandemi sürecinde ihtiyaç haline gelen esnek, parçalı ve anlık lojistik operasyonu için ihracatçılarımızın yurt içinde olduğu gibi Avrupa operasyonlarında da güvenilir iş ortağı olmaya hazırız. Bu amaçla DSV ile bir işbirliği yaptık. Türkiye içinde sunduğumuz uçtan uca lojistik hizmetimizi Avrupa’da da yaygınlaştırıyoruz.

İş ortağımız DSV’nin güvenilir altyapısını kullanarak, ihracatçılarımız için kolay, güvenilir ve hızlı lojistik deneyimi sunacağız. Türkiye’deki küçük ya da orta büyüklükteki ihracatçılarımız artık Avrupa’da 16 ülkeye Yolda.com üzerinden ürünlerini ihraç edebilecek.”