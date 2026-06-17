Türk yatırımcıların yeni tercihi ne oldu?

Küresel ölçekte sermaye hareketleri değişirken, gayrimenkul yatırımının anlamı da yeniden tanımlanıyor. Bir dönem yalnızca kira geliri ve değer artışı ekseninde değerlendirilen yurtdışı gayrimenkul yatırımları, bugün çok daha geniş bir perspektifle ele alınıyor. Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık alanında küresel liderlerden biri olan Astons araştırmasına göre Türk yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımlarının son yıllarda istikrarlı bir yükseliş gösterdiğine işaret ediyor. Bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri, yatırımlar 2025'in ilk on bir ayında 2,4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu büyüme, yatırımcıların yalnızca getiri odaklı değil; yaşam planlaması, finansal mobilite ve küresel erişim perspektifiyle hareket ettiğini ortaya koyuyor.

“Yatırımcılar artık yalnızca kazanç istemiyor, seçenek satın alıyor”

Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, konuya ilişkin değerlendirmesinde; “Son yıllarda yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde dikkat çekici bir değişim gözlemliyoruz. Eskiden ilk soru kira getirisi veya değer artışı olurdu. Bugün ise yatırımcılar aynı zamanda bu yatırımın kendilerine nasıl bir yaşam alanı oluşturacağını, çocuklarına hangi fırsatları sunacağını ve gelecekte hangi seçenekleri yaratacağını sorguluyor. Bu nedenle oturum hakkı ile finansal getiri artık birbirine rakip iki unsur değil. Modern yatırımcı her ikisini de aynı stratejinin parçası olarak görüyor. Gayrimenkul yatırımının tanımı değişiyor; insanlar artık sadece mülk değil, küresel ölçekte hareket edebilme kapasitesi, finansal dayanıklılık ve gelecek esnekliği satın alıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımcı profili: Portföyünü çeşitlendiriyor, fırsatlarını büyütüyor

Son yıllarda yatırımcıların yaklaşımında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Gayrimenkul artık portföy çeşitlendirmesi, döviz bazlı gelir elde etme ve farklı pazarlarda varlık bulundurma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Özellikle küresel ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemlerde yatırımcılar, varlıklarını farklı coğrafyalara yayarak risklerini dengelemeyi hedefliyor.

Bu noktada Avrupa’daki gayrimenkul yatırımları, yatırımcılara euro bazlı kira geliri elde etme fırsatı sunarken aynı zamanda uzun vadeli değer artışından yararlanma imkânı da sağlıyor. Birçok Avrupa kentinde son yıllarda metrekare bazında yaşanan fiyat artışları, yatırımcıların düzenli kira gelirinin yanı sıra sermaye kazancı potansiyeline de odaklanmasına neden oluyor.

Getiri ile mobilite aynı stratejinin parçası haline geliyor

Bugün yatırımcılar için oturum hakkı ve kira getirisi birbirinin alternatifi olmaktan çıkıyor. Tam tersine, iki unsurun aynı yatırım içinde birleşmesi tercih sebebi haline geliyor. Bu eğilimin en dikkat çekici örneklerinden biri Yunanistan. Astons’un hazırladığı Yunanistan Gayrimenkul Piyasası Analiz ve Trendler raporuna göre, Türk yatırımcıların ülkedeki yatırım hacmi 514 milyon Euro'ya ulaşırken, yatırım karşılığı verilen oturum izinlerinin sayısı 3 bin 291'e yükseldi.

Bu tablo, yatırımcıların yaşam kalitesine, uluslararası hareket kabiliyetine ve gelecek planlamasına da yatırım yaptığını gösteriyor. Gayrimenkul, günümüzde kira geliri, değer artışı, döviz bazlı nakit akışı ve oturum avantajını aynı potada buluşturan çok boyutlu bir yatırım aracına dönüşüyor.

