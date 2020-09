Otel, AVM, hastane, restoran, ofis gibi projeler için hareketli ve sabit mobilya üretimi yapan Hotelya, büyümesine ihracatla hız verecek.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakrya@ekonomist.com.tr

KFK Metal’le birlikte yeni bir Titanyum PVD kaplama tesisi kurduklarını söyleyen Hotelya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Zümrüt Doyran, “Bu yatırım sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika genelindeki projelerde daha rekabetçi bir yaklaşım sergileyeceğiz” diyor.

Hotelya, 1973’ten bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösteren Kolsan Koltuk’un grup şirketi olarak 2010 yılında kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana hareketli ve sabit mobilya ürünlerinde beş yıldızlı otel projeleri ağırlıklı olmak üzere AVM, hastane, restoran, ofis, cafe, mağaza gibi her türlü proje için üretim yapan Hotelya, projelere sadece üretici olarak değil çözüm ortağı olarak destek veriyor.

Hotelya’nın hedefinde üretimi ve ihracat artırmak var. Geçtiğimiz ay 5 milyon TL’ye yakın bir yatırımın altına imza atarak, KFK Metal ile ortaklık yapan Hotelya, yeni bir Titanyum PVD kaplama tesisi kurdu.

Bu yatırım sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika genelindeki projelerde daha rekabetçi bir yaklaşım sergilenerek orta vadede ihracatın güçlendirilmesi planlanıyor. 2019 yılında cironun yaklaşık yüzde 801 yurtdışı projelerden geldi.

Beş kıtada 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan şirketin güncel ilgi odağında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Katar var. Şimdiden birçok projeye hareketli ve sabit mobilya konusunda çözüm ortağı olan Hotelya’nın hedefi ise bu iki ülkenin esas potansiyeline ulaşabilmek.

Pandemi sürecinde, her sektörde olduğu gibi turizm odaklı mobilya sektöründe de global anlamda bir durgunluk söz konusu olduğunu söyleyen Hotelya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yüksek Mimar Zümrüt Doyran, “Pandemi döneminde ülkelerin aldığı önlemler nedeniyle ihracatı sürdürmek son derece güç hale geldi.

Dünya genelinde projeler durduğu için bu süreci doğru değerlendirebilmek adına, üretime devam ederek personelde azaltmaya gitmedik. Üretmeye devam ettik. Şu anda kontrollü olarak devam eden birçok projemizin üretimlerini tamamlayarak sevkiyatlarını yapmaya başladık bile” diyor.

Şirketin şimdiki hedefi dünya çapında marka bilinirliğini artırmak ve normalleşme sürecinde tekrar hız kazanan projelerin hareketli ve sabit mobilyalar için ilk başvurduğu adres haline gelmek. Şirket, cirosal anlamda geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 oranında bir büyüme hedefliyor.



GLOBAL MARKALARLA ÇALIŞIYOR *

Hotelya projelerinin yüzde 80’ini oteller, yüzde 2’sini hastaneler, yüzde 10’unu restoran ve kafeler ve yüzde 8’lik bir kısmını karışık projeler oluşturuyor. Şirketin hizmet verdiği markalar arasında Hilton, Sheraton, Hyatt Regency, Holiday Inn, Fairmont ve Rixos gibi zincir oteller yer alıyor. Şirketin son olarak teslim ettiği otel projesi ile dünya çapındaki toplam proje sayısı 700’ü aştı.

Müşteri portföyümüzün yüzde 90’ını turizm sektörünün oluşturduğu bir ortamda müşterilerin genellikle mimari gruplarla çalıştığını belirten Doyran, “Mimari ekiplerin tasarımlarını gerçekleştirdikleri her proje, ekibimiz tarafından hayata geçiriliyor.

Bu çok modern bir poliüretan sandalye olabileceği gibi, altın varaklı klasik bir koltuk da olabiliyor. Biz de müşterilerimize; ‘Siz hayal edin, biz yapalım, hayata geçirelim’ diyoruz. Sektörde bizi farklı kılan en büyük özelliğimiz bu” diye konuşuyor.

12 bin metrekarelik fabrikanın 4 bin metrekarelik alanında sabit mobilya, 6 bin metrekarelik alanında ise hareketli mobilya üretiliyor. Özellikle hareketli mobilyalarda üretim kapasitesi oldukça yüksek. Hareketli mobilya olarak fabrikada düzenli olarak ortalama 12-15 otel projesi devam ediyor.

Bugüne kadar 700’ün üzerinde otel projesi bitirdiklerini söyleyen Doyran, her otel için ortalama 20 ürün yaptıkları düşünüldüğünde fabrikada binlerce ürün kalıbı olduğuna dikkat çekiyor.

Üretim odaklı bir şirket olan Hotelya, dijital çözümleri de en üst seviyede kullanıyor. Kurumsal işleyiş içinde, pazarlamadan satışa, üretim takibinden kalite kontrole varana dek her adımda dijital çözümlere entegre halde çalışılıyor. Doyran, “Bu sistem bize çok yüksek bir hareket kabiliyeti kazandırıyor.

Her departmanımız birbirine dijital olarak da bağlı olduğu için bir projeye ulaştığımız tarihten itibaren teslim edene kadar her adım mutlak bir kontrol altında hatasız ilerliyor. Aynı zamanda bu dijital takip ve kontrol sistemleri sayesinde, periyodik olarak her departmanımızın verimliliğini ayrı ayrı analiz ederek, olumlu yönde gelişmek için doğru adımlar atabiliyoruz” diyor.

Pandemi döneminde özellikle dijital pazarlama yöntemlerine ağırlık veren şirket, dünya çapında 12 bini aşkın proje yetkilisi ile iletişime geçerek portföy ve çalışmalarını paylaştı.

Sektör genelinde yaşanan daralmaya rağmen birçok firmadan önemli geri dönüşler olduğunu belirten Doyran, normalleşmeyle birlikte devam kararı alan otel projelerinden birkaçının üretimine başladıklarını söylüyor.

PANDEMİ OTELLERİN TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ *

Pandemi halen devam ederken, yeni normale dönüşle birlikte yaz sezonunu açan otellerin taleplerinde de değişim oldu. Doyran, otellerin zorunlu önlemler dışında birçok farklı önleme de başvurduğunu söylüyor. Bunlardan biri de otellerin en büyük demirbaşı olan mobilyalardaki değişim üzerine oldu.

Özellikle ortak alanlarda kullanılan mobilyalar; kişiye özel, izole ve korunaklı şekilde revize edilmeye başlandı. Mobilyaların kolay temizlenir olması aranan en önemli kriterlerden biriyken birinci sıraya, olmazsa olmazlar arasına yerleşti. Bu sebeple inovatif kumaşların kullanımı ve doğal malzemelere olan ilgi arttı. Temizliği zor olan, çok detaylı tasarımlara tercih azaldı, daha sade, minimalist mobilyalar ön plana geçti.

Çoklu oturma gruplarının projelerdeki sayıları azaldı, yerine etrafı çevrili ve izole sayılabilecek, üç tarafı korunaklı tekli koltuklar geldi. Kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyler de tercih sebebi oldu. Virüsün daha az yaşadığı söylenen bakır, çelik ve alüminyum aksesuarlara olan ilgi arttı. Döşeme kumaşlarının kolay temizlenebilir olması için kolay sökülebilen ve yıkanabilenler önem kazandı.