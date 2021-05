Kasım 2019 – Mayıs 2020 döneminde USD/TRY paritesindeki 5,80 – 7,10 hareketinden (yüzde 22 yükseliş) sonra Haziran 2020’de KOBİ Girişim’deki bu köşemde değer kaybeden Türk Lirası’nın ihracatçılarımızın elini güçlendiren bir durum olduğunu ve KOBİ’lerimizin bu durumu ‘Mikro İhracat’ kolaylıklarıyla birleştirerek kendileri için büyük bir fırsata çevirebileceğini kaleme almıştım.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Haziran 2020’den sonra aradan geçen 10 ayda Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam etti ve paritede 7,10 – 8,20 hareketi (yüzde 15 yükseliş) yaşandı. Girdi maliyetlerinin çoğunluğu yerli işçilik maliyeti olan KOBİ’ler için ihracat çok daha cazip bir hal aldı.

Türkiye’deki büyük şirketler, bünyelerindeki dış ticaret departmanları ile ihracat süreçlerini kolaylıkla yönetirken, KOBİ’lerimiz ihracat konusunda kılavuz kaptana ihtiyaç duymaktadır. İhracatı hiç tecrübe etmemiş bir KOBİ için korku ve endişe seviyesi yüksektir.

Özellikle, düşük tutarlı ihracat işlemlerinde KOBİ girişimcileri için işlem maliyetlerinin neden olacağı muhtemel kayıplar büyük bir bilinmezliktir. Brüt satış karının dosya hazırlama, tasdik ettirme, navlun, kambiyo gibi bir çok işlem kaleminin neden olacağı maliyetle erimesinden endişe edilir. İşte devletimiz tam bu noktada ‘Mikro İhracat’ olarak nitelendirilen yöntemi KOBİ’lerimize sunmakta ve KOBİ’lerimizin hayatlarını kolaylaştırmaktadır.

Mikro ihracat nedir?

Türkiye’den yurtdışına yapacağınız bir satışta KDV hariç fatura tutarı (yurtdışına ürün satarken KDV’siz fatura düzenlenir) 15 bin Euro’dan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300kg’den hafif ise, bu ihracat mikro ihracat olarak yapılabilir. Devletimiz KOBİ’lerin daha çok ihracat yapmalarını teşvik etmek amacıyla mikro ihracat prosedürlerini normal ihracat prosedürlerine kıyasla çok daha basit tutmuştur.

Mikro ihracat nasıl yapılır?

Yurtdışındaki müşterilerinizin 15.000 Euro’dan düşük olan siparişlerini ETGB (elektronik ticaret gümrük beyanı) düzenleme yetkisi olan PTT, DHL, UPS, TNT gibi firmalar ile göndererek ihracat prosedürlerini minimize edebilirsiniz.

Geleneksel diyebileceğimiz yöntemlerle ihracat yapan KOBİ’ler genellikle bir gümrük müşavirlik şirketinden profesyonel hizmet alırlar ve gümrük müşavirinin yardımıyla gümrük beyannamesinin düzenlenmesi, beyannamenin ihracatçı birliğe onaylatılması gibi bir çok prosedürle uğraşmak durumunda kalırlar.

Mikro ihracatta ise, ürünlerinizi sadece Türkçe fatura aslı ve İngilizce nüshası ile birlikte yetkili kargo şirketlerine teslim etmeniz yeterli olmaktadır. Yetkili kargo şirketi, “operatör” sıfatıyla gönderici KOBİ adına herhangi bir ek ücret almadan ETGB düzenleyip ürünlerinizin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi almanız için size ETGB sorgu numarası verilir, bu sayede KDV iadenizi de kolayca alabilirsiniz.

Mikro ihracatın sağladığı hızdan ve minimum bürokrası avantajından yararlanmak için yetkili kargo şirketlerinin kullanılması şarttır. Kendiniz veya gümrük müşaviriniz ETGB sistemi üzerinde işlem yapamazsınız.

Yurtdışındaki potansiyel müşterilere nasıl ulaşabilirsiniz?

Tüm dünyadan tüketicilere (B2C: business-to-consumer) ve şirketlere (B2B: business-to-business) ulaşmanızı sağlayan çok sayıda “pazar yeri” (marketplace) platformu bulunuyor. Yıllık ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük platformları arasında Alibaba. com (ve Aliexpress. com), Amazon. com, eBay.com, Rakuten.com ve Etsy.com gibi platformlar bulunmaktadır.

Bu platformlara üye olup, ürünlerinizi listeleyerek tüm dünyadan potansiyel müşteriler bulabilirsiniz. Platformlara üye olmak genellikle ücretsiz olup, listelediğiniz her ürün için sizden ücret alınabilmektedir. Üyelik ücreti bulunan farklı platformlara katılmak istiyorsanız, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında girişimcilere sağladığı destekten yararlanmanız ve ödediğiniz üyelik ücretleri için devletten iade almanız mümkün.

Amazon.com, eBay.com ve Etsy.com’da ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki tüketiciler, Rakuten.com’da ise Japon tüketiciler bulunmaktadır. Diğer yandan, her kıtadan müşterileri bulunan Alibaba. com ve Aliexpress.com’da ürünlerini listeleyecek olan firmalarımız, Çinli satıcılarla sıkı bir fiyat rekabetine gireceklerini bilmeliler.

Mikro ihracatta tahsilat ve ödeme güvenliği nasıl sağlanır?

Pazar yeri platformları, alıcılar ve satıcılar arasındaki ticaretin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kendi güvenli ticaret sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu sistemler tahsilat ve ödeme işlemlerine aracılık etmekte, aynı zamanda satıcıların gönderdiği ürünler alıcılara ulaşana kadar tahsilatların havuzda bekletilmesi gibi güvenlik önlemlerini de sağlamaktadır. Bu yöntem İngilizce’de ‘escrow’ olarak ifade edilmektedir. Bu gibi hizmetler sayesinde mikro ihracat süreçleri güvenli bir şekilde yürülebilmektedir.

Mikro ihracat yapan KOBİ’ler, ihracatçı firmalara sağlanan desteklerden yararlanabilir mi?

Evet. Mikro ihracat sadece ihracat sürecindeki bürokrasinin azaltılması bakımından farklıdır. Devletin teşvik ve desteklerinden yararlanmanız için herhangi bir dezavantaj yaratmaz.

Etsy.com’a özel hangi fırsatlar var?

Yukarıda bahsettiğim pazaryerleri arasında Etsy. com, Türk satıcıların yaptıkları satışlarda kredi kartıyla ödeme tahsil etmesi ve yapılan tahsilatı Türkiye’deki banka hesaplarına çekebilmesi için en kolay ve avantajlı yöntemleri sunan sisteme sahiptir. Diğer pazaryerleri Türkiye’deki satıcıların satıcı hesabı açması ve tahsilat yapmaları için çeşitli bürokratik zorluklar barındırmaktadır.