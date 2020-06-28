Covid-19 salgını küresel ölçekte ticareti derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülke, Haziran ayı ile birlikte normalleşme sürecine geçerken, ticarette de’yeni normal’giderek tüm şirketleri etkisi altına alıyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Türkiye ekonomisinin belkemiği olan KOBİ’ler, hızla e-ticaret kanalları ile tanışarak’yeni normal’e adapte olma peşinde. Küresel e-ticaret pazarının 2020’de 5 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Türkiye’de ise pazar bu yıl 100 milyar TL sınırını zorlayacak.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınında yaklaşık 3 ay süren kısıtlamaların gevşetilmeye başlaması ile ticaret de yeniden canlanmaya başladı. Bu durum özellikle e-ticaretin giderek önem kazanmadığı bu süreçte, KOBİ’ler için yeni fırsatlara da kapı aralıyor.

Pandemi sonrası e-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşanırken,

E-TİCARET PLATFORMLARI HAREKETLENDİ

Global app pazarlaması platformu Adjust’ın verilerine göre, tüketiciler salgın öncesi tüketim alışkanlıklarına geri dönerken, e-ticaret uygulamaları da Nisan ayının başından sonra eski performanslarına geri dönmeye başladı.

Adjust’ın “App Trendleri” raporuna göre, e-ticaret uygulamalarının kurulumları Mart ayında haftalık yüzde 12 düşüş göstermiş, şirketler reklam harcamalarını kısması nedeniyle ücretli kurulumlar Mart’tan Nisan’a kadar geçen 1 aylık dönemde yüzde 35 azalmıştı.

Rapora göre, yeniden alışveriş yapmaya hazır olan kullanıcılar ve ücretli kampanyalar sayesinde e-ticaret platformlarına geri dönen kullanıcıların sayısı yüzde 43 artmış durumda. Adjust’ın Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Güney Avrupa ve Benelüks Bölge Müdürü Ender Özcan, Mart ayında başlayan karantinayla birlikte e-ticaret sektörünün birkaç hafta şok yaşadığını, ancak sektörün Nisan ayı ile birlikte toparlanmaya başladığını söylüyor.

Özcan, “Tüketiciler kadar pazarlamacılar da bu durumu kabullendiler ve önceki tüketim alışkanlıklarına geri dönmeye başladılar. Bu yüzden kullanıcıları geri kazanmak için yeniden etkileşim çalışmaları yapmaya ve hedefli reklamlar kullanmaya başladılar” diye konuşuyor.

E-TİCARETE HANGİ DESTELER VERİLİYOR

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri”ne göre, Türkiye’de bilişim sektörü TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. İstihdamını 143 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu verilerin Türkiye’nin bilişim alanındaki yüksek potansiyeli ortaya koyduğunu dile getiren TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, küresel ekonomide daralma beklentileri ve bilgi ve iletişim teknoloji sektörünün ‘yeni normal’ dönemine yapacağı potansiyel katkılar ile birlikte, sektöre yönelik yatırımların artacağını söylüyor.

Bu süreçte başta KO-Bİ’ler olmak üzere, ekonominin tüm bileşenlerinin dijital dönüşümün farkına varması gerektiğini vurgulayan Karaca, “Ayrıca, yazılım ve bilişim sektörünün de ülkemizin olumsuz etkilenen diğer sektörlere uygulayacağı tüm desteklerden yararlandırılması yaşamsal önem taşıyor” diyor.

KOBİ’LER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yine TÜBİSAD tarafından yayınlanan “Türkiye E-Ticaret Pazar Büyüklüğü raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret sektörü 2019’da 83 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Sektör 2015-2019 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 35 büyüyerek büyük bir başarıya imza attı. Koronavirüs salgınının ilk günlerindeki paniği kısa sürede atlatarak, gerek eve kapanan milyonlar gerekse ticari işletmeler için bir ‘vaha’ haline gelen e-ticaret hızlı büyümesini sürdürüyor.

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, Türkiye’de ilk virüs vakasının açıklandığı 11 Mart’tan bu yana e-ticarette önceki aylara göre yüzde 40’ın üzerinde artış oldu. Özellikle market ve zorunlu ihtiyaçlar satan platformlarda bu oran yüzde 200’ün üzerine çıktı.

Salgın süreci, daha önce hiç e-ticaret yapmamış kesimleri de sistemin içine katmış oldu. ETİD verilerine göre, salgın döneminde 1 milyon kişi ilk kez e-ticaret ile tanışırken, bu dönemde mobil cihazlardan gelen trafik yüzde 80 ve ciro payı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti.

KOBİ’LERE E-TİCARET DESTEĞİ

Yeni dönemde yükselişe geçen e-ticaretten olabildiğince çok KOBİ’nin faydalanması için ekonomi yönetimi de harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, KOBİ’lere e-ticaretin sağlayacağı olanaklarla büyümelerine katkı sağlayacak yeni destek kampanyasın duyurdu.

KOBİ’lere yönelik “e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız Kampanyası” KOBİ’leri e-ticaretle tanıştırıp internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

16 E-TİCARET SİTESİNDEN DESTEK

Kampanya kapsamında verilen destekler arasında, e-ticaret sitelerinin KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürmesi, komisyon oranlarında indirime gidilmesi ve e-ticaret sitelerinde KOBİ’lere özel istihdam alanlarının yaratılması yer alıyor. Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Kampanyanın KOBİ’ler için büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “Türkiye’de internete bağlananların kullanım alışkanlıklarında büyük değişimler yaşanıyor.

Dijital mecralar artık büyük bir pazar haline gelirken, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan ve ülkenin toplam katma değerinin yüzde 50’sinden fazlasını yaratan KOBİ’ler de bu alanı daha fazla kullanmaya başladı” diyor. Koronavirüs sürecinde KOBİ’lerin e-ticaret alanında atacakları stratejik adımların hayati önem taşıdığını vurgulayan Şenel, “KOBİ’lerin e-ticaret alanını daha aktif kullanması, büyümelerini destekleyecek, ürünlerini pazarlama süreçlerini kolaylaştıracak” diye konuşuyor.

“E-TİCARET ARTIK BİR GEREKLİLİK”

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan, bugüne kadar hiç e-ticaret yapmamış kitlelerin salgın şile birlikte hızla yeni döneme adapte olmaya başladığını söylüyor.

KOBİ’ler için büyük fırsatlar barındıran e-ticaretin markalar için de bir gereklilik halini aldığını vurgulayan Altan, bu dönemde Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak pandemi sürecinde fiziki mağazalarını kapatmak zorunda kalan ve e-ticaretle henüz tanışmamış işyerlerimizin yanında olmak amacıyla ciddi adımlar attıklarını dile getiriyor.

‘Yeni normal’ düzende maliyetleri efektif yönetmenin ticaretle uğraşanlar için oldukça kritik hale geldiğini kaydeden Altan, “Buradan hareketle e-ticaret’e yeni başlayan KOBİ’lere özel komisyon oranları çalıştık. Ayrıca Ticimax ile “E-ticaret’e Giriş”

kampanyası başlattık. İlk kez e-ticaret sitesi açacak KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yanıt veren Ticimax e-ticaret paketlerinde yüzde 25 indirimle bu konudaki desteğimizi bir kez daha hissettirdik” diyor.

Altan, bununla birlikte, e-ticaret alışverişlerinde önemli yere sahip olan müşteri kart bilgilerinin güvenle saklanması için “kart saklama” hizmetini ve 3D’siz güvenli ödeme alınmasına imkân veren güvenli alışveriş platformunu ilk yıl ücretsiz olarak KOBİ’lerin kullanımına açtıklarını da kaydediyor.

KÜRESEL PAZAR 5 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, ulusal düzeyde 80 milyar TL’yi aşan e-ti-caret pazarının küresel düzeyde ise 2020 sonunda 5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söylüyor. “Pasta büyük ve gidecek çok yol var” diye Prof. Alçın, “Pandemi her şeyi olduğu gibi e-ticareti de değiştiriyor ve bu konuda daha iyi alt yapıya, insan-gücüne, vizyona, kullanıcı dostu ara yüze ve hıza sahip olanlar öne çıkıyor” diyor.

Alçın’a göre, e- ticarette güçlenmek ve hatta küresel bir oyuncu haline gelebilmek için; potansiyel müşterileri tanımak, onlara ulaşabilmek, müşteri beğenilerini anlayıp beklentilerini yönetebilmek, tedarikçilerden son kullanıcılara kadar tüm bileşenlerle baştan-sona anında iletişim sağlayabilmek, geri bildirimlerden öğrenip iş modelini sürekli iyileştirmek ve belki de en önemlisi siber güvenlik konusunda titiz olmak gerekiyor.

“GÜMRÜK VERGİLERİNE DİKKAT”

E-ticarette pazarın coğrafi sınırları ortadan kalktığı için bir yandan satış imkanının çoğaldığını, ancak öte yandan rekabetin de arttığını ifade eden Prof. Alçın, KOBİ’lere şu önerilerde bulunuyor: “e-ticaret ile dünyanın başka köşesine ulaşayım derken ‘eldeki’ müşterinizi dünyanın diğer ucundaki başka firmaya kaptırabilirsiniz. E-ticarette sizi koruyan ulusal ve yerel düzenlemeler yok.

Küresel düzeyde e-ticarete soyunan firmayı rekabetten ya da siber saldırılardan koruyacak resmi düzenlemeler olmasa da müşteri verilerini korumaya yönelik -bizdeki KVKK benzeri- ceza içeren düzenlemeler var.

Onun için e-ticaret yapacağınız ülkenin uyguladığı kişisel veriler hakkındaki kanunu bilmek ve ona uygun standartlar oluşturmak işe adım atarken sağlam oturtulması gereken bir basamak. Yine gümrük vergilerinin de ülkeden ülkeye göre farklı uygulanacağını unutmamak gerekiyor.”

KOBİ’LER ONLİNE KANALLARA YÖNELİYOR

Türkiye’nin büyük e-ticaret firmalarına ürün tedariği sağlayan Nasa İletişim Üst Yöneticisi Mehmet Yılmaz’a göre, süreci iyi yöneten e-ticaret firmaları pandemi sonrasında da ticaret hacimlerini artıracak.

Salgın döneminden önce kapanan iş yerlerinin online kanallar üzerinden satış pratiğine geçtiğine ve e-ticaret sektöründe faaliyet göstermeye başladığına dikkat çeken Yılmaz, “Bugüne kadar alışılmışın dışında bir süreç yaşayan firmalar, ellerindeki ürünleri tüketiciyle buluşturmak adına online kanalları tercih etti. Kimi firma sahibi pandemi sonrasında da çalışmalarına bu şekilde devam edeceğini söylüyor.

Bu dönemde tüketicinin ihtiyacına olabildiğince hızlı cevap vermek, ürünü en kısa sürede hatasız ve kusursuz şekilde teslim edebilmek oldukça önemli” şeklinde konuşuyor.

E-TİCARETTE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Online alışverişin zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak tüketiciye kolaylıkla alışveriş imkanı sunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “E ticaret, bu açıdan da tüketicinin vazgeçilmezi olarak giderek büyüyen bir sektör haline geliyor. Bununla birlikte en önemlisi tüketicinin her ihtiyacına cevap verebilmek. Bu anlamda ürün çeşitliliğinin artacağını öngörüyoruz” diyor.

DİJİTAL PERSONEL İHTİYACI

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli de sonrasında işini e-ticarete taşımak isteyen firma sayısındaki artışın istihdam ihtiyaçlarını değiştirmeye başladığına dikkat çekiyor. Türkiye’nin 2023 hedefinin bilgi teknolojileri alanında 500 bin çalışana ulaşmak olduğunu hatırlatan Çiğdemli, “Ancak yaşanan pandemi süreciyle her sektörde iş yükünün dijitale aktarılması, hem hedef rakamı artırdı hem de hedef süresini kısalttı.

Birçok sektörde yeni dijital becerilere sahip personel ihtiyacı artmış durumda” diyor. Özellikle e-ticaretin çok hızlı bir dönüşüm içine girdiğini, e-ticaret yönetiminden teknik işlere kadar çeşitli katmanlarda yeni personele ihtiyaç olduğunu ifade eden Çiğdemli, şunları söylüyor: “E-ticaret sektöründe istihdam ihtiyacında ciddi bir artış oldu.

Pandemi sonrası e-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış var. Koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli birçok işletme de, işini dijitale taşıma ve e-ticaret sitesi açma yönünde adım atıyor. Tüm bu ani gelişmeler dolayısıyla sektörle bağlantılı yeni istihdam alanlarında işe alımlarda da hareketlilik yaşanıyor.”

PROF. DR. SİNAN ALÇIN / İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

“3D GÜVENLİK ALTYAPISI KULLANILMALI”

E-ticarette pazar sınır olmaması, her şeyi dünyanın her yerine kendi bildiğiniz yöntemle satabileceğiniz anlamına gelmez. Satış yapmayı planladığınız ülkenin kültürel ve yasal durumunu, dilini, önem verdiği takvim dönemlerini iyi bilmek ve reklam ve tanıtımda da bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ödeme konusu e- ticaret müşterilerinin ilk sorguladıkları konu oluyor.

Bu konuda dünyada kabul görmüş ve mümkünse 3D güvenlik imkanı sağlayan altyapıların kullanılması önemlidir. Burada da “düşük komisyon” peşine düşmek işi başlamadan bitirebilir. Öte yandan hangi yazılımın kullanılacağı, sitenin alt yapı ve bakımının nasıl yapılacağı da çok önemli. Ucuz server ya da domain peşine düşüp verileri ve dolayısıyla işi tamamen yitirmektense baştan güvenli bir alt yapıya işe başlamak en doğrusu.

ÖZGÜR ALTAN / GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ

“HIZLI AKSİYON ALAN MARKA ÖNE ÇIKIYOR”

“Dijitalleşme ile birlikte hızlı aksiyon alabilen markaların rekabette bir adım önde olduğunu görüyoruz. Hızdan bahsettiğimiz dünyada teknik desteğin ne şekilde sağlandığı da önem kazanıyor. 7×24 ücretsiz hizmet veren elektronik ticaret destek ekibimiz ve sektördeki yeniliklere hızlı yanıt veren teknoloji ekibimizle üye işyerlerimizi bu konuda da desteklemeyi sürdürüyoruz.

Teknik dokümantasyonlarımızla entegrasyon süreçlerini basit ve hızlı hale getirdik. Tüm teknik gereksinimleri ve yazılım ihtiyaçlarını Garanti Teknoloji ekibimizle birlikte yönetiyoruz. Garanti BBVA olarak ödeme sistemleri alanında istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz müşteri odaklı ve yenilikçi çözümler üretme misyonumuzla bugüne kadarki desteğimizi KOBİ’lere daha yakından hissettirmek adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.”